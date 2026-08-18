Тест: Почувствуйте себя знатоком из «Что? Где? Когда?» и ответьте на 8 вопросов! Смотрите не опозорьтесь
18 августа ведущему «Что? Где? Когда?» Борису Крюку исполняется 60 лет. В честь юбилея мы предлагаем занять место за легендарным столом: перед вами восемь вопросов из телеигры и минута на ответ, так же как у знатоков. Сумеете выиграть раунд?
Коллаж © Life.ru. Обложка © Wikipedia / Телекомпания «Игра-ТВ», © ТАСС / Вадим Тараканов
Звучит гонг, волчок начинает вращаться, а строгий голос объявляет: «Внимание, вопрос!» Уже четверть века эти слова произносит Борис Крюк, возглавивший «Что? Где? Когда?» в 2001 году. Сначала ведущий скрывал свою личность даже от знатоков, а его голос специально искажали. И только в 2006 году личность Бориса раскрыли для публики. 18 августа Крюку исполняется 60 лет, и это отличный повод проверить, как бы вы смотрелись за столом в Нескучном саду. Мы собрали восемь хитрых вопросов, звучавших в телеигре, и добавили варианты ответа, но так же, как и у знатоков, у вас будет всего одна минута. Сможете осилить целый раунд?
Если после интеллектуальной дуэли с Борисом Крюком голова ещё не закипела, продолжайте игру! Сначала попробуйте узнать семь советских фильмов по другу главного героя, затем отыщите роботов в шести картинах СССР, а напоследок проверьте, осилите ли вы школьные вопросы всего за 20 секунд.