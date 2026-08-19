Тест: Слабо узнать советский фильм по одному яблоку в кадре? Не ударьте в грязь лицом!

В Яблочный Спас на Руси традиционно собирали урожай и подавали на стол яблоки. Но сегодня искать их будем не в садах, а в любимых советских фильмах. Они лежат на праздничных столах, оказываются в руках знакомых героев и даже становятся частью одной забавной съёмочной хитрости. В честь праздника мы собрали семь яблочных кадров из советской классики. Внимательно посмотрите на персонажей и обстановку: сможете узнать все фильмы без единой ошибки?