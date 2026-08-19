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19 августа, 13:00
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Тест: Слабо узнать советский фильм по одному яблоку в кадре? Не ударьте в грязь лицом!

19 августа отмечается Яблочный Спас — праздник, после которого даже просмотр советской классики превращается в поиски наливных улик. Мы собрали семь кадров, где яблоки оказались рядом с любимыми героями. Сможете узнать все фильмы?

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин, сценаристы Алексей Каплер, Виктор Конецкий

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин, сценаристы Алексей Каплер, Виктор Конецкий

В Яблочный Спас на Руси традиционно собирали урожай и подавали на стол яблоки. Но сегодня искать их будем не в садах, а в любимых советских фильмах. Они лежат на праздничных столах, оказываются в руках знакомых героев и даже становятся частью одной забавной съёмочной хитрости. В честь праздника мы собрали семь яблочных кадров из советской классики. Внимательно посмотрите на персонажей и обстановку: сможете узнать все фильмы без единой ошибки?

А если яблочный тест только разогрел ваш азарт, у Life.ru есть ещё три свежих испытания. Попробуйте вспомнить семь советских мультфильмов только по замку или дворцу, угадать семь песен Муслима Магомаева по описанию и узнать фильмы СССР по товарищу главного героя. Удастся пройти все три без единой ошибки?

Тест: До чего дошёл прогресс! Узнаете 6 советских фильмов по одному кадру с роботом?
Тест: До чего дошёл прогресс! Узнаете 6 советских фильмов по одному кадру с роботом?
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Анна Московко
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