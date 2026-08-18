Когда освящать яблоки 19 августа: что нести в церковь

В Яблочный Спас 19 августа, в день главного праздника уходящего лета, о сути которого и точной дате Life.ru уже подробно рассказывал, тысячи верующих идут в храм с корзинами яблок. Разбираемся, во сколько начинается освящение, что ещё стоит взять с собой и как быть, если утренняя служба уже закончилась.

Когда освящают яблоки 19 августа

Во сколько начинается освящение яблок 19 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

Освящение плодов на Яблочный Спас совершают после утренней литургии, а не отдельно от неё. Служба в большинстве приходов начинается в 8:00 – 9:00, длится около двух часов, и уже по её окончании священник читает молитву на благословение нового урожая и кропит корзины святой водой. Ориентировочно это время выпадает на 10:00 – 12:00, но расписание у каждого храма своё: где-то службу начинают раньше, где-то позже, а в крупных соборах в праздничный день может проходить не одна литургия, а несколько подряд.

Точное время лучше уточнить на сайте конкретного храма или по телефону накануне праздника, чтобы не приехать к закрытым дверям. Если поблизости несколько церквей, стоит выбрать ту, где богослужение начинается раньше: тогда после освящения ещё останется время на праздничный завтрак с семьёй.

Что можно принести в церковь

Что можно принести в церковь в Яблочный Спас. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

Церковь не ограничивается одними яблоками — вместе с ними можно принести и другие плоды нового урожая. Список не такой уж короткий, и часть пунктов удивляет даже тех, кто ходит в Яблочный Спас в церковь каждый год. Вот что разрешено освятить 19 августа: Яблоки — основной символ праздника в средней полосе России.

Виноград — по уставу именно этот плод полагается освящать в первую очередь, и лишь позже в наших краях его заменили яблоками.

Другие сезонные фрукты: груши, сливы, персики.

Мёд, если его не успели освятить на Медовый Спас.

Хлеб и колосья нового урожая.

А вот овощи по традиции в этот день в храм не носят: обряд связан именно с плодами деревьев и лозы, а не с огородным урожаем.

Если яблони или виноградник растут не у вас на участке, а плоды куплены в магазине, это не проблема. Освящают и покупные фрукты, и привозные — например, персики, инжир или гранаты, которые в средней полосе не выращивают. Корзину можно застелить полотенцем или салфеткой, а сверху разложить плоды так, чтобы святая вода при кроплении попала на каждый.

Как проходит освящение

Как проходит освящение яблок в храме 19 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

Момент благословения занимает всего несколько минут. Прихожане расставляют корзины и пакеты с плодами прямо в храме или во дворе, священник читает короткую молитву и обходит принесённое с кроплением святой водой — так же, как это делают во время полного праздничного богослужения. Говорить или делать что-то особенное самому не нужно: достаточно тихо постоять рядом со своей корзиной и дождаться, пока до неё дойдёт черёд.

Если храм небольшой, а прихожан много, корзины иногда ставят прямо на пол в один общий ряд или выносят во двор — так удобнее и священнику, и людям. Начинать доставать яблоки и пробовать их сразу после кропления не принято: обычно это делают уже дома за общим столом.

Если не успели на службу

Что делать, если не успели на службу 19 августа. Фото © Life.ru

Опоздать к утренней литургии — не повод откладывать поход в храм до следующего года. Во многих церквях благословение плодов продолжают весь день, а не только сразу после службы, поэтому можно подойти к вечеру и застать батюшку на месте.

Если храм уже закрыт, стоит позвонить туда заранее или прийти в ближайший удобный день — Типикон допускает благословлять урожай и позже, когда он поспевает. Что касается народного запрета есть яблоки до освящения, строгого церковного правила на этот счёт нет — это скорее семейная традиция, чем обязательное предписание. Так что, даже если освятить плоды получилось не 19-го числа, а чуть позже, ничего страшного не случится: сам обряд от этого не потеряет смысла.

FAQ — частые вопросы

Главные вопросы об освящении яблок 19 августа. Фото © Life.ru

Собрали ответы на вопросы, которые чаще всего задают перед Яблочным Спасом: Во сколько начинается освящение яблок 19 августа? Обычно сразу после утренней литургии — ориентировочно в промежутке между 10:00 и 12:00. Точное время зависит от расписания конкретного храма.

Обычно сразу после утренней литургии — ориентировочно в промежутке между 10:00 и 12:00. Точное время зависит от расписания конкретного храма. Что ещё можно принести в церковь кроме яблок? Виноград, другие сезонные фрукты, мёд и хлеб нового урожая. Овощи в этот день на освящение обычно не носят.

Виноград, другие сезонные фрукты, мёд и хлеб нового урожая. Овощи в этот день на освящение обычно не носят. Нужно ли что-то говорить священнику при освящении? Нет, специальных слов или действий от прихожанина не требуется — достаточно принести корзину с плодами и постоять рядом во время молитвы и кропления.

Нет, специальных слов или действий от прихожанина не требуется — достаточно принести корзину с плодами и постоять рядом во время молитвы и кропления. Что делать, если не успел освятить яблоки 19 августа? Можно подойти в храм позже в течение дня или на следующий день — но лучше заранее уточнить расписание по телефону. Строгого запрета есть плоды нового урожая без освящения Церковь не устанавливает.

Можно подойти в храм позже в течение дня или на следующий день — но лучше заранее уточнить расписание по телефону. Строгого запрета есть плоды нового урожая без освящения Церковь не устанавливает. Можно ли есть яблоки до того, как их освятили? Официального церковного запрета нет, это народная традиция. Многие всё же предпочитают дождаться освящения из уважения к обычаю.

Официального церковного запрета нет, это народная традиция. Многие всё же предпочитают дождаться освящения из уважения к обычаю. Нужно ли стоять всю службу, чтобы попасть на освящение плодов? Нет, освящение проходит уже после окончания литургии, поэтому можно подойти ближе к её завершению, если нет возможности выстоять всю службу целиком.

Освящение яблок 19 августа — простой обряд, который не требует особой подготовки от прихожанина. Главное — заранее уточнить расписание своего храма и не переживать, если утренняя служба уже закончилась: возможность освятить плоды обычно сохраняется весь праздничный день. А привычка приносить в церковь частичку нового урожая остаётся доброй традицией вне зависимости от того, насколько строго её соблюдать.