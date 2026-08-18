Когда освящать яблоки 19 августа: что нести в церковь
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Во сколько начинается освящение яблок 19 августа, что ещё можно принести в церковь и что делать, если не успели на службу, — простой практический гайд.
Освящение яблок в храме 19 августа на Яблочный Спас. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Яблочный Спас 19 августа, в день главного праздника уходящего лета, о сути которого и точной дате Life.ru уже подробно рассказывал, тысячи верующих идут в храм с корзинами яблок. Разбираемся, во сколько начинается освящение, что ещё стоит взять с собой и как быть, если утренняя служба уже закончилась.
Когда освящают яблоки 19 августа
Во сколько начинается освящение яблок 19 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak
Освящение плодов на Яблочный Спас совершают после утренней литургии, а не отдельно от неё. Служба в большинстве приходов начинается в 8:00 – 9:00, длится около двух часов, и уже по её окончании священник читает молитву на благословение нового урожая и кропит корзины святой водой. Ориентировочно это время выпадает на 10:00 – 12:00, но расписание у каждого храма своё: где-то службу начинают раньше, где-то позже, а в крупных соборах в праздничный день может проходить не одна литургия, а несколько подряд.
Точное время лучше уточнить на сайте конкретного храма или по телефону накануне праздника, чтобы не приехать к закрытым дверям. Если поблизости несколько церквей, стоит выбрать ту, где богослужение начинается раньше: тогда после освящения ещё останется время на праздничный завтрак с семьёй.
Что можно принести в церковь
Что можно принести в церковь в Яблочный Спас. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak
Церковь не ограничивается одними яблоками — вместе с ними можно принести и другие плоды нового урожая. Список не такой уж короткий, и часть пунктов удивляет даже тех, кто ходит в Яблочный Спас в церковь каждый год. Вот что разрешено освятить 19 августа:
- Яблоки — основной символ праздника в средней полосе России.
- Виноград — по уставу именно этот плод полагается освящать в первую очередь, и лишь позже в наших краях его заменили яблоками.
- Другие сезонные фрукты: груши, сливы, персики.
- Мёд, если его не успели освятить на Медовый Спас.
- Хлеб и колосья нового урожая.
- А вот овощи по традиции в этот день в храм не носят: обряд связан именно с плодами деревьев и лозы, а не с огородным урожаем.
Если яблони или виноградник растут не у вас на участке, а плоды куплены в магазине, это не проблема. Освящают и покупные фрукты, и привозные — например, персики, инжир или гранаты, которые в средней полосе не выращивают. Корзину можно застелить полотенцем или салфеткой, а сверху разложить плоды так, чтобы святая вода при кроплении попала на каждый.
Как проходит освящение
Как проходит освящение яблок в храме 19 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak
Момент благословения занимает всего несколько минут. Прихожане расставляют корзины и пакеты с плодами прямо в храме или во дворе, священник читает короткую молитву и обходит принесённое с кроплением святой водой — так же, как это делают во время полного праздничного богослужения. Говорить или делать что-то особенное самому не нужно: достаточно тихо постоять рядом со своей корзиной и дождаться, пока до неё дойдёт черёд.
Если храм небольшой, а прихожан много, корзины иногда ставят прямо на пол в один общий ряд или выносят во двор — так удобнее и священнику, и людям. Начинать доставать яблоки и пробовать их сразу после кропления не принято: обычно это делают уже дома за общим столом.
Если не успели на службу
Что делать, если не успели на службу 19 августа. Фото © Life.ru
Опоздать к утренней литургии — не повод откладывать поход в храм до следующего года. Во многих церквях благословение плодов продолжают весь день, а не только сразу после службы, поэтому можно подойти к вечеру и застать батюшку на месте.
Если храм уже закрыт, стоит позвонить туда заранее или прийти в ближайший удобный день — Типикон допускает благословлять урожай и позже, когда он поспевает. Что касается народного запрета есть яблоки до освящения, строгого церковного правила на этот счёт нет — это скорее семейная традиция, чем обязательное предписание. Так что, даже если освятить плоды получилось не 19-го числа, а чуть позже, ничего страшного не случится: сам обряд от этого не потеряет смысла.
FAQ — частые вопросы
Главные вопросы об освящении яблок 19 августа. Фото © Life.ru
Собрали ответы на вопросы, которые чаще всего задают перед Яблочным Спасом:
- Во сколько начинается освящение яблок 19 августа? Обычно сразу после утренней литургии — ориентировочно в промежутке между 10:00 и 12:00. Точное время зависит от расписания конкретного храма.
- Что ещё можно принести в церковь кроме яблок? Виноград, другие сезонные фрукты, мёд и хлеб нового урожая. Овощи в этот день на освящение обычно не носят.
- Нужно ли что-то говорить священнику при освящении? Нет, специальных слов или действий от прихожанина не требуется — достаточно принести корзину с плодами и постоять рядом во время молитвы и кропления.
- Что делать, если не успел освятить яблоки 19 августа? Можно подойти в храм позже в течение дня или на следующий день — но лучше заранее уточнить расписание по телефону. Строгого запрета есть плоды нового урожая без освящения Церковь не устанавливает.
- Можно ли есть яблоки до того, как их освятили? Официального церковного запрета нет, это народная традиция. Многие всё же предпочитают дождаться освящения из уважения к обычаю.
- Нужно ли стоять всю службу, чтобы попасть на освящение плодов? Нет, освящение проходит уже после окончания литургии, поэтому можно подойти ближе к её завершению, если нет возможности выстоять всю службу целиком.
Освящение яблок 19 августа — простой обряд, который не требует особой подготовки от прихожанина. Главное — заранее уточнить расписание своего храма и не переживать, если утренняя служба уже закончилась: возможность освятить плоды обычно сохраняется весь праздничный день. А привычка приносить в церковь частичку нового урожая остаётся доброй традицией вне зависимости от того, насколько строго её соблюдать.
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