Магнитные бури 17–19 августа: Уязвлённое Солнце атаковало 17 вспышками. Попадут ли удары по Земле? Оглавление Что за выходные случилось на Солнце и почему учёные напряглись Будут ли магнитные бури 17, 18 и 19 августа 2026 года Солнце закончило тихую неделю залпом из 17 вспышек, а графики ИКИ РАН на 17–19 августа окрасились в тревожный жёлтый цвет. Долетит ли космическое эхо до Земли, когда ждать самой сильной встряски и удастся ли магнитосфере выдержать новый натиск? Рассказывает Life.ru. 17 августа, 08:33 24546 24546 17 вспышек на Солнце и две корональные дыры: официальный прогноз от ИКИ РАН на 3 дня с графиками. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Космическая тишина вновь оказалась недолгой. Солнце, которое несколько дней выглядело почти сонным, внезапно оживилось и напомнило, что способно менять настроение без долгих предупреждений. Вслед за чередой вспышек в прогнозах появились первые тревожные оттенки. Пока происходящее больше похоже на раскаты далёкой грозы. Где-то уже сверкает, воздух становится тяжелее, но сам шторм ещё не добрался до Земли. Главная интрига ближайших дней заключается в том, останется ли всплеск солнечной активности коротким эпизодом или магнитосфера всё-таки почувствует его отголоски.

Затишье может продержаться, а может оборваться одним неудачным поворотом межпланетного магнитного поля. Поэтому расслабляться рано, хотя и ждать неминуемой катастрофы тоже не стоит. Самые напряжённые часы уже видны на прогнозе ИКИ РАН, но, спойлер, красного цвета на графиках пока не так много.

Что за выходные случилось на Солнце и почему учёные напряглись

Что происходит на Солнце 17 августа? Как сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, минувшая неделя в целом была спокойной. Однако на выходных произошёл локальный всплеск: за субботу и воскресенье учёные зарегистрировали 17 вспышек. Для сравнения, за первые пять дней недели их было всего девять.

Утром 17 августа активность снова пошла на спад. За десять часов произошла лишь одна вспышка, поэтому учёные пока не ждут продолжения внезапного всплеска. Событие достигло уровня C2.3, его максимум пришёлся на 05:24 по московскому времени. Вероятность сильных вспышек оценивается в 10–20%, а риск событий высшего класса X остаётся ниже 1%. Сейчас на Солнце также наблюдаются две корональные дыры среднего размера. В течение суток они могут разогнать солнечный ветер до 500–600 километров в секунду. Это повышенные, но умеренные значения: заметного удара по магнитному полю Земли учёные не ожидают.

Будут ли магнитные бури 17, 18 и 19 августа 2026 года

Официальный график вероятности магнитной бури 17, 18, 19 августа 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будут ли магнитные бури 17 августа 2026 года? Утром в понедельник магнитосфера Земли оставалась спокойной, текущий индекс Kp находился около нулевой отметки. Однако днём прогноз допускает резкий скачок до четырёх баллов. А это уже может быть чувствительно, потому как слабая магнитная буря начинается с Kp 5. В этот момент столбцы на графике окрашиваются в жёлтый цвет, который обозначает геомагнитное возмущение. До уровня магнитной бури показатель не доберётся: для неё необходимо значение Kp 5 и выше. Вероятность спокойной обстановки 17 августа составляет 78%, возбуждённой магнитосферы — 15%, бури — 7%.

Будут ли магнитные бури 18 августа 2026 года? Во вторник второй тревожный всплеск возможен ранним утром. Около 06:00 по мск индекс Kp вновь может подняться до четырёх баллов, после чего начнёт постепенно снижаться. К вечеру геомагнитная обстановка должна вернуться в зелёную зону. Расчётные вероятности остаются прежними: 78% отводится спокойному сценарию, 15% — геомагнитным возмущениям и 7% — магнитной буре. Таким образом, основной прогноз не обещает полноценного шторма, но утро вторника может оказаться неспокойным.

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 17–19 августа 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будут ли магнитные бури 19 августа 2026 года? К среде космическая гроза должна окончательно отступить. На протяжении суток индекс Kp будет колебаться примерно от 1,3 до 2 баллов, а все столбцы на графике ИКИ РАН останутся зелёными. Вероятностная диаграмма по-прежнему оставляет 7% на магнитную бурю, однако почасовой прогноз не показывает даже заметного возбуждения магнитосферы. Именно 19 августа должен стать самым спокойным днём из трёх.

Так чего ждать от 17, 18 и 19 августа? Красный сектор на вероятностных диаграммах занимает лишь 7%. Иными словами, шанс на бурю сохраняется, но вероятность того, что она не начнётся, гораздо выше. Теперь всё зависит от солнечного ветра: если его параметры окажутся мягче расчётных, жёлтые всплески пройдут почти незаметно. Если прогноз изменится в худшую сторону, магнитосфера первой выдаст спойлер.

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Авторы Карина Морозова