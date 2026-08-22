Тест: Не называйте себя советским человеком, пока не ответите на эти 7 вопросов о продуктах СССР!

В СССР поход за продуктами редко был обычной покупкой. За хорошей колбасой занимали очередь, банку майонеза берегли к празднику, а трёхлитровая банка сока после опустошения ещё годами служила для домашних заготовок. Многие марки исчезли, рецептуры изменились, но эта гастрономическая память по-прежнему срабатывает мгновенно. Проверим, помните ли вы, что скрывалось в знакомых пачках, банках и бутылках!