Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 13:00

Тест: Стыд и позор тому, кто не сможет назвать эти 8 фильмов Андрея Кончаловского по кадру!

20 августа Андрею Кончаловскому исполняется 89 лет! Он снимал советскую классику, покорял Голливуд и не боялся менять жанры. В день рождения режиссёра мы предлагаем проверить, узнаете ли вы восемь его картин всего по одному кадру.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

20 августа Андрей Кончаловский празднует свой 89-й день рождения. За свою долгую карьеру режиссёр успел поработать с Иннокентием Смоктуновским, Сильвестром Сталлоне, Куртом Расселом, Джоном Войтом и Юлией Высоцкой, получить награды крупнейших кинофестивалей и несколько раз полностью изменить собственный творческий почерк. На одном конце его фильмографии — суровое советское кино, на другом — взрывные голливудские боевики. Узнаете ли вы картины мастера всего по одному кадру?

Не спешите убирать воображаемую режиссёрскую хлопушку! Теперь попробуйте вспомнить семь советских мультфильмов только по замкам и дворцам, узнать песни Муслима Магомаева по короткому описанию и назвать фильмы СССР по товарищам главных героев.

Тест: «Какие люди, и без охраны!» — Угадаете 8 женских цитат из фильмов СССР на 100%?
Тест: «Какие люди, и без охраны!» — Угадаете 8 женских цитат из фильмов СССР на 100%?
BannerImage
Анна Московко
  • Статьи
  • фильмы
  • ссср
  • Андрей Кончаловский
  • Тесты
  • WOW
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar