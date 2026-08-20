Тест: Стыд и позор тому, кто не сможет назвать эти 8 фильмов Андрея Кончаловского по кадру!

20 августа Андрей Кончаловский празднует свой 89-й день рождения. За свою долгую карьеру режиссёр успел поработать с Иннокентием Смоктуновским, Сильвестром Сталлоне, Куртом Расселом, Джоном Войтом и Юлией Высоцкой, получить награды крупнейших кинофестивалей и несколько раз полностью изменить собственный творческий почерк. На одном конце его фильмографии — суровое советское кино, на другом — взрывные голливудские боевики. Узнаете ли вы картины мастера всего по одному кадру?