Тест: Стыд и позор тому, кто не сможет назвать эти 8 фильмов Андрея Кончаловского по кадру!
20 августа Андрею Кончаловскому исполняется 89 лет! Он снимал советскую классику, покорял Голливуд и не боялся менять жанры. В день рождения режиссёра мы предлагаем проверить, узнаете ли вы восемь его картин всего по одному кадру.
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
20 августа Андрей Кончаловский празднует свой 89-й день рождения. За свою долгую карьеру режиссёр успел поработать с Иннокентием Смоктуновским, Сильвестром Сталлоне, Куртом Расселом, Джоном Войтом и Юлией Высоцкой, получить награды крупнейших кинофестивалей и несколько раз полностью изменить собственный творческий почерк. На одном конце его фильмографии — суровое советское кино, на другом — взрывные голливудские боевики. Узнаете ли вы картины мастера всего по одному кадру?
Не спешите убирать воображаемую режиссёрскую хлопушку! Теперь попробуйте вспомнить семь советских мультфильмов только по замкам и дворцам, узнать песни Муслима Магомаева по короткому описанию и назвать фильмы СССР по товарищам главных героев.