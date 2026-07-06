Сильвестру Сталлоне — 80: Как нищий актёр отказался продавать «Рокки» и стал символом мужества в кино
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Жизнь на автовокзале, отказ от 250 тысяч долларов и роль, которую он не отдал никому. В день рождения актёра Life.ru рассказывает, как Сильвестр Сталлоне в 80 лет остаётся живым доказательством того, что упрямство сильнее судьбы!
Сильвестру Сталлоне исполнилось 80 лет: биография актёра. Обложка: ИИ-иллюстрация, создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI
6 июля Сильвестру Сталлоне исполняется 80 лет. Путь звезды «Рокки» и «Рэмбо» начинался совсем не по-голливудски: с парализованного лица, драк во дворе и ночей, проведённых на нью-йоркском автовокзале. Life.ru вспоминает, как нищий актёр стал одним из главных символов мужества в кино.
Травма при рождении и трудное детство
Сильвестр Сталлоне: травма при рождении и трудное детство. Фото © Wikipedia / NBC
Сильвестр Гарденцио Сталлоне родился 6 июля 1946 года в Нью-Йорке. При родах акушеры неаккуратно воспользовались щипцами и повредили ему лицевой нерв: с той поры половина лица, губы и язык у мальчика частично не двигались. Из-за невнятной речи одноклассники дразнили Сильвестра. Поэтому и характер у парня с каждым годом становился всё более буйный и колючий.
Последствия ожидаемые. К 13 годам он уже конфликтовал с полицией, а после развода родителей жил то с отцом, то с матерью. Сталлоне сменил четырнадцать школ и в итоге оказался в учебном заведении для трудных подростков, где неожиданно увлёкся фехтованием и актёрским мастерством.
Нищета Нью-Йорка и рождение Рокки
Нищета Сталлоне в Нью-Йорке и рождение сценария «Рокки». Фото © Кадр из фильма «Рокки», режиссёр Джон Г. Эвилдсен, сценарист Сильвестр Сталлоне
В школе для трудных подростков Сталлоне неожиданно преуспел в спорте, и это дало ему спортивную стипендию в швейцарском колледже, а затем — место на драматическом факультете в Майами. Но диплом не спас от нищеты: перебравшись покорять Нью-Йорк, он получал одни отказы на кастингах, ведь продюсеры не верили, что парень с невнятной речью сможет играть.
Пособия по безработице хватало впритык, а однажды актёр и вовсе остался без крыши над головой и провёл несколько ночей на автовокзале Port Authority. Чтобы выжить, он соглашался на любую работу, вплоть до откровенных сцен в малобюджетном фильме за сто долларов в день. Именно в библиотеках, где Сталлоне грелся и читал книги, у него родилась история простого боксёра. Сценарий будущего «Рокки» он написал всего за три дня.
Принципиальный отказ от больших денег
Как Сталлоне отказался продать «Рокки» без себя в главной роли. Фото © ТАСС / АР / Uncredited
Когда одна из студий заинтересовалась сценарием, Сталлоне поставили условие взамен на щедрый гонорар: главную роль должен сыграть кто-то из уже известных актёров. Продюсеры предлагали за права крупную сумму, но начинающий сценарист наотрез отказался отдавать историю без себя в главной роли.
«Это моя история, я её написал, и только я должен сыграть эту роль», — заявил тогда Сталлоне продюсерам. Те удвоили сумму, лишь бы получить права без всяких условий, но актёр не сдался. В итоге он подписал контракт на куда меньший гонорар, зато исполнил роль Рокки Бальбоа сам.
«Оскар», боевики и цена славы
«Оскар» Сталлоне и цена славы в эпоху боевиков. Фото © ТАСС / АР / PK**NY**
В 1976 году «Рокки» вышел в прокат при бюджете чуть больше миллиона долларов, а собрал 225 миллионов и стал самым кассовым фильмом года. Картина получила три «Оскара», включая приз за лучший фильм, а сам Сталлоне удостоился сразу двух номинаций — как актёр и как сценарист. Такое достижение до него покорялось только Чарли Чаплину и Орсону Уэллсу, а повторить его не удавалось двадцать лет. В 1998 году этот успех повторил Мэтт Деймон за фильм «Умница Уилл Хантинг», а в 1999-м — Роберто Бениньи за «Жизнь прекрасна». Так на свет родилась франшиза, которая растянется на восемь фильмов с участием Сталлоне (всего их девять) и почти полвека истории Голливуда.
В восьмидесятых актёр стал ветераном Джоном Рэмбо и закрепил за собой образ несокрушимого героя боевиков, сняв подряд три части франшизы. Но у славы есть цена: ради драмы «Полицейские» Сталлоне набрал лишний вес и отпустил бороду, а съёмки обернулись радикулитом и головными болями. Ещё раньше, ради «Рокки», он так яростно бил кулаками по замороженному мясу, что костяшки пальцев сплющились. А заодно стал рекордсменом «Золотой малины» с десятью статуэтками за худшие роли.
Семья, потери и жизнь сегодня
Сильвестр Сталлоне 2026: семья, потери и личная жизнь актёра. Фото © ТАСС / ZUMA
Первый брак Сталлоне с актрисой Сашей Зак пришёлся на самые голодные годы. В отличие от многих, жена не сбежала от нищеты, а стала его главной опорой: она помогала ему печатать сценарий «Рокки» и верила в его мечту. У супругов родились сыновья: старший Сейдж (1976) и Серджо (1979), у которого потом нашли аутизм. А брак с Сашей распался в середине восьмидесятых. Следом Сталлоне женился на датской модели Бриджит Нильсен, но бурный роман обернулся браком всего на полтора года. В 2012 году семью настигла трагедия: 36-летний Сейдж умер от сердечного приступа.
Почти тридцать лет Сталлоне женат на модели Дженнифер Флавин, у пары родилось три дочери-актрисы — София (1996), Систин (1998) и Скарлет (2022). В 2022 году, после четверти века брака, Флавин подала на развод и обвинила мужа в растрате семейного бюджета, однако уже через пару месяцев супруги помирились. Сам актёр признался, что пересмотрел отношение к близким: теперь он расспрашивает дочерей о том, как прошёл их день, и слышит в ответ куда более тёплые слова, чем раньше.
Культовые фильмы Сильвестра Сталлоне
Культовые фильмы Сильвестра Сталлоне.Фото © ТАСС / Mary Evans / AF Archive / Tristar Pi
- «Рокки» (1976). История боксёра-аутсайдера принесла Сталлоне мировую славу и две номинации на «Оскар». Легендарный забег по ступеням Филадельфийского музея стал символом фильма.
- «Рэмбо: Первая кровь» (1982). Экранизация романа о ветеране Вьетнама держится не на экшене, а на психологической драме одинокого солдата. Картина запустила вторую культовую франшизу Сталлоне.
- «Рокки-4» (1985). Самый кассовый фильм серии превратил спортивную драму в манифест эпохи холодной войны. Тренировки в сибирской глуши стали одной из самых цитируемых сцен франшизы.
- «Скалолаз» (1993). Несмотря на панический страх высоты, ради крупных планов актёр заставлял себя сниматься на отвесных уступах, хотя сложные трюки выполняли профессиональные альпинисты. Фильм собрал почти в четыре раза больше вложенного бюджета.
- «Неудержимые» (2010). Сталлоне впервые собрал на одной площадке звёзд боевиков восьмидесятых и девяностых. Лента дала начало новой успешной франшизе.
- «Крид: Наследие Рокки» (2015). Роль пожилого наставника принесла Сталлоне «Золотой глобус» и первую за много лет номинацию на «Оскар». Фильм показал постаревшего Рокки совсем другим человеком.
Сильвестр Сталлоне прошёл путь, который сценаристы не рискнули бы предложить даже для голливудского блокбастера: парализованное лицо, четырнадцать школ, автовокзал вместо дома и упрямый отказ продавать мечту по частям. Сегодня, встречая восьмидесятилетие, он остаётся живым доказательством того, что характер и вера в себя иногда значат больше, чем деньги и связи. Сталлоне — не единственная звезда, чей образ живёт в культуре спустя десятилетия. О том, как ещё одна легенда XX века превратила личную драму в моду, читайте здесь: шесть культовых нарядов принцессы Дианы.
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