Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 11:43

Николай Дроздов рассказал, как святитель Филарет помог ему спасти женщину

Обложка © ТАСС /Владимир Гердо

Обложка © ТАСС /Владимир Гердо

Легендарный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о двух событиях, которые считает настоящими чудесами и которые произошли с ним в один день. Учёный признался, что давно хотел найти место захоронения Евдокии Никитичны Филипповой — матери святителя Филарета, своего предка.

Филарет, которого за мудрость называли Московским Златоустом, почти всю первую половину и середину XIX века находился в священном сане и возглавлял Московскую епархию. По словам Дроздова, он не раз гулял по Пятницкому кладбищу в Москве, где, как предполагал, могла быть похоронена Евдокия Никитична, но найти могилу не удавалось.

Тест: Сразитесь с Николаем Дроздовым в знании фактов про животных! Спорим, не наберёте и 5/8?
Тест: Сразитесь с Николаем Дроздовым в знании фактов про животных! Спорим, не наберёте и 5/8?

Однажды в Страстную пятницу он зашёл в храм Живоначальной Троицы при этом кладбище, где когда-то служил святитель Филарет, и остался на службу. После окончания службы Николай Николаевич заметил за собой икону святителя Филарета, а рядом — надпись о том, что именно здесь находятся мощи его матери.

Профессор был поражён: место, которое он так долго искал, оказалось буквально за его спиной. В тот же день произошло второе чудо. У входа в храм «КамАЗ» случайно задел прихожанку и женщина начала падать. Дроздов успел подхватить её на лету и не дал удариться о землю.

«Я убеждён, что в этой ситуации той женщине и мне помог Филарет!» — заявил собеседник сайта MK.ru.

Музыка из хорала, змеи в студии и побег пауков: Тайны «В мире животных», о которых молчали полвека
Музыка из хорала, змеи в студии и побег пауков: Тайны «В мире животных», о которых молчали полвека

Ранее Life.ru выяснил, как живёт Николай Дроздов, имя которого десятилетиями ассоциировалось с программой «В мире животных». В 2026 году вокруг него вновь возник информационный шум: СМИ обсуждали его состояние здоровья.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Николай Дроздов
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar