Николай Дроздов рассказал, как святитель Филарет помог ему спасти женщину

Легендарный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о двух событиях, которые считает настоящими чудесами и которые произошли с ним в один день. Учёный признался, что давно хотел найти место захоронения Евдокии Никитичны Филипповой — матери святителя Филарета, своего предка.

Филарет, которого за мудрость называли Московским Златоустом, почти всю первую половину и середину XIX века находился в священном сане и возглавлял Московскую епархию. По словам Дроздова, он не раз гулял по Пятницкому кладбищу в Москве, где, как предполагал, могла быть похоронена Евдокия Никитична, но найти могилу не удавалось.

Однажды в Страстную пятницу он зашёл в храм Живоначальной Троицы при этом кладбище, где когда-то служил святитель Филарет, и остался на службу. После окончания службы Николай Николаевич заметил за собой икону святителя Филарета, а рядом — надпись о том, что именно здесь находятся мощи его матери.

Профессор был поражён: место, которое он так долго искал, оказалось буквально за его спиной. В тот же день произошло второе чудо. У входа в храм «КамАЗ» случайно задел прихожанку и женщина начала падать. Дроздов успел подхватить её на лету и не дал удариться о землю.

«Я убеждён, что в этой ситуации той женщине и мне помог Филарет!» — заявил собеседник сайта MK.ru.

Ранее Life.ru выяснил, как живёт Николай Дроздов, имя которого десятилетиями ассоциировалось с программой «В мире животных». В 2026 году вокруг него вновь возник информационный шум: СМИ обсуждали его состояние здоровья.