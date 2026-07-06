Треш-блогеров Иришку Чики-Пики и Олега Монгола внесли в чёрный список Уссурийска

В Уссурийске (Приморский край) составили первый в истории города чёрный список — в него внесли Иришку Чики-Пики и Олега Монгола. Причиной стал концерт треш-блогеров в местном клубе, который вызвал возмущение жителей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам горожан, выступление пропагандировало асоциальное поведение и искажало моральные ценности. Возмущение дошло до администрации: с блогерами встретились глава округа Магомед Терчиев, представители прокуратуры и полиции, замы по культуре и правовым вопросам.

По данным организаторов, гонорар Иришки составил 250 тысяч рублей, Монгола — 200–300 тысяч. При этом они утверждают, что средства на проведение шоу не выделялись из городского бюджета. Итогом встречи стало решение: организаторам вынесли устное предупреждление, а блогерам запретили выступать в Уссурийске.

Ранее сообщалось, что треш-блогерша Иришка Чики-Пики начала выступать на корпоративах за 250 тысяч рублей за выход. При этом музыкальный продюсер Евгений Бабичев заявил, что, хотя тренд на поющих блогеров актуален, её популярности недостаточно для серьёзной музыкальной карьеры — заказчики будут приглашать её скорее ради эпатажа, но она не сможет быть хедлайнером и быстро надоест публике из-за слабых вокальных данных.