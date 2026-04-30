«Украшение с налётом стёба»: Иришке Чики-Пики предрекли провал музыкальной карьеры
Треш-блогерша Иришка Чики-Пики решила покорить музыкальный олимп. Пользовательница стала выступать на корпоративах с гонораром в 250 тысяч рублей за выход.
Музыкальный продюсер Евгений Бабичев в беседе с «Абзацем» оценил перспективы знаменитости. По его словам, тренд на «поющих блогеров» остаётся востребованным, но одной популярности в сети мало.
«Я уверен, что заказчики будут по приколу её приглашать, потому что у неё есть свой состоявшийся образ. Она станет украшением с налётом стеба, элементом перчинки на какой-нибудь вечеринке», — полагает эксперт.
Однако стать хедлайнером мероприятия у инфлюенсерши не получится, считает Бабичев. Максимум — роль фрика, который появляется на несколько минут под шумную радость зала. Специалист уверен, что музыкальная деятельность Иришки быстро надоест публике. Ей не хватает вокальных данных и общей компетенции, чтобы долго удерживать внимание.
«Что может дать слушателю и зрителю Иришка Чики-Пики, я пока не очень представляю... Примерно точно так же, как Никита Джигурда, Олег Монгол или Гоген Солнцев», — заключил продюсер.
