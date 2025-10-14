Невеста довела Олега Монгола до слёз новостью о беременности. Но есть нюанс

Олег Монгол опубликовал видео, на котором его подруга Валентина сообщает, что беременна. Ролик появился в запрещённой в России социальной сети одиозного блогера. Подписчики уже написали паре поздравления, немало над ними подтрунивая и, похоже, что зря.

Валентина сообщает Олегу Монголу о беременности. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / oleg_mongol_rezerv

«И чё это — две [полоски] это? Да ну?!», — недоумевает Монгол, держа в руках тест на беременность, когда ему сообщают радостную новость.

Правда, есть основания полагать, что вся эта история — постановка. В VK-сообществе Олега Монгола появилась видеозапись, где он приходит в гости к другой известной блогерше Иришке Чики Пики и в ответ на её вопрос о беременности, говорит, что тот ролик был снят ради контента.

Олег Монгол признаётся, что вброс про беременность был сделан ради контента. Видео © VK / Олег Монгол

«Всё по-старому, никаких новостей. Какие могут быть новости? [Про беременность] — это так просто, контент», — рассказывает он подруге.

Подписчики таких спектаклей не оценили и высказали инфлюэнсеру и его зазнобе, всё что о них думают. Отметим, что последнее видео опубликовано сегодня, но неизвестно, когда оно было снято — Олег Монгол может специально сбивать с толку зрителей ради комментариев и просмотров.

Ранее экс-супруга российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина поделилась фотографиями с отпуска в Италии, и поклонники предположили, что она беременна. Такой вывод подписчики девушки сделали по её округлившемуся животу. Сама она пока что эти домыслы не комментировала.