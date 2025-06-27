Мэр Иркутского района Фролов отказался от алкобатла с Олегом Монголом
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Мэр Иркутского района Леонид Фролов отказался от участия в алкогольном соревновании с блогером Олегом Монголом. Об этом сообщил Mash Bobr.
Мэр Иркутского района Фролов отказался от алкобатла с Олегом Монголом. Видео © Telegram / Babr Mash
«Я и понять не могу, что это такое», — заявил чиновник, не упустив в разговоре с журналистами пару нецензурных выражений.
Фролов предположил, что вся эта ситуация — интриги его оппонентов. Он также добавил, что в его возрасте, на седьмом десятке, уже не до алкогольных баталий. Поводом для конфликта стали обвинения блогера, который в соцсетях назвал мэра «главным алкашом страны» и предложил ему публичное состязание со спиртным.
Ранее общественная организация «Зов народа» обратилась в Минздрав и Госдуму с предложением ввести «дни трезвости». Предлагается рассмотреть запрет на реализацию алкогольной продукции 25 мая (День последнего звонка), 28 июня (школьные выпускные), 8 июля (День семьи, любви и верности), 1 сентября (День знаний) и 3 октября (Всемирный день трезвости). В Минздраве такое предложение уже одобрили.