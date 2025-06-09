Российские чиновники спустили казённые деньги на камеру для съёмок «‎трамваев-призраков»

В Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае недействующее муниципальное предприятие «Трамвайное управление» купило на бюджетные деньги фотоаппарат Sony Alpha 7 III (I LCE-7M3) стоимостью 136 тысяч рублей. В мэрии объяснили журналистам, что такое дорогое оборудование якобы необходимо для составления отчётов о возможной порче имущества в трамвайном парке. Об этом представитель администрации рассказал изданию «Подъём».

«Фотоаппарат покупают, чтобы фотографировать, чтобы, например, вести фотофиксацию. Трамвайное движение в городе с 2018 года приостановлено. Тем не менее муниципалитетом принято решение сохранить предприятие как возможную юридическую, техническую и административную базу для воссоздания трамвайного движения в Комсомольске-на-Амуре. Поэтому «Трамвайное управление» как юридическое лицо существует», — пояснили в мэрии.

Там добавили, что на балансе компании остаётся кое-какое имущество, а также есть небольшой штат сотрудников. Работникам приходится следить за сохранностью, например, опор и столбов. Однако хулиганы периодически портят их листовками, поэтому фотоаппарат поможет фиксировать эти и другие нарушения. На вопрос журналистов, почему техника приобреталась без объектива, местные власти ответили, что, возможно, деталь есть у кого-то из сотрудников. При этом администрация так и не смогла объяснить, почему нельзя делать снимки на дешёвый фотоаппарат или на телефон.