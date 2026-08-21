Тест: Если ваше детство прошло в СССР, вы обязаны продолжить эти 8 песен Юрия Энтина!
21 августа Юрию Энтину исполняется 91 год. Десятки его песен мы помним с детства, поём в детских садах и школах и пересматриваем фильмы с ними. Или только думаем, что помним? Продолжите восемь знакомых строчек без единой подсказки!
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Стоит услышать первые ноты — и мы снова дети, которые сидят перед телевизором и смотрят любимый мультфильм. Юрий Энтин написал тексты более чем к 600 песням: они звучали в «Бременских музыкантах», «Летучем корабле», «Приключениях Электроника», «Гостье из будущего» и других хитах советского детства. Кажется, что слова этих композиций невозможно забыть. Но сможете ли вы продолжить знакомые строчки, если музыка не подсказывает ответ?
Если детские песни разбудили вашу память, не останавливайтесь! Попробуйте ответить на вопросы из «Что? Где? Когда?», узнать советские мультфильмы по замкам и дворцам, а затем проверить, насколько хорошо вы помните песни Муслима Магомаева.