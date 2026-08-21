Тест: Если ваше детство прошло в СССР, вы обязаны продолжить эти 8 песен Юрия Энтина!

Стоит услышать первые ноты — и мы снова дети, которые сидят перед телевизором и смотрят любимый мультфильм. Юрий Энтин написал тексты более чем к 600 песням: они звучали в «Бременских музыкантах», «Летучем корабле», «Приключениях Электроника», «Гостье из будущего» и других хитах советского детства. Кажется, что слова этих композиций невозможно забыть. Но сможете ли вы продолжить знакомые строчки, если музыка не подсказывает ответ?