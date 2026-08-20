Тест: Какой лентяй живёт внутри вас? 7 вопросов раскроют, почему вы опять всё отложили на потом

Вы обещаете себе встать через пять минут, а открываете глаза спустя два часа? Копите кружки возле кровати, потому что нести одну на кухню экономически невыгодно? Или способны потратить полдня на создание хитрой системы, которая позволит больше никогда не выполнять скучную работу вручную? У каждого внутри живёт свой лентяй. В честь Всемирного дня лени отвечайте на семь вопросов — только честно, если вам, конечно, не лень.