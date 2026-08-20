Тест: Какой лентяй живёт внутри вас? 7 вопросов раскроют, почему вы опять всё отложили на потом
20 августа отмечают Всемирный день лени — праздник, который разрешает без угрызений совести отложить все дела и с кайфом растянуться на диване. Но даже ленимся мы по-разному. Давайте выясним, кто перехватывает управление вашей жизнью, когда делать ничего не хочется!
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Вы обещаете себе встать через пять минут, а открываете глаза спустя два часа? Копите кружки возле кровати, потому что нести одну на кухню экономически невыгодно? Или способны потратить полдня на создание хитрой системы, которая позволит больше никогда не выполнять скучную работу вручную? У каждого внутри живёт свой лентяй. В честь Всемирного дня лени отвечайте на семь вопросов — только честно, если вам, конечно, не лень.
А если лежать на диване без тестов вам скучно, устройте себе интеллектуально-ленивый марафон от Life.ru. Сначала почувствуйте себя знатоком «Что? Где? Когда?», затем угадайте советские фильмы по друзьям главных героев, а напоследок проверьте, не забыли ли вы школьную программу. Всё это можно сделать не вставая!