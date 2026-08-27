Кроссворд по фильму «Чучело»: Только искренне переживавшие за Лену Бессольцеву разгадают все 10 слов!
27 августа в прокат выходит новая экранизация повести Владимира Железникова «Чучело». Перед просмотром премьеры предлагаем вспомнить советский фильм Ролана Быкова и проверить, не стёрлись ли из памяти детали этой тяжёлой истории.
Обложка © Кадр из фильма «Чучело», режиссёр Ролан Быков, сценаристы Ролан Быков, Владимир Железников
В новой версии события перенесли в современность: школьная травля теперь продолжается не только в классе, но и в социальных сетях. Создатели подчёркивают, что картина не станет буквальным ремейком фильма Ролана Быкова. Премьера назначена на 27 августа 2026 года. Но перед знакомством с новыми героями Life.ru предлагает вернуться к Лене Бессольцевой и её одноклассникам. Сможете разгадать кроссворд по сюжету советского «Чучела» без единой подсказки?
Продолжим вспоминать любимые фильмы? Попробуйте уГАВдать восемь советских и российских картин про собак, определить шесть фильмов Георгия Данелии по кадрам без актёров, а затем узнать шесть лент СССР по одним только десертам. Только настоящие знатоки советского кино справятся со всеми тремя испытаниями!