Кроссворд по фильму «Чучело»: Только искренне переживавшие за Лену Бессольцеву разгадают все 10 слов!

В новой версии события перенесли в современность: школьная травля теперь продолжается не только в классе, но и в социальных сетях. Создатели подчёркивают, что картина не станет буквальным ремейком фильма Ролана Быкова. Премьера назначена на 27 августа 2026 года. Но перед знакомством с новыми героями Life.ru предлагает вернуться к Лене Бессольцевой и её одноклассникам. Сможете разгадать кроссворд по сюжету советского «Чучела» без единой подсказки?