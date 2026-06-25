Последние дни Майкла Джексона: Как король поп-музыки готовился к триумфу, но не дожил до сцены 18 дней Оглавление Две реальности короля поп-музыки Суды подкосили короля окончательно Кто сыграл самую важную роль в жизни Майкла Джексона на её закате Отсчёт до трагедии: как жил Джексон в последние дни Последняя ночь Джексона А что дальше? Ровно 17 лет назад, 25 июня 2009 года, в 14:26 оборвалась жизнь короля поп-музыки Майкла Джексона. Life.ru рассказывает о подготовке самого масштабного тура, как проходили последние дни жизни артиста и почему он скончался настолько одиноким! 25 июня, 11:26 Что происходило с Майклом Джексоном перед смертью: последние дни жизни суперзвезды и как он умер. Обложка © Nano Banana AI

25 июня весь мир вспоминает уход короля поп-музыки Майкла Джексона. 17 лет назад в этот день мир для миллионов людей почти рухнул. Новостные сайты падали от нагрузки, телеканалы меняли сетку вещания, а фанаты толпами ломились в больницу, собирались у звезды певца на Аллее славы и у ворот Neverland. Life.ru вспоминает, как Майкл Джексон провёл свои последние дни и почему человек, окружённый безусловной любовью фанатов, оказался настолько одиноким?

Две реальности короля поп-музыки

Как Майкл Джексон готовился к возвращению на сцену: Последнее турне This Is It. Фото © ТАСС / АР / Joel Ryan

К лету 2009 года Майкл Джексон жил словно в двух реальностях. В первой он оставался величайшей звездой планеты с более чем 500 миллионами проданных записей. Он изменил музыкальную индустрию раз и навсегда и превратил собственное имя и образ в бренд мирового масштаба. Стоило ему сообщить о возвращении на сцену, и билеты на ближайший концерт исчезали за считаные часы.

Во второй реальности всё выглядело совсем иначе. За плечами у Джексона были нескончаемые скандалы, изматывающие судебные процессы, финансовые проблемы, постоянное внимание прессы и хроническая бессонница, которая с каждым годом становилась только серьёзнее.

В марте 2009-го Майкл вышел на пресс-конференцию на лондонской O2 Arena и объявил о серии концертов This Is It. Изначально речь шла о десяти шоу. Спрос оказался настолько высоким, что организаторы увеличили количество до 50. Для поклонников это было долгожданное возвращение легенды. Для самого Майкла — последний шанс доказать, что он всё ещё способен удивлять мир. Мало кто тогда знал, какой ценой ему давалась подготовка к этому триумфу.

Суды подкосили короля окончательно

Как судебный процесс изменил короля. Жизнь Майкла Джексона после суда 2005 года Фото © ТАСС / АР / MICHAEL A. MARIANT

Пожалуй, главный перелом в жизни Майкла Джексона произошёл не в 2009-м, а четырьмя годами ранее. В июне 2005 года суд полностью оправдал артиста по всем пунктам обвинения по делу о растлении несовершеннолетнего. Юридически он победил, но эмоционально тот процесс его сломал.

Билл Уитфилд и Джавон Бирд, телохранители Майкла, позже вспоминали, что после суда он был «реабилитированным, но раздавленным человеком». Эта формулировка удивительно точно описывает состояние артиста. После оправдательного вердикта Джексон практически исчез из публичного пространства. Жил в Бахрейне, затем в Ирландии, старался держаться подальше от журналистов и редко появлялся на публике. Когда в конце 2006 года Майкл вернулся в США, его реальность уже мало напоминала жизнь суперзвезды.

По словам телохранителей, бывали периоды, когда рядом с ним и тремя детьми не было почти никого. Никакой свиты, десятков помощников и менеджеров, как представляли себе многие. Только сам Майкл, Принс, Пэрис, Бланкет и несколько человек из ближайшего окружения. «Он был самым известным человеком на планете, и только мы знали, что он вернулся в Штаты», — вспоминал Уитфилд. В этом и есть парадокс Майкла Джексона. Его знал весь мир, ежедневно охотились папарацци и фанаты, но близкий круг людей с каждым годом становился всё меньше и меньше.

Кто сыграл самую важную роль в жизни Майкла Джексона на её закате

Дети Майкла Джексона: Принс, Пэрис и Бланкет. Каким отцом он был? Фото © Getty Images / John Phillips

В последние годы Майкл всё реже говорил о карьере и всё чаще — о своих детях. Телохранители признавались, что за закрытыми дверями дома видели совсем другого человека, не того, которого привыкли показывать по телевидению. Джексон лично выбирал подарки на Рождество, следил за учёбой детей, переживал, когда они болели, старался создать для них максимально обычное детство, хотя его собственная жизнь никогда не была обычной. Кажется, что это нормальное поведение любого отца. Но дети звёздных родителей, особенно такого масштаба, часто остаются без обычного детства и внимания родных.

Однажды после ночного дежурства Билл Уитфилд услышал, как открылась дверь дома. На пороге стояла маленькая Пэрис Джексон с чашкой горячего шоколада и зефиром. «Папочка попросил, чтоб я отнесла это вам», — сказала девочка. Сам телохранитель спустя годы признавался, что именно в тот момент впервые увидел в Майкле не суперзвезду, а обычного отца. Именно поэтому рассказы людей, которые были рядом с артистом, часто расходятся с образом, который десятилетиями создавала пресса. Джексон был человеком тревожным, ранимым, замкнутым, но невероятно внимательным к детям и близким.

Отсчёт до трагедии: как жил Джексон в последние дни

24 июня 2009: Последнее выступление Майкла Джексона. Фото © Youtube / JuansaJackson

Весной и летом 2009 года жизнь Майкла снова начала вращаться вокруг музыки. Репетиции This Is It проходили почти ежедневно. Шоу обещало стать самым технологичным проектом в его карьере. На сцене должны были появиться гигантские декорации, трёхмерные эффекты и сложнейшие танцевальные номера.

Музыканты вспоминали, что Джексон, как всегда, оставался невероятным перфекционистом. Он по-прежнему слышал малейшую фальшь, мог остановить репетицию из-за одного неверного аккорда и лично дотошно объяснял каждому участнику команды, каким должен быть результат. Так Майкл Джексон готовился к каждому шоу. Но особенно к этому — оно должно было стать его триумфом.

Но вместе с этим усиливались и проблемы. Бессонница одолевала артиста со страшной силой. Несколько месяцев Майкл практически не спал. Для человека, которому предстояло выдержать 50 концертов по всему миру, это было катастрофой. Недосып превращался в хроническое истощение, а далее следовал замкнутый круг, из которого всё сложнее выбраться. Хотя на репетициях, по воспоминаниям участников команды, Джексон был энергичен и сосредоточен. Особенно хорошо прошёл вечер 24 июня.

В тот день Майкл Джексон репетировал в Staples Center в Лос-Анджелесе. Просматривал номера, работал с танцорами и музыкантами. Многие позже вспоминали, что давно не видели его в такой форме. До первого концерта в Лондоне оставалось всего 18 дней. Никто тогда и не догадывался, что это его последний выход на сцену.

Последняя ночь Джексона

25 июня 2009 года: смерть Майкла Джексона. Причина смерти, почему пропофол убил артиста. Фото © ТАСС / АР / Reed Saxon

После репетиции Майкл вернулся домой в Холмби-Хиллз. Как и в предыдущие недели, он не мог уснуть. Рядом находился его личный врач Конрад Мюррей. Именно ему певец поручил борьбу с бессонницей, которая к тому моменту стала одной из главных проблем его жизни. Утром 25 июня всё пошло не так.

По данным расследования, Мюррей вводил Джексону пропофол — мощный анестетик, который применяется в больницах для введения пациентов в наркоз и используется только под строгим медицинским контролем. В домашних условиях и без необходимого оборудования его применение считается крайне опасным.

Врачи скорой помощи прибыли в дом после экстренного вызова, однако спасти Джексона не удалось. В 14:26 по местному времени в медицинском центре UCLA была официально установлена смерть Майкла Джексона. Ему было всего 50 лет. До первого концерта This Is It оставалось 18 дней. Триумф, которого он ждал несколько лет, так и не состоялся. Позже судебно-медицинская экспертиза установила официальную причину смерти — острую интоксикацию пропофолом в сочетании с другими седативными препаратами. Смерть Джексона была признана убийством по неосторожности. В 2011 году суд признал Конрада Мюррея виновным в непредумышленном убийстве, и врач был приговорён к тюремному сроку.

А что дальше?

За 18 дней до триумфа: как прошли последние дни Майкла Джексона. Фото © ТАСС / Achim Scheidemann / ЕВ/26.06.2009

После смерти Майкла Джексона мир вновь разделился на два лагеря. Одни вспоминали величайшего артиста современности. Другие продолжали спорить о скандалах и противоречиях его биографии. Но за этими спорами терялся тот самый Майкл, который боялся, что его больше не любят. Который переживал за детей сильнее, чем за себя. Который выходил к фанатам и снова и снова повторял: «Я люблю вас всё больше».

Его последние недели — это история о трагедии и надежде. Майкл Джексон действительно верил, что сможет вернуться, сцена снова станет его домом, что аплодисменты и крики фанатов заглушат всё, что происходило в его жизни в последние годы. И, возможно, именно это делает финал особенно болезненным. Мир был готов принять его обратно. Миллионы проданных билетов это уже доказали. Люди ждали не концертов, а возвращения легенды. Но сам Майкл до этого момента не дожил всего 18 дней.

Сегодня его история снова возвращается на экраны. Байопик «Майкл» получил колоссальный успех в прокате, собрал $960 миллионов, обогнал культовые картины «Богемская рапсодия», «Железный человек» и «Сумерки». Всё это — доказательство, что наследие Джексона живёт до сих пор. Никто о нём не забыл, а зумеры, которые не наблюдали за Джексоном при жизни, посмертно влюбляются в короля. Поэтому, как бы ни менялось отношение к нему, одно остаётся неизменным точно: Майкл Джексон был и будет частью мировой культуры. И, кажется, он до сих пор не сказал своё последнее слово.

В последние недели жизни Майкл Джексон снова оказался там, где чувствовал себя по-настоящему живым: рядом с музыкой и в ожидании встречи со зрителями. Мир был готов простить, забыть и аплодировать ему вновь. Но король поп-музыки так и не вышел на сцену, оставив после себя наследие, которое живёт спустя годы. А ранее Life.ru разобрался, как стандарты красоты повлияли даже на огра в новой части «Шрека» и почему это опасно для психики!

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Авторы Анна Московко