Отец-тиран: Как Джо Джексон сделал Майкла суперзвездой, но украл у него детство Оглавление «Либо станете звёздами, либо будете работать на заводе» Репетиции вместо детства Ремень как инструмент мотивации «Я не отец. Я — Джозеф» Правда ли, что Джо насильно лишил ребёнка полового созревания? Унижения, которые Майкл не смог забыть Цена мировой славы Почему Майкл всю жизнь пытался вернуть детство Простил ли он отца? Джо Джексон превратил собственных детей в одну из самых известных музыкальных групп в мире. Но за такой славой скрывались страх, давление и потерянное детство сына. Life.ru рассказывает, как Майкл Джексон стал знаменитым и как на это повлияла тирания отца. 11 июня, 14:30 Биография Майкла Джексона: цена мировой славы и детство под давлением отца Обложка © Коллаж © ChatGPT / Анна Московко

Майкл Джексон — король поп-музыки, один из самых знаменитых людей и любовь миллионов человек по всему миру на протяжении многих лет. Недавний байопик «Майкл» получил оглушительный успех в прокате, обогнав культовые картины «Богемская рапсодия», «Железный человек» и «Сумерки». Но за сказкой о невероятном успехе скрывалась история, которую сам певец вспоминал со слезами. Главным человеком его карьеры был отец — Джозеф Джексон. Именно он создал музыкальную империю семьи Джексонов, а также лишил детства короля поп-музыки. Life.ru рассказывает историю становления мировой звезды Майкла Джексона и тирании отца, которая привела сына к славе!

«Либо станете звёздами, либо будете работать на заводе»

Как начиналась музыкальная империя Джексонов: отец решил сделать из детей музыкальных звёзд. Фото © Getty Images / Michael Ochs Archives

В начале 1960-х семья Джексонов жила в небольшом промышленном городе Гэри в штате Индиана. Денег постоянно не хватало, Джозеф Джексон работал на металлургическом заводе и мечтал о музыкальной карьере, которая у него самого так и не сложилась. Тогда он решил реализовать эту мечту через своих детей.

Заметив музыкальные способности сыновей, Джо собрал группу, которая позже станет известна как The Jackson 5. Он лично занимался репетициями, поиском концертов и продвижением коллектива. В будущем именно эта группа откроет миру маленького Майкла. Но путь к славе оказался совсем не похож на сказку.

Репетиции вместо детства

Ранний успех и потерянное детство: Как начиналась карьера будущего короля поп-музыки Майкла Джексона? Фото © Wikipedia / CBS Television

Когда другие дети после школы играли во дворе, Майкл регулярно репетировал до позднего вечера. Он позже вспоминал, что видел через окно сверстников, играющих в футбол, и мечтал оказаться рядом с ними. Но вместо этого ему приходилось проводить дни в студии или на репетиционной базе.

Фактически музыкальная карьера началась у него в пять лет. У Майкла не было того детства, которое большинство людей считает обычным: прогулок, друзей, беззаботных игр и первых подростковых увлечений. Всё подчинялось одной цели — успеху, и Джо не собирался принимать оправдания.

Ремень как инструмент мотивации

Страх как метод воспитания в семье Джексонов: тяжёлое детство Майкла Джексона. Фото © Getty Images / Dave Hogan9, © ТАСС / AP / MARTY LEDERHANDLER

О жёстких методах воспитания Джозефа Джексона рассказывали не только Майкл, но и его братья и сёстры. Ошибся на репетиции? Сбился во время выступления или не соответствуешь ожиданиям? Жди наказания. В доме Джексонов страх был частью воспитания. По воспоминаниям членов семьи, ремень был не символической угрозой, а вполне реальным инструментом наказания. Дети жили в постоянном напряжении и страхе, потому что никогда не знали, что именно может вывести отца из себя в следующий раз.

Репетиции, которые должны были развивать талант, превращались в испытание. Для Джо не существовало понятия «ребёнок устал», «ошибся» или «не справился». Был только результат. Любая оплошность воспринималась как неповиновение, а неповиновение — как повод для наказания. Спустя годы Майкл признавался, что боялся отца гораздо сильнее, чем многотысячных залов и телевизионных камер. Уже будучи взрослым человеком и мировой звездой, он не мог избавиться от этого страха. Встречи с Джо вызывали у певца сильнейшее напряжение, тревогу и тошноту, а разговоры о детстве нередко заканчивались слезами.

«Я не отец. Я — Джозеф»

Почему Джо Джексон требовал называть себя по имени? Отсутствие отцовской любви в жизни Майкла. Фото © ТАСС / AP / MICHAEL A. MARIANT

Самые жёсткие истории о Джозефе связаны даже не с физическими наказаниями. По словам детей, дома он создавал атмосферу, в которой страх был главным способом управления семьёй. Джо сознательно держал дистанцию между собой и детьми. Он запрещал называть себя папой и требовал обращаться к нему по имени — Джозеф. На первый взгляд это может показаться мелочью, но для ребёнка подобное требование означало, что перед тобой не близкий человек, а начальник, которого нужно бояться и беспрекословно слушаться.

Майкл позже рассказывал, что отец редко хвалил его с братьями и гораздо чаще указывал на их недостатки. Любовь в семье словно нужно было заслужить безупречным выступлением, удачным концертом или очередным успехом. Ошибки же запоминались намного дольше. По воспоминаниям самого певца, дома он чувствовал себя не сыном, а частью большого музыкального проекта, который должен приносить результат. Именно поэтому многие биографы называют Джо не просто строгим родителем, а человеком, который воспринимал собственных детей прежде всего как инструмент для достижения своей мечты.

Правда ли, что Джо насильно лишил ребёнка полового созревания?

Слухи о кастрации и вмешательстве в развитие Майкла Джексона. Фото © ТАСС / DPA / PHOTAS

Отдельное место в истории семьи Джексонов занимают слухи, которые десятилетиями преследуют биографию Майкла. Один из самых громких связан с версией о том, что Джозеф Джексон якобы мог искусственно повлиять на половое созревание сына благодаря химической кастрации, чтобы сохранить его высокий детский голос. Однако важно понимать: никаких доказательств этой версии никогда представлено не было.

Ни сам Майкл Джексон, ни его родственники, ни врачи не подтверждали, что подобное действительно происходило. Большинство серьёзных биографов также относят эту историю к разряду неподтверждённых слухов. Тем не менее появление таких версий само по себе показательно. Репутация Джо была настолько жёсткой, а рассказы детей о его методах воспитания настолько пугающими, что многие поклонники оказались готовы поверить даже в самые радикальные обвинения.

Унижения, которые Майкл не смог забыть

Почему Майкл Джексон ненавидел себя и свою внешность? Детские травмы будущей суперзвезды. Фото © Getty Images / David Lefranc

Физическая боль со временем проходит, а душевная остаётся намного дольше. Майкл Джексон неоднократно рассказывал, что отец высмеивал его внешность, особенно нос. Для подростка, который и без того рос под постоянным вниманием публики, такие насмешки стали настоящей психологической травмой.

Со временем стеснение превратилось в тяжёлые комплексы. Многие биографы связывают именно с этим болезненное отношение Майкла к своей внешности и его бесконечные попытки изменить себя. Даже став самым известным артистом планеты, он так и не смог увидеть в зеркале человека, которым был доволен. Миллионы поклонников восхищались Майклом Джексоном. Но голос отца, годами напоминавший ему о собственных недостатках, оказывался сильнее любых комплиментов.

Цена мировой славы

Джозеф Джексон — гениальный менеджер, который создал короля поп-музыки Майкла Джексона. Фото © ТАСС / Jens Kalaene

Методы Джо всё же сработали. В конце 1960-х The Jackson 5 стали настоящей сенсацией. Группа подписала контракт с Motown и быстро превратилась в один из самых успешных музыкальных проектов Америки. А Майкл, обладавший невероятной харизмой и талантом, вскоре затмил даже собственных братьев. Позже последовала сольная карьера, альбом Thriller, сотни миллионов проданных пластинок и статус крупнейшей поп-звезды планеты. Джо получил то, чего добивался. Но вопрос о цене этого успеха остался открытым.

Со стороны история выглядела как идеальная американская мечта: бедная семья из рабочего городка смогла покорить музыкальную индустрию и заработать миллионы. Но чем громче становились аплодисменты, тем отчётливее проявлялась обратная сторона этого успеха. За каждым концертом, хитовой песней и телевизионным выступлением стояли годы страха, бесконечных репетиций и детства, которого у Майкла практически не было. Именно поэтому многие биографы до сих пор спорят: стал бы он величайшим артистом своего поколения без методов Джо или же настоящая цена этого успеха оказалась слишком высокой.

Почему Майкл всю жизнь пытался вернуть детство

Мир фантазий как бегство от прошлого: Почему Майкл Джексон создал Neverland? Фото © ТАСС / AP / Carolyn Kaster

Многие друзья и поклонники Майкла Джексона замечали одну особенность: став взрослым, он словно пытался прожить то, чего был лишён в детстве. Парк развлечений Neverland, аттракционы, коллекции игрушек, любовь к сказкам и мультфильмам — всё это выглядело как попытка восполнить огромную пустоту, оставшуюся после детских лет, проведённых на репетициях и гастролях.

Сам Майкл неоднократно признавался, что чувствовал себя ребёнком, у которого украли детство. Пока его сверстники играли во дворах, ходили на школьные вечеринки и заводили друзей, он проводил дни на репетициях, в студиях звукозаписи и бесконечных гастролях. Позже артист вспоминал, что с завистью смотрел из окон гостиниц на детей, которые могли просто бегать и веселиться, не думая о концертах и ответственности перед взрослыми.

Простил ли он отца?

Сложные отношения Майкла и Джо Джексона: Почему он не мог полностью разорвать связь с отцом. Фото © ТАСС / Volker Dornberger

Отношения между Майклом и Джо долгие годы оставались напряжёнными. В какой-то момент певец практически перестал общаться с отцом и не хотел видеть его рядом. Однако со временем конфликт начал смягчаться. Несмотря на все обиды, полностью вычеркнуть Джо из своей жизни Майкл так и не смог. Как и невозможно было вычеркнуть человека, который одновременно стал причиной его величайшего успеха и самых тяжёлых детских воспоминаний.

Их отношения до конца так и остались сложным клубком из благодарности, страха, обиды и зависимости. Майкл никогда не отрицал, что именно Джо разглядел в нём талант и заставил работать так, как не работал почти никто в шоу-бизнесе. Но вместе с этим певец не раз давал понять, что цена успеха оказалась слишком высокой. Даже став богатым, знаменитым и влиятельным человеком, он продолжал возвращаться к воспоминаниям о детстве, задаваясь вопросом, стоила ли мировая слава тех лет, которые уже невозможно было вернуть. Возможно, поэтому в истории Майкла Джексона так и не появилось однозначного ответа на вопрос, простил ли он отца по-настоящему. Скорее он научился жить с прошлым, которое навсегда осталось частью его жизни.

История семьи Джексонов до сих пор вызывает споры. Одни считают Джо гениальным менеджером, который увидел талант своих детей и подарил миру легенду. Другие — жестоким отцом, который превратил детство собственных сыновей в бесконечное соревнование. Но факт остаётся фактом: без Джо Джексона мир никогда не узнал бы Майкла Джексона. И точно так же без отца Майкл мог бы прожить совсем другую жизнь. А ранее Life.ru поделился историей первой «ведьмы» Америки Бриджит Бишоп и как страх, религия и слухи превратили Салем в место массовой истерии про ведьм!

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!

Авторы Анна Московко