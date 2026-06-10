День, когда в Салеме начался ад: Как и за что повесили Бриджит Бишоп — первую «ведьму» Америки

Помните выражение «охота на ведьм»? В современном мире его редко используют, а обозначает оно суд над невиновными. Вероятнее всего, вы знаете, откуда взялась эта фраза, возможно, даже держали в руках тематическую литературу. Но известны ли вам все подробности ужасов, происходивших в небольшом пуританском сообществе Массачусетса 1692 года? Life.ru рассказывает о религозных страхах, десятках разрушенных семей и 20 казнённых людях, которые оказались не в том месте и не в то время!

Кто стал первой жертвой салемских процессов?

Как началась охота на ведьм в Салеме: первая казнённая — Бриджит Бишоп. Фото © GPTChat / Софья Кузнецова

Первой казнённой в салемских процессах стала Бриджит Бишоп, повесили её 10 июня 1692 года. Девушка и раньше попадала в поле подозрений, а для того времени и её местожительства это было непростительно. Салем конца XVII века был небольшой общиной, где религия определяла практически все стороны жизни, а любое отклонение от общепринятых норм вызывало недоверие. Люди искренне верили, что дьявол может действовать через ведьм, поэтому репутация имела огромное значение. Достаточно было один раз стать «странной женщиной» в глазах соседей, и дальше любая бытовая ссора, резкое слово или чужая болезнь могли превратиться в обвинение.

Бриджит не признала себя ведьмой. Это звучит нормально для нас, но в Салеме всё работало почти наоборот. Те, кто признавался, иногда получали шанс выжить, потому что могли «выдать» других. Те, кто отрицал обвинения, выглядели для суда ещё подозрительнее. Вот такой страшный парадокс: если признаёшься, значит, ты ведьма, но полезная для следствия. Если не признаёшься, значит, упрямая ведьма, которую надо наказать.

С чего вообще началась охота на ведьм?

Первые слухи о ведьмах в Салеме: как детские крики привели к массовой истерии. Фото © GPTChat / Софья Кузнецова

С чего вообще началась охота на ведьм? С зимы 1692 года в доме пастора Сэмюэла Пэрриса в Салемской деревне. Его девятилетняя дочь Бетти Пэррис и одиннадцатилетняя племянница Эбигейл Уильямс внезапно начали вести себя так, словно в них и правда вселились бесы. Девочки кричали, прятались под мебелью, жаловались на боли, корчились в судорогах и утверждали, что их мучают невидимые силы. Вскоре похожие симптомы появились и у других подростков. Местный врач Уильям Григг не смог найти у них никаких физических заболеваний. Тогда доктор сделал вывод, который для общества того времени звучал вполне логично: причиной может быть колдовство.

Именно этот диагноз стал отправной точкой всей будущей истерии. Чтобы выяснить, кто стоит за происходящим, девочек начали расспрашивать. Под давлением взрослых они назвали первых подозреваемых. Ими стали Титуба, порабощённая женщина из дома Пэрриса, нищенка Сара Гуд и пожилая Сара Осборн, которая давно конфликтовала с соседями. Все три находились на периферии общества и не пользовались особым уважением, поэтому обвинения против них быстро нашли поддержку.

Во время допросов Титуба рассказала о встречах с дьяволом, летающих существах и других ведьмах, которые якобы действуют в Салеме. Историки до сих пор спорят, насколько эти показания были добровольными, но эффект оказался огромным. Если раньше люди подозревали, что колдовство существует, то теперь им казалось, что они получили подтверждение из первых уст. Сегодня историки считают, что причины кризиса были гораздо сложнее. Салем жил в атмосфере постоянного напряжения. Английские колонии вели войны на границах, многие семьи боялись нападений индейских племён и французских союзников. Внутри самой общины шли споры из-за земли, денег и власти. Религиозная жизнь строилась вокруг идеи постоянной борьбы Бога и дьявола, поэтому люди были готовы видеть признаки зла буквально повсюду.

Почему слухи в Салеме работали лучше доказательств?

Салемские ведьмы: имена первых осуждённых, причины и признательные показания девушек. Фото © GPTChat / Софья Кузнецова

Первыми обвинили трёх женщин: Титубу, Сару Гуд и Сару Осборн. Все три были удобными мишенями: Титуба была порабощённой женщиной в доме Пэрриса, Сара Гуд была нищей, Сара Осборн тоже находилась на обочине местного общества. То есть подозрение сначала ударило по тем, кого проще всего было вытолкнуть за пределы «нормальных». Позже к ним добавилась и Бриджит Бишоп, котрая в итоге и стала первой казнённой «ведьмой» в Салеме.

А дальше включился механизм, который остановить было невозможно: кто-то вспоминает старую ссору, в чьём-то доме умерла корова после слов обвиняемой, а кому-то просто не понравился чужой взгляд. В обычной жизни это были бы просто сплетни, а в Салеме 1692 года такие вещи могли стать дорогой к виселице. Обвинение в колдовстве оказалось универсальным объяснением всему: болезни, неурожаю, смерти младенца, конфликту с соседкой, личной неприязни. Но, если закрывать глаза на обычных простолюдинов, то суд же точно должен был докопаться до правды? К сожалению, судебная система тех лет была далека от идеальной...

Как суд поверил в «невидимые» улики?

Суд над Салемскими ведьмами в 1692 году: почему суд принимал «спектральные доказательства»? Фото © GPTChat / Софья Кузнецова

Самым страшным в салемских процессах была не только боязнь ведьм. А то, что этот страх получил юридическую форму. Суд принимал так называемые «спектральные доказательства». Проще говоря, обвинители заявляли, что видели призрак или образ человека, который их мучил. И этого могло хватить, чтобы подозрение стало почти приговором.

Представьте себе суд, где против вас выступает не документ, не свидетель реального события, не улика, а чей-то рассказ о вашем «невидимом образе». Как защищаться? Сказать, что вы никого не мучили? Но обвинитель падает в припадке прямо в зале. Сказать, что это ложь? Тогда вы будто спорите не с человеком, а с целой общиной, которая уже уверена в том, что вы — подружка дьявола.

Чем закончилась эта история?

История салемских ведьм: чем закончилась череда казней в 1692 году? Фото © GPTChat / Софья Кузнецова

К осени 1692 года салемская истерия начала пожирать сама себя. Обвинения множились, подозрения доходили до всё более уважаемых людей, и даже тем, кто сначала верил в процессы, становилось ясно, что система вышла из-под контроля. Всего по делам о колдовстве казнили 20 человек, большинство через повешение. Ещё несколько умерли в тюрьмах, где условия были тяжёлыми и жестокими. Один человек, Джайлс Кори, погиб под камнями после отказа признать себя виновным или невиновным.

Позже власти признавали ошибки, возвращали доброе имя обвинённым, приносили извинения, но погибших это уже не спасало. Салем стал проклятым местом, вот только не из-за ведьм, а по вине людей, чей страх переходил за все рамки. Как вам эта история? Напишите в комментариях. Кстати, недавно Life.ru рассказал ещё одну удивительную историю. Но связана она не с ведьмами, а с привычной для нас советской игрушкой. О том, как неваляшка оказалась японским талисманом и спасла целый город, читайте на Life.ru!