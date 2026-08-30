Кроссворд: Только круглые отличники разгадают все 10 школьных слов без подсказок! А вы справитесь?
Школьные знания имеют неприятную привычку исчезать сразу после выпускного. Но кое-что остаётся в памяти на десятилетия. В преддверии 1 сентября вернитесь за парту и разгадайте школьный кроссворд. Справитесь со всеми вопросами без подсказок?
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За школьной партой мы успевали выучить сотни правил, формул и дат, познакомиться с циркулем и промокашкой, пережить десятки контрольных и научиться ждать перемену ещё с первых минут урока. Кажется, всё это невозможно забыть. Но сможете ли вы спустя годы вспомнить самые обычные школьные вещи и понятия, если вместо прямого определения получите хитрую подсказку? Life.ru собрал кроссворд, который проверит не только знания, но и вашу школьную память!
На этом проверку памяти не заканчиваем. Если школьные вопросы оказались для вас слишком лёгкими, попробуйте разгадать кроссворд по фильму «Чучело» и вспомнить все 10 слов из истории Лены Бессольцевой, узнать, кто вы из героев сказки «Варвара-краса, длинная коса» или доказать любовь к четвероногим актёрам и уГАВдать восемь советских и российских фильмов про собак.