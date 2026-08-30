Кроссворд: Только круглые отличники разгадают все 10 школьных слов без подсказок! А вы справитесь?

За школьной партой мы успевали выучить сотни правил, формул и дат, познакомиться с циркулем и промокашкой, пережить десятки контрольных и научиться ждать перемену ещё с первых минут урока. Кажется, всё это невозможно забыть. Но сможете ли вы спустя годы вспомнить самые обычные школьные вещи и понятия, если вместо прямого определения получите хитрую подсказку? Life.ru собрал кроссворд, который проверит не только знания, но и вашу школьную память!