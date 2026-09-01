Тест: Вернитесь за парту и угадайте фильм СССР по школьной детали — без шпаргалки не обойтись!
Портфель, дневник или обычная тетрадь иногда рассказывают о фильме больше, чем лица героев. В честь 1 сентября Life.ru предлагает проверить, как хорошо вы помните советское кино. Перед вами шесть знакомых картин, но узнать их нужно всего по одной школьной детали.
Обложка © Кадр из фильма «Большая перемена», режиссер Алексей Коренев, сценаристы Алексей Коренев, Георгий Садовников
1 сентября в советском кино появлялось не только на торжественных линейках. Школьные классы становились местом первой любви, серьёзных конфликтов, розыгрышей и настоящих драм. А многие вещи из этих фильмов сегодня вызывают отдельную волну ностальгии. Мы собрали шесть школьных предметов из советского кино, попробуйте определить фильм всего по одной детали!
А если школьная разминка оказалась для вас слишком простой, не спешите убирать дневник с пятёркой далеко. Life.ru приготовил ещё несколько испытаний для памяти: попробуйте угадать шесть песен Майкла Джексона всего по одному кадру из клипа, продолжить семь песен Анны Герман, а напоследок проверьте, узнаете ли восемь советских мультфильмов по их последним кадрам. Вот где даже отличникам придётся хорошенько подумать!