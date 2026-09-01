Тест: Вернитесь за парту и угадайте фильм СССР по школьной детали — без шпаргалки не обойтись!

Портфель, дневник или обычная тетрадь иногда рассказывают о фильме больше, чем лица героев. В честь 1 сентября Life.ru предлагает проверить, как хорошо вы помните советское кино. Перед вами шесть знакомых картин, но узнать их нужно всего по одной школьной детали.