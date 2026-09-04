Тест: Слабо узнать 9 русских царей и императоров по портрету? На пятом ошибётся каждый второй!
Пышные бороды, тяжёлые короны и почти одинаковые военные мундиры способны запутать даже знатока истории. Узнаете ли вы русских царей и императоров по одному портрету?
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Парадные портреты должны были не просто сохранять внешность монарха, но и демонстрировать его власть. Художники тщательно выписывали ордена, мундиры, короны и скипетры, однако спустя столетия эти детали скорее мешают, чем помогают: бородатые цари сливаются в один суровый образ, а императоры XIX века выглядят почти как близнецы. Life.ru собрал десять знаменитых портретов российских правителей. Сможете назвать каждого без подсказок?
А после исторического испытания предлагаем проверить зрительную память на советской классике: узнайте фильмы СССР по милиционеру в кадре, назовите семь картин с Евгением Леоновым, а затем попробуйте угадать хиты «Песняров» всего по одной строчке.