Тест: Слабо узнать 9 русских царей и императоров по портрету? На пятом ошибётся каждый второй!

Парадные портреты должны были не просто сохранять внешность монарха, но и демонстрировать его власть. Художники тщательно выписывали ордена, мундиры, короны и скипетры, однако спустя столетия эти детали скорее мешают, чем помогают: бородатые цари сливаются в один суровый образ, а императоры XIX века выглядят почти как близнецы. Life.ru собрал десять знаменитых портретов российских правителей. Сможете назвать каждого без подсказок?