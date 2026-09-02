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Опубликовано 2 сентября, 15:30
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Тест: «Ваши документы!» — Назовите 6 фильмов СССР по милиционеру в кадре без единой подсказки

2 сентября в России отмечают День патрульно-постовой службы полиции. В советском кино люди в форме ловили бандитов, искали угнанные машины и даже воспитывали служебных собак. Узнаете шесть фильмов СССР по одному кадру с милиционером и справитесь без ошибок?

Обложка © коллаж © Life.ru, фото © кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», режиссер Станислав Говорухин, сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © коллаж © Life.ru, фото © кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», режиссер Станислав Говорухин, сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Советские милиционеры становились героями детективов, комедий и пронзительных драм. Одни образы настолько знамениты, что выдают фильм с первого взгляда, а над другими придётся хорошенько подумать. Life.ru собрал шесть кадров с людьми в форме. Но сможете ли вы узнать их все, или будете арестованы за незнание классики?

Продолжим проверку зрительной памяти? Попробуйте угадать фильмы СССР по школьной детали, вспомнить семь советских картин по лошади в кадре, а затем определите, сможете ли вы узнать хиты «Песняров» всего по одной строчке. Посмотрим, где память подведёт вас первой!

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Анна Московко
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