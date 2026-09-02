Тест: «Ваши документы!» — Назовите 6 фильмов СССР по милиционеру в кадре без единой подсказки

Советские милиционеры становились героями детективов, комедий и пронзительных драм. Одни образы настолько знамениты, что выдают фильм с первого взгляда, а над другими придётся хорошенько подумать. Life.ru собрал шесть кадров с людьми в форме. Но сможете ли вы узнать их все, или будете арестованы за незнание классики?