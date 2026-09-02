Тест: «Ваши документы!» — Назовите 6 фильмов СССР по милиционеру в кадре без единой подсказки
2 сентября в России отмечают День патрульно-постовой службы полиции. В советском кино люди в форме ловили бандитов, искали угнанные машины и даже воспитывали служебных собак. Узнаете шесть фильмов СССР по одному кадру с милиционером и справитесь без ошибок?
Обложка © коллаж © Life.ru, фото © кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», режиссер Станислав Говорухин, сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Советские милиционеры становились героями детективов, комедий и пронзительных драм. Одни образы настолько знамениты, что выдают фильм с первого взгляда, а над другими придётся хорошенько подумать. Life.ru собрал шесть кадров с людьми в форме. Но сможете ли вы узнать их все, или будете арестованы за незнание классики?
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