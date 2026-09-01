Тест: Сможете узнать 7 хитов «Песняров», если от каждой песни оставить всего одну строчку?
1 сентября легендарным «Песнярам» исполняется 57 лет. Их песни звучали из всех радиоприёмников, а некоторые строчки до сих пор невозможно прочитать, не пропев про себя. Life.ru проверит, сможете ли вы узнать семь хитов ансамбля всего по одной строчке.
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Достаточно произнести названия песен ансамбля, и мелодия сама начинает звучать в голове. Именно 1 сентября 1969 года считается официальным днём рождения ВИА «Песняры»: тогда коллектив, прежде известный как «Лявоны», получил статус вокально-инструментального ансамбля. За следующие десятилетия «Песняры» превратили белорусский фольклор и советскую эстрадную песню в совершенно особое музыкальное явление. Сегодня, в 57-й день рождения ансамбля, Life.ru предлагает проверить память: сможете узнать знаменитые песни «Песняров» всего по одной строчке?
А после этой непростой истории предлагаем немного отвлечься и проверить свою память. Попробуйте узнать семь советских фильмов по лошади в кадре, разгадать школьный кроссворд без подсказок и вспомнить песни Майкла Джексона по одному кадру из клипа.