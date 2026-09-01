Тест: Сможете узнать 7 хитов «Песняров», если от каждой песни оставить всего одну строчку?

1 сентября легендарным «Песнярам» исполняется 57 лет. Их песни звучали из всех радиоприёмников, а некоторые строчки до сих пор невозможно прочитать, не пропев про себя. Life.ru проверит, сможете ли вы узнать семь хитов ансамбля всего по одной строчке.