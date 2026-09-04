От хранилища до пуска: как устроен ядерный щит России и почему «кнопка» ничего не запускает

Вы знали, что ежегодно 4 сентября отмечается День специалиста по ядерному обеспечению? Этот профессиональный праздник был установлен указом президента России № 549 от 31 мая 2006 года. Дату выбрали в память о создании Специального отдела при Генеральном штабе Вооружённых сил СССР. Подразделению поручили подготовку и проведение испытаний ядерного оружия, создание Семипалатинского полигона, изучение поражающих факторов атомного взрыва и разработку способов защиты. В апреле 1958 года на базе Главного управления специального вооружения Министерства обороны СССР было создано 12-е Главное управление Министерства обороны. Life.ru рассказывает, как устроена эта система и почему ядерное оружие нельзя запустить одной кнопкой.

Ядерная боеголовка, ракета и «кнопка» — три разные вещи

Чем отличается ядерная боеголовка от ракеты и кнопки? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда говорят о ядерном оружии, часто смешивают три отдельных элемента. Ядерный боеприпас — сама авиабомба, боевая часть ракеты или другой вид изделия с ядерным зарядом. Носитель — межконтинентальная или крылатая ракета, самолёт либо морской ракетный комплекс, способный доставить боеприпас к цели. Система боевого управления — связь, командные пункты и технические средства, через которые передаётся приказ.

Само наличие ракеты ещё не означает, что на ней в данный момент установлена ядерная боеголовка. Многие современные носители могут использовать как обычное, так и специальное оснащение. В то же время часть стратегических ракет наземного и морского базирования несёт ядерные боевые блоки непосредственно во время боевого дежурства.

Где Россия хранит ядерное оружие?

Как и где в России хранят ядерное оружие? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Точные адреса действующих хранилищ, устройство их охраны и порядок доступа относятся к закрытой информации. Однако из открытых источников известно, что российские боеприпасы распределены между развёрнутыми стратегическими силами и специализированными хранилищами. Ядерные блоки части межконтинентальных баллистических ракет находятся на носителях, стоящих на боевом дежурстве. То же касается ракет на действующих атомных подводных лодках. Боеприпасы дальней авиации в обычных условиях не находятся постоянно на борту самолётов, а резервные стратегические и нестратегические заряды преимущественно хранятся отдельно от носителей.

По некоторым данным, российский ядерный арсенал включает около 4400 боезарядов, предназначенных для стратегических и нестратегических сил. Примерно 1800 из них могут находиться в развёрнутом состоянии, ещё около 2600 на хранении. Более тысячи снятых с вооружения боезарядов, предположительно, ожидают демонтажа. Точные сведения о численности арсенала засекречены, поэтому эти цифры остаются экспертными оценками, а не официальной статистикой.

О том, какие государства входят в мировой «ядерный клуб» и чем отличаются их арсеналы, Life.ru рассказывал ранее. При этом проверять подобные подсчёты становится всё сложнее после прекращения обмена значительной частью данных между Россией и США. Что произошло с последним договором о стратегических вооружениях, можно узнать в материале Life.ru о том, почему в 2026 году прекратил действовать ДСНВ.

Что происходит внутри ядерного хранилища?

Как выглядит ядерное хранилище? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ядерный боеприпас нельзя положить в бункер и забыть о нём на несколько десятилетий. Материалы, электроника и отдельные компоненты стареют, поэтому изделия проходят проверки, обслуживание и регламентные работы. За каждым из них ведётся строгий учёт, а операции выполняются только подготовленными специалистами.

Хранение включает сразу несколько направлений: контроль технического состояния боеприпасов, обслуживание и замену отдельных элементов, обеспечение ядерной и радиационной безопасности, охрану от проникновения и диверсий, подготовку к безопасной транспортировке, а также готовность к действиям при пожаре, повреждении или другой нештатной ситуации.

Защита такого объекта не ограничивается забором и часовым. Она состоит из пропускного режима, инженерных заграждений, технических средств контроля, вооружённой охраны и разделения обязанностей между сотрудниками. Доступ к одному помещению или отдельной операции не даёт человеку возможности самостоятельно распорядиться боеприпасом.

Что на самом деле находится в «ядерном чемоданчике»?

Что такое «Чегет» и как он связан с ядерным оружием России? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Согласно действующим Основам государственной политики России в области ядерного сдерживания, решение о применении ядерного оружия принимает президент Российской Федерации. Однако это не означает, что внутри его чемоданчика находится кнопка, напрямую соединённая со всеми российскими ракетами. «Ядерный чемоданчик», известный под названием «Чегет», представляет собой переносной терминал системы управления стратегическими ядерными силами «Казбек». Он обеспечивает связь с военным командованием и позволяет передать закодированное решение по защищённым каналам.

«Чегет» не запускает ракеты самостоятельно, а передаёт приказ в центральную систему военного управления — Генеральный штаб. В открытых источниках также говорится о терминалах у министра обороны и начальника Генштаба, однако точный порядок их взаимодействия засекречен. Поэтому популярная история о «голосовании двух чемоданчиков из трёх» остаётся лишь одной из версий.

Что должно произойти перед запуском ядерного оружия?

Правда ли, что ядерное оружие можно запустить одной кнопкой? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Так что же будет перед этим? Общая цепочка, известная по открытым данным, выглядит так: сначала системы предупреждения, разведка и военные командные пункты оценивают обстановку и проверяют полученную информацию. Затем президент принимает решение о применении ядерного оружия — только глава государства обладает таким правом. После этого команда через «Чегет», систему «Казбек» и другие защищённые каналы передаётся Генштабу. Там распоряжение направляют в соответствующие пункты управления РВСН, Военно-морского флота или дальней авиации, в зависимости от выбранного носителя. И лишь затем боевой расчёт или экипаж получает подтверждённую команду, выполняет предусмотренные процедуры и осуществляет пуск.

Для разных составляющих ядерной триады процедура отличается. Наземная ракета может находиться на боевом дежурстве в шахте или мобильном комплексе. Подводный ракетоносец должен получить приказ по своей системе связи. Стратегическому бомбардировщику необходимо подготовиться, взлететь и выйти в район применения оружия. Точные коды, время передачи команд, количество подтверждений и резервные схемы являются государственной тайной. Поэтому публикации, обещающие раскрыть полную «инструкцию запуска», в действительности пересказывают предположения.

Удивило ли вас, сколько проверок, систем и специалистов отделяет решение от реального пуска? И какой этап этой сложной цепочки оказался для вас самым неожиданным? А тем, кто хочет подробнее разобраться в средствах доставки, Life.ru предлагает узнать, как устроен «Буревестник» — российская крылатая ракета с ядерной силовой установкой.