Оставила письмо на могиле и нашла родных спустя 60 лет: невероятная история девушки из Сиднея

У этой истории мог бы быть совершенно другой финал. Арина Климова живёт в Сиднее, а её родственники — в Самаре. Между ними тысячи километров и несколько десятилетий молчания. Единственной ниточкой оставался Иван — брат прабабушки Арины, который во время войны оказался в Куйбышеве, остался там после Победы и прожил всю жизнь. Девушка знала, что у него была дочь, но не знала, где она и под какой фамилией живёт сейчас. Тогда Арина сделала то, что большинство людей вряд ли сочло бы первым вариантом поиска: нашла могилу Ивана и попросила незнакомого человека оставить на ней письмо.

Письмо сработало. Но прежде чем появился этот счастливый финал, были годы поисков в архивах, старых фотографиях, семейных рассказах и десятках фамилий, а ещё — ощущение, что история семьи может исчезнуть буквально вместе с последним человеком, который её помнит. Мы поговорили с Ариной не только о её невероятном знакомстве с родственниками, но и о том, как вообще искать предков, если семейное дерево обрывается где-то в начале XX века, документы противоречат друг другу, фамилии меняются, а живых свидетелей прошлого уже почти не осталось.

Всё началось со школьного ватмана

Сегодня в семейном дереве Арины около тысячи человек. По некоторым ветвям ей удалось восстановить от шести до тринадцати поколений, а самого дальнего прямого предка документально проследить примерно до 1676 года. Но начало было гораздо прозаичнее. Интерес к родословной появился у девочки ещё в школе. Тогда Арина получила обычное задание — составить семейное дерево. Она решила подойти к нему серьёзно, но тогда ей даже в голову не приходило, что спустя годы это школьное увлечение превратится в настоящее расследование.

Мне кажется, родословной я интересовалась всегда. Особенно этот интерес проявился в старших классах, когда нам дали задание нарисовать семейное дерево. Я очень увлеклась процессом: опросила родственников и составила большое красивое дерево на ватмане. Арина Климова Героиня Life.ru

Долгое время ватман хранился дома. А потом исчез. Казалось бы, обычная бытовая неприятность. Но вместе с листом бумаги пропала и проделанная работа: имена, связи между родственниками, семейные подсказки. Арина решила начать всё заново, только теперь уже не на ватмане. Она нашла сервис MyHeritage, позволяющий создавать родословные деревья в электронном виде, и стала переносить туда всё, что помнила сама и что удалось выяснить у родственников. Это занятие оказалось гораздо интереснее обычного школьного задания.

«Я заново стала вносить известную информацию, снова опрашивать родственников, а параллельно изучать, какие ещё источники могут помочь дополнить семейную историю, узнать больше подробностей и продвинуться дальше в прошлое. Постепенно этот поиск настолько меня увлёк, что превратился в настоящее исследование», — призналась девушка.

Примерно за первый год Арине удалось собрать основную массу известной семье информации, но на этом работа не закончилась. В генеалогии вообще трудно поставить точку, ведь нашёлся новый документ — появилась новая фамилия. Обнаружилась фамилия — возник вопрос о человеке. Всплыло имя — приходится искать его родителей, братьев, сестёр, место жительства. И однажды такая цепочка может привести на несколько столетий назад.

Как из семейной легенды получается документальная история

Фото © Из личного архива Арины Климовой

Генеалогия почти никогда не выглядит как аккуратное дерево с ровными ветками. Скорее это клубок ниток, где одна зацепка тянет за собой пять новых вопросов. У Арины одна из таких ветвей остановилась в начале XX века. В семье рассказывали, что родственники прабабушки бежали из Тверской области, спасаясь от репрессий, и перебрались в Воронежскую область. Там им оформили новые документы, в которых указали другое место рождения. Для генеалога это почти идеальный сценарий для многолетнего поиска: вроде бы семейная история существует, но проверить её по документам практически невозможно. Арина начала с прабабушки, родившейся в 1920 году. В её свидетельстве о смерти было указано место рождения, однако запись о рождении там найти не удалось. Не нашлись и документы о рождении её братьев и сестёр. Отец прабабушки умер уже в 1930-х годах на новом месте жительства. Где он родился, семья не знала. Теоретически искать его следовало в Тверской области. Но без конкретной деревни или хотя бы района задача становилась почти неподъёмной.

«В генеалогии совершенно нормально, что на каком-то этапе одна или несколько ветвей семьи «останавливаются». Это не значит, что поиск зашёл в тупик навсегда, просто в определённый момент не хватает документов или информации, чтобы двигаться дальше», — объясняет Арина.

Ситуацию осложняла ещё одна особенность региона. По её словам, у многих крестьян официальные фамилии там закрепились довольно поздно, уже незадолго до революции 1917 года. До этого могли использоваться уличные фамилии. А значит, современный поиск по фамилии иногда просто не работает. Добавим к этому репрессии, вынужденные переезды, изменение документов и нежелание старших поколений говорить о прошлом — и становится понятно, почему некоторые семьи буквально исчезают из памяти за два-три поколения. «Думаю, причиной стали репрессии: подобные темы нередко становились запретными для обсуждения, а в советское время вообще было не принято подробно расспрашивать старших о своих предках», — говорит девушка. Но если одна дверь закрывается, иногда открывается другая. В случае Арины такой дверью оказался архив предприятия.

Один личный лист с завода перевернул всё исследование

Фото © Из личного архива Арины Климовой

Арина знала, что у её прабабушки был старший брат Иван. До войны они оба работали на Воронежском авиационном заводе. После начала Великой Отечественной войны предприятие эвакуировали вместе с сотрудниками в Куйбышев — нынешнюю Самару. Прабабушка после войны вернулась, а Иван остался. Он продолжил работать на заводе, прожил в Самаре всю жизнь и умер в 1960-х годах. Связь с его семьёй со временем оборвалась. От него у Арины оставались всего несколько зацепок: фотография, примерный год рождения и информация о том, что у мужчины была дочь. На этом многие бы остановились, но Арина продолжила искать, и со временем ей удалось получить личное дело Ивана с завода. Документ чудом сохранился и оказался настоящим кладом для семейного расследования, поскольку в нём были полные имена родителей мужчины. На первый взгляд это может показаться мелочью, но для генеалога — огромный шаг назад во времени. Именно такие данные позволяют связать одного человека с предыдущим поколением и уже от него продолжать поиск дальше. Кстати, письма и старые записи умеют хранить чужие тайны десятилетиями — так, сохранившиеся письма Евгения Леонова сыну неожиданно раскрыли совсем другую сторону знаменитого актёра.

«Именно там я впервые узнала полные имена его родителей. Это была невероятно ценная находка: позже именно эта информация помогла мне значительно продвинуться в исследовании и восстановить одну из ветвей семьи вплоть до начала XVII века», — рассказывает Арина.

Но пока одна ветка уходила в глубину веков, другая оставалась оборванной в совсем недавнем прошлом. Ивана нашли, а вот его дочь — нет.

Фото © Из личного архива Арины Климовой

Дочь сменила фамилию и превратилась в «призрака»

Арина знала имя дочери Ивана, но не знала её нынешнюю фамилию. Самый очевидный вариант — искать человека по имени и фамилии — здесь не работал. Женщина могла выйти замуж, поменять документы, переехать в другой город. Её дети получили уже другую фамилию. Казалось, что след окончательно потерян. Но тут помогла ещё одна база — на этот раз связанная с городскими захоронениями. Арина выяснила, что в Самаре существует онлайн-поиск захоронений. Она ввела данные Ивана и обнаружила могилу. Причём информация оказалась довольно подробной: были указаны координаты захоронения и размещена фотография памятника.

Оставалось только придумать, как сделать так, чтобы кто-то из родственников увидел там сообщение от человека из другой страны. И тут появился план. Приближалась Пасха. Арина рассуждала просто: родственники могут приехать на кладбище, чтобы после зимы привести могилу в порядок. Значит, шанс, что записку заметят, существует. Оставалось найти человека, который сможет физически приехать туда вместо неё. Кстати, найти конкретную могилу спустя десятилетия бывает не так просто — вот, например, могилу Николая Гумилёва не могут отыскать уже 105 лет, хотя примерное место гибели поэта историки называют довольно уверенно.

«Единственный человек, которого я знала в Самаре»

Арина начала искать самарские сообщества в социальных сетях. В итоге она написала в одну из групп, связанную с музеем авиационного завода, и на сообщение ответил местный житель. Для него это была просто переписка с незнакомой девушкой, а для Арины — возможно, единственный шанс связаться с людьми, которых её семья потеряла больше полувека назад. «В какой-то момент я поняла, что это единственный человек, которого я знаю в Самаре, и решила спросить, не сможет ли он помочь мне в довольно необычной просьбе — оставить записку на могиле моего родственника», — вспоминает она. Он согласился, и в этот момент история перешла из мира архивных документов в почти детективную реальность. Записка на могиле как последний шанс докричаться до потомков — приём не новый: три прощальные записки оставила и Марина Цветаева перед смертью в Елабуге, а вот её собственную могилу до сих пор не могут указать с уверенностью. На кладбище появилась записка: в ней Арина объяснила, кто она и какое отношение имеет к человеку, похороненному здесь, но намеренно не стала оставлять лишние персональные данные.

«Мне было важно не только представиться, но и объяснить свои намерения. Я написала, что занимаюсь исследованием семейной истории и хочу найти родственников исключительно для того, чтобы поделиться найденной информацией о родителях и предках Ивана, а также узнать больше о его дальнейшей судьбе и познакомиться с его потомками», — рассказывает девушка. Это тоже важная деталь. Когда человек ищет незнакомых родственников через открытые источники, нельзя забывать, что по ту сторону поиска находятся живые люди. Они могут ничего не знать о семейной истории, не хотеть публичности или просто испугаться неожиданного сообщения, поэтому Арина постаралась сразу объяснить цель. Она не искала деньги, документы и не претендовала на какое-либо имущество. Ей нужна была семья, фотографии и, самое важное, — ответы на вопросы, которые годами оставались без ответа.

Фото © Из личного архива Арины Климовой

Пасха прошла. Ответа не было

Самое сложное началось после того, как записка оказалась на могиле: ожидание. Арина рассчитывала, что родственники приедут на кладбище к Пасхе и найдут письмо. Но праздники прошли — и ничего не произошло. Не было ни звонка, ни сообщения. Когда Арина уже начала думать, что её идея не сработала, она получила письмо по электронной почте. Родственники написали, что обнаружили сообщение и хотят познакомиться. Оказалось, что девушка действительно нашла дочь Ивана и её детей. Человек, которого она искала через документы, архивы, базы и старые фотографии, всё это время существовал — просто жил своей жизнью и не подозревал, что на другом конце мира его разыскивает родственница.

«Это был настоящий восторг! Оказалось, что мне удалось найти дочь Ивана и её детей», — говорит Арина. А потом выяснилось ещё кое-что. Найденные родственники признались, что первое впечатление от записки было почти мистическим. Она появилась на могиле человека спустя десятилетия после его смерти, когда семья не ожидала никаких новостей из прошлого, будто пришла «с того света».

А дальше всё произошло гораздо проще. Семьи начали обмениваться фотографиями и воспоминаниями. Для Арины особенно важным стало то, что новые родственники сразу узнали Ивана на снимке, который сохранился у неё. Так появилась ещё одна ниточка, подтверждающая, что поиск действительно привёл к нужным людям. Люди, которые десятилетиями ничего не знали друг о друге, начали обмениваться семейной информацией. У одного человека могла сохраниться фотография, у другого — история, у третьего — имя родственника, которого больше нигде нет в документах. Именно так семейная история перестаёт быть набором сухих дат. У каждого найденного человека появляется лицо, у каждой даты — судьба, а за каждой строчкой в архиве может обнаружиться история переезда, любви, войны, рождения ребёнка, потери близкого или решения, которое однажды изменило жизнь целой семьи. Для Арины поиски закончились не точкой, а новым началом. «Мы не только восстановили связь между двумя ветвями семьи, потерянную на десятилетия, но и обменялись семейными фотографиями, воспоминаниями и контактами, чтобы уже никогда больше не потеряться», — говорит она.

Видео © Из личного архива Арины Климовой

А если вы тоже хотите найти родственников?

История Арины кажется исключительной именно из-за записки на могиле. Но сам принцип её поиска вполне применим к другим семьям. Причём начинать совсем не обязательно с архивов, генеалогов и сложных баз, иногда самый полезный документ уже лежит у вас дома.

Шаг первый: расспросите тех, кто ещё помнит

Первое правило генеалогии выглядит максимально просто: сначала поговорите с родственниками. Не откладывайте этот этап. Особенно важно успеть поговорить со старшими членами семьи. Даже если кажется, что они ничего не помнят, разговор может неожиданно выдать десятки зацепок. Спросите: как звали родителей и бабушек с дедушками;

где они родились;

где жили;

где работали;

когда поженились;

были ли братья и сёстры;

куда переезжали;

где учились;

кто участвовал в войне;

кто был репрессирован;

откуда семья приехала;

какие фамилии использовались раньше. Причём не ограничивайтесь вопросом «как звали прадеда?». Иногда гораздо ценнее услышать: «Он вроде работал на железной дороге», «они жили возле такой-то станции», «его брат уехал в Куйбышев», «у них был дом рядом с церковью». Каждая такая деталь может стать поисковым ключом. Хорошая идея — записывать разговоры, конечно, с согласия собеседника. Память человека не идеальна, но даже ошибочная информация иногда помогает понять, в каком направлении искать.

Шаг второй: соберите домашний архив

После разговоров не спешите открывать поисковики: сначала переверните собственный шкаф. Старые свидетельства, трудовые книжки, военные билеты, письма, открытки, фотографии, дипломы, партийные документы, записные книжки, конверты — всё это может оказаться частью головоломки. Особенно внимательно рассматривайте фотографии: надпись на обороте иногда оказывается ценнее самого снимка. Кто изображён? Где сделано фото? Какой год? Кто написал подпись? Какой адрес указан на конверте? Даже название фотографического ателье может подсказать город, а дата письма — примерный возраст человека. И обязательно оцифровывайте найденное. Физический оригинал может потеряться, испортиться или просто оказаться выброшенным во время переезда. Цифровая копия не заменяет оригинал, но хотя бы позволяет сохранить информацию.

Шаг третий: стройте дерево от известного к неизвестному

Одна из главных ошибок начинающих — сразу пытаться найти какого-нибудь предка XVII века. Лучше двигаться в обратном направлении. Сначала подтвердите информацию о себе, потом о родителях, затем о бабушках и дедушках, потом — о прадедах, и только после этого переходите к более ранним поколениям. Почему? Потому что на каждом уровне могут появляться новые данные: девичья фамилия, место рождения, имя отца, название деревни. Один подтверждённый документ способен полностью изменить направление поиска. Именно поэтому семейное дерево лучше воспринимать не как красивую картинку, а как рабочую базу данных. Отдельно помечайте: подтверждено документом;

подтверждено несколькими родственниками;

семейная легенда;

предположение. Это поможет не превратить красивую семейную историю в красивую, но вымышленную родословную.

Шаг четвёртый: не верьте первой найденной записи

Допустим, вы нашли человека с нужными именем и фамилией. Но это ещё не означает, что перед вами ваш родственник. Имена и фамилии повторяются, в одной деревне могли жить несколько Иванов Ивановичей одного возраста, поэтому любую находку нужно проверять по совокупности признаков. Сравнивайте: год и место рождения;

имена родителей;

имена супругов;

детей;

адрес;

профессию;

место работы;

военную часть;

сведения о переезде. Чем больше совпадений, тем увереннее можно говорить, что найден именно нужный человек.

Где искать родственников в Интернете

Сегодня значительную часть первого поиска можно провести, вообще не выходя из дома. Но разные базы отвечают на разные вопросы.

«Память народа» — если родственник воевал

Для участников Великой Отечественной войны один из главных ресурсов — портал «Память народа». На портале доступны сведения об участниках войны, награждениях, потерях, воинских частях, захоронениях и архивных документах. Сам ресурс указывает, что содержит материалы, связанные с Великой Отечественной войной 1941–1945 годов. Искать лучше не только по фамилии. Если знаете хотя бы примерный год рождения или место рождения, добавляйте их в запрос. Это резко сокращает количество однофамильцев. Особенно ценны оригиналы документов: они могут содержать сведения, которых нет в краткой карточке.

Первая мировая: отдельная база

Если предок участвовал в Первой мировой войне, стоит попробовать специализированный ресурс «Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов». Там имеет смысл искать не только солдат, но и сведения о местах службы, потерях и военных событиях, связанных с конкретным человеком.

Репрессированные родственники

Если в семье есть история о высылке, аресте, расстреле или другом преследовании, полезным отправным пунктом может стать проект «Открытый список» — это база данных о жертвах политических репрессий. Здесь особенно важно не останавливаться на первой найденной записи. Если человек найден, следующий этап — проверить данные по архивным документам и попытаться получить более подробную информацию. Для семей, в которых прошлое десятилетиями обсуждать было не принято, такие базы иногда становятся первым местом, где вообще обнаруживается информация о судьбе предка.

Старые рукописи больше не обязательно читать самому

Отдельный инструмент, который ещё несколько лет назад звучал бы как фантастика, — поиск по оцифрованным архивным документам с помощью нейросетей. У Яндекса есть специальный сервис поиска по архивам. Сервис позволяет искать имена, фамилии, населённые пункты и другие слова в архивных документах. Яндекс указывает, что его технологии распознают в том числе рукописные материалы XVIII — начала XX века. В базе есть разные типы исторических источников — в частности, метрические книги, исповедные ведомости и ревизские сказки. Для начинающего исследователя это особенно удобно. Если раньше нужно было знать, в каком фонде искать документ, затем найти опись, нужную книгу и страницу, а после этого ещё и разобраться с почерком, то теперь можно попробовать ввести фамилию, имя, населённый пункт или сочетание этих данных. Но нейросеть не отменяет работу самого исследователя. Распознавание может ошибаться, особенно на старых документах с необычным почерком. Поэтому найденную запись всё равно необходимо сверять с изображением оригинала и другими документами.

ВГД: место, где можно попросить помощи у других генеалогов

Иногда проблема не в отсутствии документа, а в том, что человек просто не знает, где его искать. В таких случаях пригодится форум «Всероссийское генеалогическое древо». Это большое сообщество людей, занимающихся генеалогией. На ресурсе есть разделы по регионам, фамилиям, военной истории, архивам и разным типам документов. Сам сайт также позволяет работать с GEDCOM — стандартным форматом обмена генеалогическими данными. И здесь есть важное преимущество. Иногда вам не нужен готовый ответ, но нужен человек, который скажет: «Если ваш прадед жил в этой деревне в 1890 году, ищите не там, а в другом уезде, потому что административная граница тогда проходила иначе». Такой совет может сэкономить недели работы.

А если родственника нашли на кладбище?

История Арины показывает ещё один необычный путь. Поиск захоронений может стать полезной частью генеалогического расследования, особенно если известно хотя бы имя человека и примерный город смерти. Для Самары, например, существуют онлайн-базы захоронений; в некоторых случаях можно получить не только сведения о месте могилы, но и координаты или фотографию памятника. Это особенно важно, если родственник умер несколько десятилетий назад, а его потомков найти напрямую не получается. Но повторять историю Арины один в один необязательно. Если могила найдена, можно попробовать связаться с администрацией кладбища, местным краеведческим сообществом или профильными группами в социальных сетях. Иногда именно там находятся люди, которые знают историю захоронения.

Соцсети тоже работают — иногда лучше архивов

Генеалогический поиск давно вышел за пределы государственных архивов. Если вы знаете хотя бы примерное место, где жил ваш родственник, попробуйте искать местные сообщества: города, района, деревни, завода, школы, воинской части, краеведческого музея. Арина сама воспользовалась таким подходом, когда искала человека в Самаре. «Я всегда призываю использовать социальные сети и локальные сообщества в поиске родственников. У меня есть не одна история, когда именно благодаря такому способу удавалось найти людей, с которыми связь была потеряна десятилетия назад», — говорит она. Причём не обязательно сразу писать: «Ищу родственников, помогите». Гораздо эффективнее подробно, но без лишних персональных данных описать ситуацию. Например: «Ищу сведения об Иване Петровиче, родившемся примерно в 1915 году. До войны работал на Воронежском авиационном заводе, после эвакуации остался в Куйбышеве. Возможно, проживал в городе до 1960-х годов. Известно, что у него была дочь». Человек, который никогда не слышал вашей фамилии, может вдруг узнать историю своего соседа, коллеги или родственника.

Но есть правило: не выкладывайте в Сеть всё

Поиск родственников — не повод публиковать паспортные данные живых людей. Не стоит выкладывать в открытый доступ адреса, номера телефонов, даты рождения, фотографии документов и другую информацию, которая может быть использована против человека. Особенно осторожно нужно обращаться с данными несовершеннолетних. Лучше публиковать только ту информацию, которая действительно необходима для поиска, а детали обсуждать уже в личной переписке. Это касается и обращения к найденным родственникам. Не нужно писать человеку десять сообщений подряд, требуя подтвердить родство. Представьтесь, объясните, откуда у вас его контакт, кратко расскажите историю, и дайте возможность ответить тогда, когда ему будет удобно. В конце концов, для одного человека ваше письмо может быть удивительной встречей с прошлым, а для другого — неожиданным вторжением в давно забытую семейную историю.

ДНК-тест: волшебная кнопка или ещё одна подсказка?

Генетические тесты тоже могут помочь в поисках. Они способны показать предполагаемые регионы происхождения предков и выявить генетические совпадения с другими людьми, которые проходили тестирование. Но ожидать, что после теста на экране появится готовое дерево до XVII века, не стоит. ДНК может показать родство, но не всегда сразу объясняет, по какой именно ветви оно возникло. Поэтому генетический тест лучше воспринимать как дополнительный инструмент. Идеальная комбинация — ДНК плюс документы. Например, генетическое совпадение показывает, что у двух людей действительно может быть общий предок. А архивы помогают понять, кто именно этот человек и где пересеклись две ветви.

Когда пора идти к профессиональному генеалогу

Самостоятельный поиск вполне реален, более того, именно так Арина и начинала. «Есть люди, которые получают огромное удовольствие от самого поиска: читают архивные документы, разбираются в старых почерках, изучают историю регионов и шаг за шагом восстанавливают судьбы предков», — говорит она. Но у самостоятельного исследования есть цена — время. Иногда один документ приходится искать месяцами, иногда нужно разобраться, почему деревня в одном документе относится к одному уезду, а в другом — к совершенно другой административной единице, иногда архив отвечает отказом, потому что запрос сформулирован слишком широко, а иногда нужный документ вообще не сохранился. В таких случаях специалист может оказаться полезен. «Генеалогическое исследование — это не только поиск документов. Часто приходится работать с тысячами страниц рукописных источников, разбираться в административно-территориальном делении разных эпох, особенностях архивов, бюрократии, истории населённых пунктов и множестве других нюансов», — объясняет Арина. Но даже обращаясь к специалисту, полезно сначала собрать максимум семейной информации самостоятельно. Чем больше исходных данных вы дадите исследователю, тем меньше времени уйдёт на поиск очевидных вещей.

Самая опасная ловушка — красивый предок, которого никогда не было

Есть ещё одна причина не торопиться с выводами. Генеалогические сайты позволяют очень легко найти человека, который выглядит как ваш родственник: совпадает фамилия, имя, похож год рождения, а дальше воображение дорисовывает всё остальное. Особенно опасны истории вроде: «Наша фамилия происходит от известного дворянского рода» или «мы нашли предка, жившего при царе». Такие рассказы могут оказаться правдой, а могут быть результатом обычной ошибки, когда в дерево случайно добавили однофамильца. Поэтому любой красивый поворот истории нужно подтверждать документами. Арина советует относиться к генеалогии именно как к исследованию, а не как к коллекционированию знаменитых предков. «Очень легко по ошибке приписать к своему дереву совершенно постороннего человека. Поэтому всегда сопоставляйте даты, места, имена родственников и другие факты, чтобы случайный Иван Иванов не стал вашим предком-герцогом до Рюрика», — шутит она.

Что делать, если документы противоречат друг другу

А противоречить они будут, особенно если речь идёт о людях, живших в начале XX века и раньше. Имя могло записываться по-разному, фамилия могла меняться, дата рождения могла отличаться на несколько лет, название населённого пункта могло измениться, а один и тот же человек мог указывать разные сведения в разных документах. Не нужно сразу решать, что один из документов «неправильный». Сначала выясните контекст. Например, человек мог не знать точную дату своего рождения и называть её приблизительно. В другом случае чиновник мог ошибиться при заполнении документа. Ещё одна проблема — дореволюционная система административных делений. Сегодня это один район и одна область, но ещё сто лет назад — другой уезд, губерния и волость. А название деревни могло измениться вообще. Поэтому при поиске старых родственников географию нужно проверять отдельно.

Метрические книги, ревизские сказки и другие слова, которые сначала пугают

Если поиск ушёл далеко в прошлое, современного ЗАГСа уже недостаточно. Исследователи обращаются к историческим источникам: метрическим книгам, исповедным ведомостям, ревизским сказкам и другим документам. В них можно искать сведения о рождениях, браках, смертях, составе семей и принадлежности людей к конкретным населённым пунктам. Современные цифровые проекты постепенно делают такие материалы доступнее. Например, Яндекс указывает, что в его архивном поиске уже представлены миллионы оцифрованных документов, включая метрические книги, исповедные ведомости и ревизские сказки. Но тут начинается территория, где без терпения сложно. Старые записи могут быть написаны от руки. Встречаются дореформенная орфография, сокращения и непривычные обозначения, одно слово иногда приходится рассматривать несколько минут. Зато именно в таких документах порой находится информация, которой нет больше нигде.

Не удаляйте даже «бесполезные» фотографии

Старая фотография без подписи, которая сегодня кажется бесполезной, через пять лет может стать ключом к семейной загадке. Допустим, вы нашли фотографию мужчины без имени, на которой ней нет даты, и никто не знает, кто это. Не выбрасывайте её: сохраните файл, отсканируйте снимок, запишите всё, что известно: у кого он хранился, откуда его взяли, в какой коробке лежал, кто мог быть на нём изображён. Возможно, позже появится документ, с которым этот человек совпадёт, и тогда фотография внезапно получит имя. То же самое касается писем. Старый конверт может содержать адрес, адрес — место проживания, место проживания — работу, работа — личное дело. А личное дело, как показала история Арины, может вывести сразу на несколько поколений назад.

Почему семейное дерево лучше делать сейчас, а не «когда-нибудь»

У генеалогии есть одна особенность: возможности для поиска со временем иногда увеличиваются, а вот живых источников информации становится меньше. Сегодня можно спросить бабушку, откуда приехал прадед, но через десять лет этого человека может уже не быть рядом. Поэтому начинать лучше с живых людей, даже если вы пока не хотите строить огромное дерево. Просто запишите имена, сделайте фотографии документов, спросите про родную деревню, запишите семейные истории, сохраните старые фотографии. Потом можно разбираться с архивами. Именно так школьное дерево Арины, потерянное много лет назад, в итоге превратилось в исследование длиной в четыре года. Память вообще штука капризная — иногда достаточно случайной даты в календаре, чтобы вспомнить о том, что казалось забытым: не зря ежегодно 3 сентября вся страна вспоминает одну и ту же песню Михаила Шуфутинского просто потому, что дата совпала.

А иногда для поиска родственника достаточно одной записки

Самое удивительное в истории Арины даже не количество найденных документов и не предок XVII века. А то, что после всех архивов, баз и генеалогических сервисов решающим оказался кусок бумаги: одна записка, плюс один незнакомый человек, который согласился помочь, могила в Самаре и несколько недель ожидания. Возможно, родственники могли не прийти на кладбище, могли не заметить письмо, или решить, что это ошибка. Но они его нашли и ответили, и теперь у двух ветвей одной семьи есть возможность узнать друг о друге то, что могло исчезнуть навсегда. А у Арины появился ещё один важный вывод: семейная история — это не только поиск далёких предков. Иногда самое ценное, что можно найти, находится совсем близко по времени. Человека, которого потеряли 60 лет назад, может отделять от вас не столетие архивной пыли, а всего несколько кликов, одна старая фотография и чья-то готовность открыть письмо. Как знать — может, и то, что для одного человека выглядит случайным эпизодом жизни, для другого станет ключевой главой семейной саги. Так, например, и книги Сергея Довлатова при его жизни отказывались печатать на родине, а сегодня их разбирают на цитаты.

«Мне хотелось, чтобы люди сразу поняли: у меня нет никаких иных целей, кроме сохранения истории нашей семьи», — говорит Арина. Наверное, именно это и объясняет, почему её письмо сработало. Она искала не сенсацию и не красивую фамилию в далёком прошлом, а просто хотела вернуть своей семье ещё одну ветку. И спустя десятилетия у неё получилось.

Полезные ресурсы для самостоятельного поиска