Расстрелян в 35 и похоронен неизвестно где: За что убили Гумилёва и почему его могилу ищут уже 105 лет

Петроград тогда ещё не успел оплакать Александра Блока, умершего 7 августа 1921 года, а в тюрьме на Шпалерной уже сидел другой великий поэт Серебряного века. Через несколько недель страна узнает из газет, что Гумилёв оказался среди «активных участников заговора», приговорённых к расстрелу. Где и когда его убили, близким не сообщили. Тело не выдали, могилу не показали. 26 августа 2026 года исполняется 105 лет со дня гибели Николая Гумилёва. Только спустя десятилетия исследователи смогли восстановить последние недели жизни поэта. Life.ru попытался разобраться, за что же на самом деле убили Гумилёва и где могут находиться его останки?

Одновременно поэт, этнограф и офицер

Николай Гумилёв: поэт, путешественник, офицер и основатель акмеизма. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

К 35 годам Николай Гумилёв успел стать одним из основателей акмеизма, создал «Цех поэтов», путешествовал по Африке, собирал этнографические материалы и писал о дальних странах так, словно границ не существовало. Когда началась Первая мировая война, Гумилёв добровольно отправился на фронт и был награждён двумя Георгиевскими крестами.

После революции Гумилёв мог остаться за границей, но весной 1918 года вернулся в Россию. В голодном Петрограде он работал в издательстве «Всемирная литература», переводил, преподавал, выступал перед публикой и собирал вокруг себя молодых авторов. Политическим поэтом Гумилёв не был, однако и человеком новой эпохи не стал. Бывший офицер, дворянин и человек с независимым характером слишком плохо вписывался в реальность, где любое неосторожное знакомство могло превратиться в доказательство измены. А Гумилёв находился на творческом подъёме. В 1921 году вышли «Шатёр» и «Огненный столп» — сборник, который позднее назовут одной из вершин его поэзии. Накануне ареста он шутил Владиславу Ходасевичу, что собирается дожить как минимум до 90 лет. На следующий день, 3 августа, за ним пришли.

Как появилось «дело Таганцева»?

Что такое «дело Таганцева», как с ним оказался связан Николай Гумилёв и в чём обвиняли заговорщиков? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поэта арестовали по делу «Петроградской боевой организации» — так называемому делу Таганцева. Владимир Таганцев, учёный-географ, действительно поддерживал связи с людьми, выступавшими против большевиков, и помогал тем, кто пытался покинуть страну. ВЧК (Чрезвычайная комиссия) же представила разрозненные подпольные кружки как огромную боевую сеть, связанную с иностранными разведками и готовившую восстание, теракты и убийства руководителей советской власти.

Сначала сами следователи признавали, что у предполагаемой организации не было ни общего названия, ни чёткой программы, ни выработанного плана действий. Всё изменилось после того, как в расследование включился особоуполномоченный ВЧК Яков Агранов. Он заключил с Таганцевым письменное соглашение, согласно которому учёный даёт подробные показания, а власть не применяет смертную казнь ни к нему, ни к названным людям. Обещание было нарушено. Организация получила громкое название, а список обвиняемых начал стремительно расти.

Споры о том, существовало ли подполье Таганцева, продолжаются до сих пор. В 1992 году официальная проверка пришла к выводу, что «Петроградской боевой организации» как единой структуры не было, а дело искусственно собрали из отдельных групп и полностью сфальсифицировали. Позднее историки нашли документы, подтверждающие существование антибольшевистских кружков и их контактов с эмиграцией. Но даже эти находки не доказали, что все арестованные входили в одну разветвлённую организацию, а тем более участвовали в подготовке террора.

За что убили Николая Гумилёва

Николай Гумилёв был расстрелян «без указания закона»: что это означает? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Формально Гумилёву вменили активное участие в заговоре. По версии следствия, он обещал в момент восстания вывести на улицы группу интеллигентов и бывших офицеров, помочь в составлении антисоветских прокламаций, а на «технические надобности» получил 200 тысяч рублей и ленту для пишущей машинки. Но между обвинением и реальными материалами дела зияла пропасть. Никакой созданной Гумилёвым группы следствие не обнаружило. Ни одной прокламации он не написал, людей для восстания не собирал и никаких практических действий не совершал. Сам поэт признал, что деньги получил, но утверждал, что держал их в столе. После подавления Кронштадтского восстания он хотел вернуть сумму человеку, который её передал, однако тот больше не появился.

Важно и то, что Гумилёва забрали 3 августа, а ключевые показания Таганцева против него датированы 6 августа. Почему решение об аресте приняли раньше, до конца неясно. Известно, что до этого на поэта поступали доносы, но полноценной доказательной базы следствие так и не собрало. Когда в 1991 году дело наконец пересмотрели, прокуратура установила, что Гумилёв не являлся активным членом подполья, не писал прокламаций и не занимался практической антисоветской деятельностью. Выданные ему 200 тысяч советских рублей из-за инфляции соответствовали лишь 5,6 рубля 1913 года, чего на серьёзную подготовку восстания не хватило бы. 30 сентября 1991 года решение о расстреле отменили за отсутствием состава преступления. В определении суда отдельно отмечалось, что высшей мере поэта подвергли «без указания закона».

Последние недели Николая Гумилёва

Как Николай Гумилёв встретил смерть: правда и легенды о расстреле поэта. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После ареста поэта поместили в Дом предварительного заключения на Шпалерной улице. В короткой записке на волю он сообщал, что здоров, и просил передать ему бельё, посуду, еду, чай, мыло, папиросы и спички. Искусствовед Николай Пунин, встретивший Гумилёва в тюрьме, видел у него в руках «Илиаду», которую вскоре отобрали. В мемуарах встречаются рассказы, будто поэт играл в камере в шахматы и продолжал сочинять стихи, но проверить эти детали уже невозможно.

24 августа 1921 года президиум Петроградской губернской ЧК распорядился расстрелять Гумилёва и других фигурантов дела. Ни открытого суда, ни защиты, ни возможности обжаловать решение не было. Долгое время точной датой смерти считали то 24-е, то 25 августа. Лишь в 2014 году исследователь Анатолий Разумов обнаружил отметки на актах о выдаче и расстреле заключённых. Из них следовало, что Гумилёв находился среди 57 человек, казнённых в ночь с 25 на 26 августа.

Приговорённых вывезли из тюрьмы на Гороховую улицу, где находилась Петроградская ЧК, а затем отправили за город. Что происходило дальше, достоверно неизвестно. По поздним воспоминаниям, Гумилёв перед смертью сохранял спокойствие, докурил папиросу и не просил о пощаде. Эти рассказы передавались через вторые и третьи руки, поэтому считать их документальным свидетельством нельзя.

Где похоронен Николай Гумилёв?

Где находится могила Николая Гумилёва и почему место захоронения неизвестно? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Но главной загадкой остаётся даже не то, за что расстреляли Гумилёва, а то, что произошло после казни. Как мы уже писали, поэта убили тайно, тело не выдали родным, а точное место захоронения скрыли. С тех пор вокруг Петербурга появилось сразу несколько версий, где может находиться его могила... Первые слухи вели к Ириновской железной дороге и окрестностям станции Бернгардовка. Анна Ахматова, бывшая жена Гумилёва, пыталась установить место его гибели и попросила молодого исследователя Павла Лукницкого расспросить свидетелей. По их рассказам он составил схему предполагаемого места расстрела. Существовали и другие версии: Пороховые, районы станций Корнево и Проба, окрестности усадьбы Приютино. В результате вокруг Петербурга появилось сразу несколько мест, где в день памяти поэта читают его стихи и оставляют цветы.

Сегодня наиболее обоснованной считается версия о захоронении в Ковалёвском лесу — части бывшего Ржевского артиллерийского полигона у реки Лубьи. Для тайных казней территория подходила отлично! Она находилась в стороне от жилых кварталов, была закрыта для посторонних, а звуки выстрелов не выделялись на фоне работы полигона.

В конце 90-х — начале 00-х поисковики сопоставили план Лукницкого, воспоминания очевидцев, старые карты и немецкую аэрофотосъёмку 1943 года. В лесу нашли останки шести человек с признаками насильственной смерти и гильзы от японской винтовки «Арисака», которой пользовались органы ВЧК. Находка подтвердила, что на этой территории действительно расстреливали и хоронили людей. Но доказать, что среди найденных был Гумилёв, не удалось. Участок, который связывали непосредственно с поэтом, обследовали, однако его могилу так и не обнаружили. Сейчас в Ковалёвском лесу есть поклонные кресты, памятные таблички и символическое место поминовения Гумилёва. Но установленный там знак совсем не подтверждённая могила, а лишь обозначение предполагаемого места гибели поэта.

Почему могилу Гумилёва не нашли за 105 лет?

Почему могилу Николая Гумилёва не могут найти уже 105 лет? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почему же могилу Николая Гумилёва не нашли за столько лет? Вероятно, основной причной является то, что сама казнь была тайной. ЧК не собиралась возвращать тела родственникам и не фиксировала место захоронения в доступных документах. Людей убивали группами и хоронили в безымянных ямах, а сведения о расстрелах скрывали даже от семей. Большая часть материалов дела долгое время оставалась закрытой, поэтому исследователям приходилось опираться прежде всего на обрывочные воспоминания.

За прошедший век изменился и сам ландшафт. По территории проходили железная и автомобильная дороги, на полигоне велись работы, затем пришла война. Лес разрастался, старые ориентиры исчезали, берега и грунт менялись. Даже достаточно точная схема, составленная по памяти через несколько лет после трагедии, уже не могла привести к конкретной яме.

Наконец, обнаружить массовое захоронение ещё не значит найти одного определённого человека. Для этого нужны останки, пригодные для исследования, надёжные образцы ДНК родственников и доказательство, что кости извлечены именно из нужной расстрельной партии. Пока такой цепочки нет. Поэтому историки могут с высокой вероятностью назвать район гибели поэта, но не место, куда можно положить цветы со словами: «Здесь лежит Николай Гумилёв».

Спустя 105 лет после смерти у Гумилёва есть день памяти, музеи, книги и тысячи читателей, но всё ещё нет подтверждённой могилы. Останки поэта, вероятнее всего, лежат в одной из безымянных ям вместе с другими жертвами той августовской ночи. Как вы считаете, нужно ли продолжать поиски останков Николая Гумилёва или Ковалёвский лес уже должен остаться общей могилой всех погибших? И верите ли вы, что архивы когда-нибудь позволят поставить точку в этой истории? Пугающе, но судьба Гумилёва пересекается с историей другого великого поэта, которого расстреляли без суда и похоронили в неизвестном месте. Ранее Life.ru рассказывал, что произошло с Федерико Гарсиа Лоркой в последнюю ночь и почему его могилу не могут найти уже 90 лет.