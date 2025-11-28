145 лет со дня рождения Александра Блока: 5 мощных цитат о России, показывающих величие нашей страны

Александр Блок — синоним философской символистской русской поэзии. Он не горяч, как Маяковский, не блестит золотом, как Пушкин, но похож на морозное утро в боярском тереме. Так же отсвечивает серебром, как ваш фамильный перстень. Те, кто хорошо учил литературу в школе, уже догадались, какая цитата будет первой. Это будут слова из стихотворения «Скифы», где Блок признаётся, что мы, русские, — азиаты. Конечно, «понарошку». Противопоставляя широту и величие русской души европейской рафинированности. Александр Блок родился 28 ноября 1880 года. Ему бы исполнилось 145 лет в 2025 году. Великий поэт не только увлекался «Незнакомками» в барах, он ещё просто безумно любил свою Родину, Россию, и воспевал её величие. Вот несколько его цитат, которые показывают это.

«Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы»

Главная цитата Александра Блока про безумное величие России и россиян. Мы, наверное, идейные наследники древних скифов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pukhov K

Конечно же, это «Скифы», пророческое стихотворение Блока, написанное в 1918 году. Больше поэт ничего не написал и в 1921 году умер. В своей поэме Александр Блок затрагивает темы геополитического противостояния России с Европой. Это игра на устаревшей теории, будто бы после ордынского ига русские в большей степени являются азиатами, нежели европеоидной расой. Но кроме расовой теории Блок ещё заигрывает с языком и математикой. Европейцев, допустим, миллионы. А нас-то сколько? Тьма по-древнерусски — это тысяча. А в метафорическом смысле — непонятно, сколько, но невероятно много. Нас либо три тысячи против миллионов, либо целая бесконечность. Роли не играет.

«Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови — Господи, благослови!»

Александр Блок — цитаты о величии России, а также русской революции. Фото © Wikipedia / Е.Л. Мрозовская

Поэму «Двенадцать», которую сдают на ЕГЭ, Блок написал тоже в 1918 году. Пока Иван Бунин строчил свои «Окаянные дни», Блок открыто поддержал большевиков, но выпустил достаточно противоречивое произведение — «Двенадцать». Идёт отряд из двенадцати красноармейцев, патрулирует революционный город. Происходят разные события, иногда жестокие, но на фоне величия России. Можно подумать о том, насколько грандиозный социалистический эксперимент провела наша страна с 1922 по 1991 год. Мировой революции, конечно, не было, но зато половина земного шара была социалистической, а гражданам других стран стали давать больше прав, чтобы те не устроили что-то типа русской революции.

«И мнилась мне Российская Венера, тяжёлою туникой повита, бесстрастна в чистоте, нерадостна без меры, в чертах лица — спокойная мечта»

Российская Венера, российская Афродита... Да, у Блока есть цитаты не только о величии России, но и о её красоте. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pukhov K

Это цитата из стихотворения «Небесное умом неизмеримо...», которое Блок написал 29 мая 1901 года в селе Шахматово. Интересное название села. И на самом деле саму Россию поэт Серебряного века называет красивой. Эта красота не поддаётся разумному познанию. И так же разум не может объять величие нашей страны. Как писал Фёдор Тютчев, «умом Россию не понять». А настоящая российская красота, конечно, очень чистая, но в то же время печальная и целомудренная. Такова непознаваемая и загадочная русская душа.

«Приюти ты в далях необъятных! Как и жить, и плакать без тебя!»

Александр Блок написал это стихотворение о любви к Родине в 1905 году, тогда величие России никто не ставил под сомнение. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Стихотворение «Осенняя воля» Блок написал в июле 1905 года на Рогачёвском шоссе. Наверное, пока ждал извозчика у трактира. Как мы сейчас ждём таксиста у бара на Ленинградском проспекте. «Буду слушать голос Руси пьяной/Отдыхать под крышей кабака», — прямо признаётся поэт в стихотворении. И даже на пороге питейного заведения можно заметить величие Руси. Необъятные российские дали — это действительно великая вещь. Без неё невозможно ни жить, ни умирать, ни смеяться, ни плакать.

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться? Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!»

Александр Блок думал о том, чтобы уехать из России, но не стал уезжать. Вместо этого Блок писал о величии своей страны — мы передаём цитаты. Фото © Gettyimages / Universal History Archive

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться? Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!» — так произведение и называется, Блок написал его 28 февраля 1910 года. В стихотворении поэт Серебряного века думает о том, не стоит ли ему уехать из России. В итоге решил не уезжать. Русь, Сибирь, Ермак, царь, тюрьма... Если так посмотреть, мы, россияне, примерно за это Россию и любим. Тут найдутся ролевые модели на любой вкус. Хотите, чувствуйте себя царём. Хотите, считайте, что вы Ермак. Или соотносите свою личность с просторами Сибири. А если сильно захочется, можно и темницей себя представить. В любом случае ваша жизнь превратится во что-то поистине великое.