7 абсурдных примет, которые якобы мешают выйти замуж — а вы до сих пор в это верите?

Наши бабушки знали толк в суевериях. Не сиди на углу стола — семь лет замуж не выйдешь. Не пей чай с ложкой в кружке — жених испугается. Не подметай к двери — счастье выметешь. С детства девочкам вбивали в голову десятки примет, якобы влияющих на личную жизнь. И знаете, что самое интересное? Многие взрослые женщины до сих пор в это верят! Мы живём в XXI веке, летаем в космос, создаём искусственный интеллект, но при этом боимся пить кофе с ложкой в чашке. Пора разобраться, откуда взялись эти абсурдные запреты и почему пора перестать им следовать.

Ложка в кружке превратит вас в старую деву

Это, пожалуй, самая известная примета из всех. Девушка пьёт чай или кофе, не вынимая ложку из чашки? Всё, замужества ей не видать! Якобы это признак дурного тона, отсутствия воспитания и обещание бедности будущему мужу. Давайте начистоту: эта примета появилась в те времена, когда знание этикета действительно было пропуском в приличное общество. Девушка из хорошей семьи должна была знать правила поведения за столом. Не умеешь правильно держать чашку? Значит, не из тех. И правда, удобства ради ложку лучше вынимать — напиток быстрее остынет, да и пить приятнее.

Но связывать это с замужеством? Серьёзно? В современном мире мужчина выбирает партнёршу не по тому, как она обращается с чайной ложкой, а по общим интересам, характеру, жизненным целям. Если ваш потенциальный жених отказывается от отношений из-за ложки в чашке, радуйтесь! Вы избежали союза с человеком, застрявшим в прошлом веке.

Сидение на углу стола — билет в одиночество на семь лет

Ещё одна классика жанра. Посадили незамужнюю девушку на угол стола? Готовьтесь провести ближайшие семь лет в одиночестве. История этой приметы довольно грустная. На Руси углы стола считались непочётными местами. Туда сажали тех, кого не особо уважали: бедных родственников, приживалок, старых дев без приданого. То есть тех, у кого шансов на хорошее замужество и так было немного. Получается классическая подмена причины и следствия. Девушка не потому не выходила замуж, что сидела на углу, а её сажали на угол, потому что она уже считалась неудачницей.

А примета закрепилась и дожила до наших дней. Современные квартиры часто не позволяют посадить всех гостей по боковым сторонам стола. Углы — это нормальные места. К тому же, многие столы вообще круглые! Но даже если вы сели на угол прямоугольного стола, это никак не повлияет на вашу личную жизнь. Разве что заставит вспомнить эту глупую примету и посмеяться над собой.

Подметание пола в неправильную сторону выметает счастье из дома

Оказывается, подметать пол нужно правильно! От порога — к центру комнаты, ни в коем случае не к двери. Иначе выгоните женское счастье, красоту, молодость и перспективного жениха вместе с мусором. А если ещё и мести по кругу — вообще беда, женихи будут обходить ваш дом стороной. Есть и более жёсткая версия: если девушка плохо подметает, она выйдет замуж за «рябого» и будет всю жизнь ссориться с мужем. Видимо, наши предки считали, что умение орудовать веником — главное женское качество.

Логика понятна: в старину хозяйственность ценилась превыше всего. Девушка должна была уметь готовить, убирать, вести хозяйство. Но причём здесь направление движения веника? Это чистой воды суеверие без какой-либо логики. В современном мире у большинства есть пылесосы, роботы-уборщики, клининговые компании. А если и приходится подметать вручную, то главное, чтобы было чисто, а не в какую сторону летит мусор. Хотите совет? Подметайте в ту сторону, в которую удобно. Счастье зависит совсем от других вещей.

Нельзя примерять чужие свадебные платья и кольца

Увидели у подруги красивое свадебное платье и захотелось примерить? Ни в коем случае! По примете, это отложит вашу собственную свадьбу на неопределённый срок. А если ещё и посмотрелись в зеркало в полном образе, то вообще можно забыть о замужестве. То же самое с кольцами. Носить любые кольца на безымянном пальце до свадьбы — табу. Этот палец зарезервирован только для обручального кольца. А примерить чужое обручальное кольцо — это значит накликать на себя несчастья и лишить хозяйку кольца семейного счастья.

Эти приметы имеют мистическую подоплёку. Считалось, что свадебные вещи обладают особой энергетикой, которую нельзя нарушать. Если незамужняя девушка примерит платье, она «заберёт» часть этой энергии себе, испортив свою судьбу. На самом деле это просто страх перед важными вещами. Свадебное платье — дорогая покупка, и никто не хотел, чтобы его трогали лишний раз. Вот и придумали страшилку. Если вас просят примерить платье подружки для оценки, спокойно примеряйте. Ваше замужество зависит от ваших отношений с конкретным человеком, а не от куска ткани.

Нельзя дарить и принимать ножи, вилки и острые предметы

Примета гласит: если незамужней девушке подарили нож или другой острый предмет, это «разрежет» её счастье. Отношения будут острыми, конфликтными, а то и вовсе не сложатся. Особенно опасно принимать такие подарки от мужчин. Якобы это символизирует, что он хочет «отрезать» вас от других претендентов. Есть обходной манёвр: дать дарителю монетку. Тогда получается, что вы не подарок приняли, а купили. И вот уже примета не работает.

Вообще, с острыми предметами связано много суеверий. Нож символизировал опасность, конфликты, раздор. Поэтому дарить его считалось плохим знаком. К тому же, практическая сторона: остриём можно поранить, поэтому лишний раз предпочитали не связываться с такими подарками. Качественный набор ножей или красивые столовые приборы — отличный подарок для девушки, которая любит готовить. И на личную жизнь это никак не влияет. Проверено миллионами счастливых пар, у которых на кухне висят ножи.

Нельзя садиться между двумя людьми с одинаковыми именами

Если за столом сидят два Александра или две Марины и вы решите сесть между ними, то готовьтесь остаться в одиночестве. По примете, это путает судьбу и ваш суженый не сможет вас найти. Вселенная запутается в именах и отправит вашу половинку не по адресу. Звучит как плохой сценарий комедии, правда? Эта примета — одна из самых абсурдных. Имена повторяются постоянно, особенно популярные.

Представьте корпоратив, где работают три Ольги, или семейный ужин, где два дяди Володи. Неужели все гости должны планировать рассадку с учётом имён? Если следовать всем приметам о рассадке, можно вообще никогда не сесть за стол. Не на угол, не между тёзками, не спиной к двери. Остаётся стоять с тарелкой в углу. Сидите, где удобно, общайтесь с интересными людьми, и ваша личная жизнь наладится сама собой. Имена тут совершенно ни при чём.

Нельзя прихорашиваться и причёсываться при мужчинах

Эта примета учит, что всё, связанное с женской красотой, должно быть окутано тайной. Мужчина не должен видеть процесс создания образа — только результат. Если парень увидит, как вы красите губы или расчёсываете волосы, магия разрушится, и он потеряет к вам интерес. Красить ногти или делать маски при избраннике — вообще преступление против женской судьбы. Здесь работает логика «магии кулис». Женщина должна была быть загадкой, а все бытовые ритуалы скрывать. Мужчина видел только готовый образ богини, не подозревая, сколько усилий за этим стоит.

Возможно, когда-то это действительно помогало сохранять интригу. Но сегодня это выглядит смешно. Современные отношения строятся на честности и принятии. Если парень влюбился только в вашу внешность и не готов видеть вас с неидеальной укладкой, такие отношения обречены. Настоящая близость — это когда можно быть собой, со всеми утренними ритуалами и масками на лице.