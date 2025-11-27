В эфире радио Судного дня прозвучало новое зашифрованное сообщение

Российская загадочная радиостанция УВБ-76, которую также называют «Жужжалкой» или «Радио Судного дня», вновь подала сигнал. В 11:22 по московскому времени она передала новое зашифрованное сообщение.

«НЖТИ 77461 РАЗГОНИСТЫЙ 3777 9255», — прозвучал на этот раз код в эфире.

Официальных данных о назначении сигналов станции нет, что снова разогревает интерес любителей конспирологии и наблюдателей, годами отслеживающих каждый её выход в эфир.