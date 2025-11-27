В эфире радио Судного дня прозвучало новое зашифрованное сообщение
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Российская загадочная радиостанция УВБ-76, которую также называют «Жужжалкой» или «Радио Судного дня», вновь подала сигнал. В 11:22 по московскому времени она передала новое зашифрованное сообщение.
«НЖТИ 77461 РАЗГОНИСТЫЙ 3777 9255», — прозвучал на этот раз код в эфире.
Официальных данных о назначении сигналов станции нет, что снова разогревает интерес любителей конспирологии и наблюдателей, годами отслеживающих каждый её выход в эфир.
До этого радио Судного дня временно прекращала трансляцию из-за потери сигнала. Отключение электроснабжения произошло из-за удара беспилотника по подстанции. Незадолго до этого в эфире прозвучало слово «СМОТРЕНЬЕ».
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.