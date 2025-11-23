Россия и США
23 ноября, 13:43

Радио Судного дня передало новое сообщение

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Таинственная российская радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», вновь подала голос, транслировав новое зашифрованное сообщение. Об этом сообщили неофициальные мониторщики, постоянно отслеживающие её сигналы.

В этот раз прозвучал код СМОТРЕНЬЕ. Официальная информация о предназначении этих сигналов и самой станции по-прежнему отсутствует, что порождает множество догадок и теорий.

«НЖТИ 50130 СМОТРЕНЬЕ 1839 7235», — прозвучало на радиоволне 23 ноября в 15:24 по московскому времени.

Радиостанция Судного дня вышла в эфир после новостей о новом плане Трампа по Украине
Радиостанция Судного дня вышла в эфир после новостей о новом плане Трампа по Украине

До этого радио Судного дня временно прекращала трансляцию из-за потери сигнала. Причиной стало отключение электроэнергии после удара беспилотника по подстанции.

Наталья Афонина
