Радио Судного выпустило странное сообщение после переговоров о мирном плане
Обложка © Life.ru/ Шедеврум
Таинственная российская радиостанция УВБ-76, прозванная слушателями «Жужжалкой» или «Радио Судного дня», вновь вышла в эфир, передав зашифрованное сообщение с кодом «ПЕРСОЛЮКС». Об этом сообщили независимые энтузиасты, которые постоянно следят за её активностью.
Официальных данных о назначении станции и смысле передаваемых сигналов до сих пор нет, что продолжает вызывать массу предположений и спекуляций в экспертном сообществе и среди любителей радиоэфира. Участники мониторинга отмечают, что подобные передачи происходят редко и почти всегда вызывают повышенный интерес.
До этого радио Судного дня временно прекращала трансляцию из-за потери сигнала. Отключение электроснабжения произошло из-за удара беспилотника по подстанции. Незадолго до этого в эфире прозвучало слово «СМОТРЕНЬЕ».
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.