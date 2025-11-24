Радио Судного выпустило странное сообщение после переговоров о мирном плане

Таинственная российская радиостанция УВБ-76, прозванная слушателями «Жужжалкой» или «Радио Судного дня», вновь вышла в эфир, передав зашифрованное сообщение с кодом «ПЕРСОЛЮКС». Об этом сообщили независимые энтузиасты, которые постоянно следят за её активностью.

Официальных данных о назначении станции и смысле передаваемых сигналов до сих пор нет, что продолжает вызывать массу предположений и спекуляций в экспертном сообществе и среди любителей радиоэфира. Участники мониторинга отмечают, что подобные передачи происходят редко и почти всегда вызывают повышенный интерес.