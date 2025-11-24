Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 18:03

Радио Судного выпустило странное сообщение после переговоров о мирном плане

Обложка © Life.ru/ Шедеврум

Обложка © Life.ru/ Шедеврум

Таинственная российская радиостанция УВБ-76, прозванная слушателями «Жужжалкой» или «Радио Судного дня», вновь вышла в эфир, передав зашифрованное сообщение с кодом «ПЕРСОЛЮКС». Об этом сообщили независимые энтузиасты, которые постоянно следят за её активностью.

Официальных данных о назначении станции и смысле передаваемых сигналов до сих пор нет, что продолжает вызывать массу предположений и спекуляций в экспертном сообществе и среди любителей радиоэфира. Участники мониторинга отмечают, что подобные передачи происходят редко и почти всегда вызывают повышенный интерес.

Радиостанция Судного дня вышла в эфир после новостей о новом плане Трампа по Украине
Радиостанция Судного дня вышла в эфир после новостей о новом плане Трампа по Украине

До этого радио Судного дня временно прекращала трансляцию из-за потери сигнала. Отключение электроснабжения произошло из-за удара беспилотника по подстанции. Незадолго до этого в эфире прозвучало слово «СМОТРЕНЬЕ».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Радиостанция «Судного дня»
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar