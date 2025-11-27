Россия и США
27 ноября, 11:55

Радиостанция Судного дня выдала ещё два новых слова

Обложка © GigaChat

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», осуществила две новые передачи зашифрованных сообщений.

Как информирует Telegram-канал «УВБ-76 логи», который специализируется на мониторинге активности станции, в эфир вышли сообщения с кодовыми словами «лордочар» и «математичка».

В эфире радио Судного дня прозвучало новое зашифрованное сообщение
До этого радио Судного дня временно прекращала трансляцию из-за потери сигнала. Отключение электроснабжения произошло из-за удара беспилотника по подстанции. Незадолго до этого в эфире прозвучало слово «СМОТРЕНЬЕ».

Оксана Попова
