Буратино стал режиссёром, Алиса — биохимиком: Что случилось с детьми из культовых советских фильмов Оглавление Дмитрий Иосифов — Буратино Татьяна Проценко — Мальвина Яна Поплавская — Красная Шапочка Елена Проклова — девочка из «Снежной королевы» Валентина Курдюкова — Ксанка Владислав Галкин — Гекльберри Финн Василий Скромный — хулиган Гусь Алексей Кравченко — мальчик из «Иди и смотри», вернувшийся в кино взрослым Наталья Гусева — Алиса Селезнёва 27 августа, ко Дню российского кино, мы вспоминаем режиссёров и звёзд экрана, но дети-актёры часто остаются в тени. Life.ru решил исправить эту несправедливость и узнал, как сложились судьбы юных артистов из легендарных советских фильмов и кем они стали, когда выросли. 26 августа, 14:00 3340 3340 Дети-актёры СССР: кто продолжил сниматься, а кто выбрал другую профессию? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

27 августа отмечается День российского кино. В этот праздник принято вспоминать великих режиссёров, знаменитых артистов и кинокартины. Но детям-актёрам обычно достаётся гораздо меньше внимания, хотя без них не появились бы многие любимые фильмы СССР. Юные артисты работали на площадке наравне со взрослыми, учили большие тексты, выполняли сложные трюки и порой становились знаменитыми раньше, чем успевали окончить школу. Мы до сих пор помним Буратино, Мальвину, Алису Селезнёву и Гекльберри Финна, но редко задумываемся, что произошло с исполнителями этих ролей после финальных титров. Ко Дню российского кино Life.ru решил вспомнить детей, сыгравших в легендарных советских фильмах, и выяснить, кем они стали, когда выросли.

Дмитрий Иосифов — Буратино

Почему Буратино Дмитрий Иосифов стал режиссёром и продолжил работать в кино? Фото © кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценарист Инна Веткина

В кино девятилетний Дмитрий Иосифов попал не потому, что мечтал о славе. В 1975 году ассистенты «Беларусьфильма» заметили его на занятиях по фигурному катанию и пригласили на пробы музыкальной сказки Леонида Нечаева. Сам мальчик отнёсся к затее без восторга и даже пытался уклониться от прослушивания. Сначала его рассматривали на роль Арлекина, но после репетиций и проб режиссёр увидел в живом, упрямом ребёнке главного героя.

Съёмки «Приключений Буратино» превратились для Иосифова в настоящее испытание. Длинный нос постоянно ломался и мешал двигаться, деревянные башмаки были тяжёлыми, а работать приходилось наравне со взрослыми. Позднее актёр вспоминал, что за время производства сменил десятки носов и пар обуви. Телепремьера состоялась 1–2 января 1976 года, и уже после первых показов девятилетнего артиста начала узнавать вся страна. Следом он сыграл Волчонка в «Про Красную Шапочку» (1977) и появился ещё в нескольких детских фильмах.

Как сейчас живёт исполнитель роли Буратино Дмитрий Иосифов? Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В отличие от многих юных коллег, Иосифов не стал убегать от образа, сделавшего его знаменитым. В 1986 году он окончил актёрский факультет ВГИКа, где учился у Алексея Баталова, а затем до 1992 года служил в Минском театре-студии киноактёра. Постепенно его всё сильнее интересовала работа по другую сторону камеры. В 1993 году состоялся режиссёрский дебют 27-летнего Иосифова, а позднее он снимал эпизоды «Убойной силы», «Лета волков», сезоны «Екатерины» и проект «Диверсант. Крым». Кино осталось его профессией на всю жизнь, просто роль в нём изменилась. В 2024 году Иосифов работал над картиной «Любовь Советского Союза», а в 2026-м, когда Дмитрию уже 60 лет, в производстве значатся его новые режиссёрские проекты «Мама» и «Уроки музыки». Буратино вырос, получил диплом актёра, а потом сам начал решать, какой будет история в кадре!

Татьяна Проценко — Мальвина

Как сложилась судьба Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину и почему она больше не снималась в кино? Фото © кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценарист Инна Веткина

Татьяне Проценко было шесть лет, когда в 1975 году она появилась в «Приключениях Буратино». Голубой парик, огромные ресницы и строгая интонация сделали Мальвину одним из самых узнаваемых персонажей сказки. Для зрителей девочка выглядела уверенно, хотя сама была самым маленьким ребёнком в основной компании артистов. После премьеры казалось, что одна яркая роль станет началом большой детской фильмографии.

Леонид Нечаев действительно собирался снова снимать Проценко, правда уже в главной роли в фильме «Про Красную Шапочку». Но незадолго до работы над картиной 1977 года Татьяна упала с велосипеда, получила серьёзные травмы и сотрясение мозга. Врачи запретили ей нагрузки, связанные со съёмками. Так роль перешла к Яне Поплавской, а Мальвина осталась единственным образом Проценко на экране. Позднее судьба дала ей ещё одну возможность вернуться. Ролан Быков предлагал бывшей юной звезде сыграть Железную кнопку в драме «Чучело» (1983). Но после идеальной и правильной Мальвины Татьяна не захотела закреплять за собой другой жёсткий образ и отказалась. Это решение окончательно отделило её взрослую жизнь от актёрства, хотя с кино она не порвала.

Что случилось с Татьяной Проценко после единственной роли Мальвины? Фото © YouTube / Добрый человек

В 1992 году Проценко окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Затем работала в Центре Ролана Быкова, занималась журналистикой, редактурой, компьютерным дизайном, писала стихи и участвовала в дубляже. В 2018 году у неё обнаружили онкологическое заболевание. Почти три года она боролась с болезнью и 19 мая 2021 года умерла в возрасте 53 лет. У Татьяны Проценко осталась всего одна роль, но именно она пережила десятилетия, для нескольких поколений зрителей Мальвина до сих пор выглядит только так.

Яна Поплавская — Красная Шапочка

Как сейчас живёт Яна Поплавская, сыгравшая Красную Шапочку в 1977 году? Фото © кадр из фильма «Про Красную Шапочку», режиссёр Леонид Нечаев, сценарист Инна Веткина

Одна неприятность в жизни Татьяны Проценко неожиданно изменила судьбу другой девочки. Главную роль в фильме «Про Красную Шапочку» получила десятилетняя Яна Поплавская. К тому моменту она уже знала съёмочную площадку и появлялась в небольших ролях, однако именно телевизионная сказка 1977 года превратила её во всесоюзную знаменитость. Зрителям запомнилась не беспомощная девочка из классического сюжета, а упрямая, смешная и самостоятельная героиня, способная спорить даже с волками.

Популярность пришла мгновенно, школьницу узнавали на улицах, а красная панама стала почти частью её собственного имени. Но Поплавская не захотела всю жизнь пользоваться одной детской удачей. После школы она поступила в Театральное училище имени Щукина и окончила его в 1989 году. За этим последовала работа в театрах «Современник-2» и «Детектив», новые роли в кино и попытка доказать, что взрослая актриса гораздо шире образа Красной Шапочки.

Кем стала Красная Шапочка из советского фильма 1977 года? Фото © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

С 1991 года к сцене и экрану добавилась ещё одна профессия — телевидение. Поплавская вела программы «Видеомикс», «Кинематографъ», «Времечко», позже много лет работала на радио. Она научилась существовать не только внутри роли, но и напрямую разговаривать со зрителями. Со временем этот опыт привёл её к преподаванию: актриса стала вести мастерские и готовить студентов театральных вузов. К 2026 году 59-летняя Татьяна Поплавская продолжает играть в спектаклях, участвовать в публичных проектах и преподавать актёрское мастерство. Детская роль осталась её главной визитной карточкой, но не единственным содержанием биографии. Если Мальвина появилась в кино один раз, то Красная Шапочка смогла пройти весь путь от ребёнка в кадре до педагога, который объясняет профессию другим.

Елена Проклова — девочка из «Снежной королевы»

Как девочка из «Снежной королевы» Елена Проклова стала известной актрисой? Фото © кадр из фильма «Снежная королева», режиссёр Геннадий Казанский, сценарист Евгений Шварц

Для Елены Прокловой детское кино также не стало единственным опытом. В 11 лет она получила главную роль в картине Александра Митты «Звонят, откройте дверь». Фильм вышел в 1965 году, был отмечен на Венецианском кинофестивале детских и юношеских фильмов, а школьница после дебюта сразу стала востребованной. Уже в 1966-м она сыграла Герду в «Снежной королеве», затем появились «Переходный возраст» (1968) и «Гори, гори, моя звезда» (1969).

Съёмки нарушили обычный школьный ритм, поэтому старшие классы Проклова окончила экстерном. Поступая в Школу-студию МХАТ, юная артистка уже имела опыт, которому могли позавидовать многие взрослые абитуриенты. Однако во время учёбы ей поставили условие сосредоточиться на сцене и не сниматься. В 1973 году Проклова получила диплом и вошла в труппу МХАТа, где служила до 1991 года.

Как сейчас живёт Елена Проклова, сыгравшая Герду в детстве? Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

В 1975 году вышла «Единственная…», в 1977-м — «Мимино», где её героиня Лариса Ивановна стала частью одного из самых цитируемых эпизодов советского кино. Затем были «Собака на сене» (1977), «Голубка» (1978), «Будьте моим мужем» (1981) и множество театральных работ. В 1984 году актриса получила звание заслуженной артистки РСФСР. Спустя более 60 лет после первой картины Проклова по-прежнему выходит на сцену. В 2026 году ей вручили специальную премию «Фигаро» с формулировкой «За искусство быть настоящей», а 2 сентября актрисе исполнится 73 года.

Валентина Курдюкова — Ксанка

Куда пропала Валентина Курдюкова после «Неуловимых мстителей»? Фото © Фото © кадр из фильма «Неуловимые мстители», режиссёр Эдмонд Кеосаян, сценарист Сергей Ермолинский

Режиссёру Эдмонду Кеосаяну для «Неуловимых мстителей» требовалась не просто юная актриса, а девочка, способная уверенно держаться в седле, бегать, драться и выглядеть родной сестрой Даньки. Четырнадцатилетняя Валентина Курдюкова подошла идеально! Она серьёзно занималась спортивной гимнастикой, имела разряд кандидата в мастера спорта и была внешне похожа на Виктора Косых.

В 1966 году «Неуловимые мстители» стали одним из главных зрительских хитов. Курдюкова выполняла сложные трюки, училась верховой езде и работала в кадре наравне с мальчишками. Затем та же четвёрка вернулась в «Новых приключениях неуловимых» (1968) и в двухсерийном фильме «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» (1971). Три фильма о Ксанке составили всю актёрскую фильмографию Валентины.

Как сложилась судьба Валентины Курдюковой после роли Ксанки? Фото © YouTube / Информ ТВ

Ещё в 1970 году она поступила в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Некоторое время выступала и ездила на гастроли. Там Курдюкова познакомилась с певцом Борисом Сандуленко. Они поженились, в 1973 году у пары родился сын, позднее — дочь. Ради семьи Валентина отказалась и от цирковой карьеры, и от попыток вернуться в кино. В 1990-е годы, когда артистам приходилось искать любой заработок, бывшая Ксанка работала в буфете и торговала печатной продукцией. Сейчас 73-летняя Курдюкова живёт на пенсии, редко появляется в передачах и почти не даёт интервью.

Владислав Галкин — Гекльберри Финн

Как детская роль Гека привела Владислава Галкина к большой актёрской карьере? Фото © кадр из фильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», режиссёр Станислав Говорухин, сценарист Марк Твен

Владислав Галкин оказался на пробах тайком от родителей. В 1980 году девятилетнего мальчика привела туда бабушка, считавшая, что его живой характер идеально подходит кино. Отец, актёр и режиссёр Борис Галкин, к детским съёмкам относился настороженно, поэтому о затее ему сообщили уже после отбора. В картине «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», вышедшей в 1981 году, Владислав сыграл Гека и был указан в титрах под фамилией Сухачёв. Уже в 1983 году школьник исполнил главную роль в фильме «Этот негодяй Сидоров», затем появились «Золотая цепь» (1986) и «Абориген» (1988). Галкин рос перед камерой, но не полагался только на накопленный опыт, поэтому в 1992 году он окончил Театральное училище имени Щукина, а в 1999-м режиссёрский факультет ВГИКа.

Как Владислав Галкин начал сниматься в кино ещё ребёнком и что с ним в 2026 году? Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

В конце 1990-х произошёл тот самый переход к взрослой славе, который удаётся далеко не каждому ребёнку-актёру. Галкин сыграл участкового в «Ворошиловском стрелке» (1999), разведчика Таманцева в картине «В августе 44-го…» и дальнобойщика Сашку в сериале «Дальнобойщики» (2001). За ними последовали «Спецназ» (2002), «Участок» (2003), «72 метра» (2004), «Мастер и Маргарита» (2005) и десятки других работ. В 2009 году Владиславу Галкину присвоили звание заслуженного артиста России. Но 25 февраля 2010 года в возрасте 38 лет его не стало...

Василий Скромный — хулиган Гусь

Кем стал Василий Скромный после «Приключений Электроника»? Фото © кадр из фильма «Приключения Электроника», режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов

По воспоминаниям участников съёмок, 15-летний Василий Скромный лихо съезжал по перилам и едва не врезался в ассистента режиссёра. В дерзком подростке сразу увидели Макара Гусева — двоечника, драчуна и одного из самых смешных героев истории об Электронике. Картину сняли в 1979 году, а после телевизионной премьеры в 1980-м Скромного начала узнавать вся страна.

Некоторое время он пытался продолжать, даже учился в театральной школе при Одесской киностудии, сыграл в фильмах «Школа» (1980), «Я — Хортица» (1981), «Взять живым» (1982). Последней работой стали «Комбаты» (1983). Но актёрская карьера не стала делом его жизни и после нескольких ролей Скромный ушёл из кадра без долгих попыток вернуть прежнюю популярность. После Василий работал спасателем, два года служил в морской авиации, окончил мореходное училище и пошёл в торговый флот. Бывший Гусь стал боцманом дальнего плавания, побывал во многих странах и десятилетиями занимался делом, никак не связанным с актёрством. В интервью он не производил впечатления человека, который считает этот выбор поражением.

Как сложилась судьба Василия Скромного, сыгравшего хулигана Гуся, и что с ним в 2026 году? Фото © VK / Василий Скромный

11 марта 2026 года Василий Скромный умер от онкологического заболевания в возрасте 61 года. 26 августа 2026-го, за день до Дня российского кино, ему исполнилось бы 62. Для миллионов зрителей он навсегда остался школьным хулиганом, хотя большую часть жизни провёл не в павильонах, а в море.

Алексей Кравченко — мальчик из «Иди и смотри», вернувшийся в кино взрослым

Как ребёнок-актёр Алексей Кравченко стал народным артистом России? Фото © кадр из фильма «Иди и смотри», режиссёр Элем Климов, сценаристы Алесь (Александр) Адамович, Элем Климов, © ТАСС / Arthur Mola / Invision / AP

До фильма Элема Климова Алексей Кравченко не был артистом и не готовился поступать в театральный институт. На пробы военной драмы он пришёл обычным школьником и в 13 лет получил роль Флёры — подростка, который отправляется к партизанам и за несколько дней словно стареет на десятилетия. Съёмки шли около девяти месяцев, а картина «Иди и смотри» вышла в 1985 году. Кравченко снимался в тяжёлых эмоциональных сценах, соблюдал строгую диету, а перед одним из эпизодов, по его воспоминаниям, почти двое суток не ел. Режиссёр старался защитить подростка от психологической травмы, но добивался предельной правды в кадре. Как результат — эта роль стала одной из самых сильных детских ролей советского кино. Но при этом не убедила Алексея немедленно строить артистическую карьеру.

Как Алексей Кравченко получил главную роль в фильме «Иди и смотри» и почему он уходил из профессии? Фото © ТАСС / Arthur Mola / Invision / AP

После школы он окончил ПТУ, работал на заводе и три года служил в Военно-морском флоте. Только вернувшись из армии, Кравченко сделал уже собственный, не продиктованный детской славой выбор. В 1991 году он поступил в Щукинское училище, в 1995-м получил диплом и вошёл в труппу Театра имени Вахтангова. Взрослая фильмография началась с картин «Мама» (1999), «Звезда» и «Бригада» (2002), «Спецназ», «9 рота» (2005) и множества последующих работ. С 2007 года Кравченко служит в МХТ имени Чехова. В 2020 году ему присвоили звание народного артиста России, а к 2026-му его фильмография превысила сто проектов. Между Флёрой и профессиональным актёром поместились завод, флот и несколько лет обычной жизни. 10 октября 2026 года Алексею Кравченко исполнится 57 лет.

Наталья Гусева — Алиса Селезнёва

Почему звезда «Гостьи из будущего» отказалась от актёрской карьеры? Фото © кадр из фильма «Гостья из будущего», режиссёр Кир Булычёв, сценаристы Кир Булычёв и Павел Арсенов

В 1983 году в московскую школу, где училась Наталья Гусева, пришёл ассистент киностудии имени Горького. Для короткометражки «Опасные пустяки» искали детей с хорошей дикцией, и девочку пригласили прочитать текст. На площадке её заметил режиссёр Павел Арсенов, готовивший экранизацию повести Кира Булычёва. Так школьница получила роль девочки из XXI века.

«Гостью из будущего» снимали в 1984 году, а телевизионная премьера была назначена на 25 марта 1985-го. После показа страну охватила настоящая «алисомания». Наталье приходили мешки писем, мальчики признавались ей в любви, поклонники караулили у школы и дома. Для непубличного ребёнка такая известность была скорее испытанием, чем праздником. Гусева вспоминала, что старалась ходить, опустив голову, чтобы её реже узнавали.

Также девушка снималась в «Гонке века» (1986), снова сыграла Алису в «Лиловом шаре» (1987–1988) и появилась в «Воле Вселенной» (1988). Но жёсткие или слишком взрослые образы Наталью не привлекали, она боялась разрушить светлый образ Алисы и отказалась от одной из ролей, которая резко ему противоречила. Главное же — актёрство никогда не было её детской мечтой.

Как сейчас живёт Наталья Гусева, сыгравшая Алису Селезнёву? Фото © YouTube / Сергей Серегин

В 1989 году Гусева поступила в Московский институт тонкой химической технологии, а в 1994-м окончила его по специальности, связанной с биотехнологией. Работала в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, затем участвовала в производстве диагностических тест-систем для выявления инфекционных заболеваний. В 2009 году она ненадолго вернулась к актёрской профессии, озвучила персонажа мультфильма «День рождения Алисы» и сыграла небольшой эпизод в сериале. Но к 2026 году 54-летняя Наталья Гусева ведёт закрытую жизнь и остаётся биохимиком.

А чья судьба удивила вас сильнее всего? И кого из юных героев советского кино Life.ru стоит разыскать для второй части? Кстати, ещё по-разному сложилась жизнь юных звёзд «Приключений Электроника». Пока одни продолжили сниматься, другие полностью исчезли с экранов, а исполнитель роли хулигана Гусева Василий Скромный стал моряком дальнего плавания. Life.ru подробно рассказывал, что произошло с остальными актёрами культового фильма и как они изменились спустя почти полвека.

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Авторы Софья Кузнецова