Что стало с актёрами «Приключений Электроника» спустя 47 лет: кого не стало, кто живёт новой жизнью

Печальная новость облетела Интернет. 13 марта 2026 года не стало Василия Скромного, сыгравшего рыжего хулигана Макара Гусева в легендарном советском фильме «Приключения Электроника». Актёру было всего 62 года, последние месяцы он боролся с онкологическим заболеванием. Его уход заставил миллионы зрителей вспомнить культовую картину и задуматься — а как живут остальные герои того самого фильма, который мы смотрели в детстве до дыр?

Фильм «Приключения Электроника» вышел в 1979 году и моментально стал культовым. История про школьника Серёжу Сыроежкина и его робота-двойника покорила сердца всего Советского Союза. Песни из фильма пели во дворах, а фразу «До чего дошёл прогресс!» знал каждый ребёнок. Но что случилось с теми самыми детьми, которые подарили нам это волшебство? Life.ru разобрался, как сложились судьбы актёров и как они выглядят сегодня.

Василий Скромный — Гусев ушёл из жизни 13 марта 2026 года

Умер Василий Скромный. А что стало с другими актёрами «Приключений Электроника» спустя годы? Фото © Wikipedia © VK / Василий Скромный

Рыжий хулиган Макар Гусев исчез с экранов так же внезапно, как и появился. Василий Скромный попал в фильм почти случайно: в 15 лет он чуть не сбил на велосипеде ассистентку режиссёра Юлию Константинову, которая как раз искала детей на роли. После этой встречи Скромного утвердили без всякого кастинга. Роль озорного, но доброго подростка принесла Василию всесоюзную известность, но актёрскую карьеру он не продолжил.

После окончания театральной школы при Одесской киностудии Скромный снялся ещё в нескольких картинах: «Я — Хортица», «Третье измерение», «Школа» и «Комбаты». Но потом резко сменил профессию. Василий окончил мореходное училище и выбрал море, работая боцманом на торговых судах дальнего плавания. О личной жизни он никогда не распространялся. В последние месяцы Скромный тяжело болел. У него диагностировали онкологию, но справиться с болезнью не удалось. 13 марта 2026 года его не стало.

Максим Калинин — Корольков погиб при загадочных обстоятельствах

«Приключения Электроника»: актёры тогда и сейчас, в 2026 году. Фото © «Приключения Электроника», режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk © 1tv

Максим Калинин, сыгравший Вову Королькова, после «Электроника» снялся только в одной эпизодической роли в сериале «Конь Белый», а затем полностью ушёл из кино. Он получил экономическое образование в МГУ и стал экспертом по ценным бумагам, работая брокером. Максим был дважды женат: первая супруга родила ему дочь, вторая — сына. Казалось, жизнь складывается отлично, но в 2011 году случилась трагедия.

Тело Калинина нашли возле его дома, а в квартире обнаружили предсмертную записку. Официальная версия гласила о суициде, но родственники категорически не согласились с таким выводом. По их словам, Максим слишком любил жизнь, чтобы добровольно с ней расстаться. Обстоятельства его смерти до сих пор вызывают вопросы. На момент гибели актёру было всего 43 года. История Максима Калинина стала одной из самых трагических среди актёров «Электроника» и до сих пор окутана тайной.

Евгений Лившиц — Чижиков стал музыкантом в Германии

Судьбы актёров «Приключений Электроника»: кто жив и где они сейчас. Фото © «Приключения Электроника», режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk © 1tv

Евгений Лившиц, исполнивший роль Чижикова, ещё до «Электроника» снялся в детском фильме «Марка страны Гонделупы». После культовой картины он появился в двух лентах: «История одного подзатыльника» и «4:0 в пользу Танечки», но затем решил оставить актёрскую карьеру ради музыки. Евгений окончил Институт музыки имени Шнитке и переехал в Германию, где устроился в Дюссельдорфский симфонический оркестр.

О личной жизни Лившица почти ничего не известно: он не даёт интервью и предпочитает оставаться в тени. Судя по всему, музыка стала его настоящим призванием и он не жалеет о том, что когда-то покинул мир кино. Сейчас Евгений живёт в Германии и продолжает заниматься любимым делом, изредка появляясь на встречах актёров «Электроника».

Оксана Алексеева — Майя Светлова уехала во Францию

Как выглядят актёры «Приключений Электроника» в 2026 году. Фото © «Приключения Электроника», режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk © film

Оксана Алексеева с детства мечтала сниматься в кино, и роль Майи Светловой стала воплощением её мечты. Она обошла всех конкуренток на кастинге благодаря своей целеустремлённости. Но после выхода «Электроника» связывать жизнь с кино Оксана не стала. Она окончила Одесский политехнический институт по специальности «экономист-программист» и почти сразу вышла замуж. Молодая семья переехала в Минск, где у них родился сын.

Оксана устроилась в частную фирму и со временем дослужилась до должности директора. Первый брак распался, но в 2006 году она познакомилась с французом и вышла за него замуж. С тех пор Алексеева живёт в Лионе, воспитывает сына и работает по специальности. К актёрскому прошлому она относится тепло, но возвращаться в кино не планирует. Её жизнь сложилась совсем не так, как могла бы, будь она голливудской звездой, но Оксана счастлива в своём выборе.

Валерия Солуян — Зоя Кукушкина стала врачом

«Приключений Электроника» в 2026 году: судьбы звёзд фильма. Фото © «Приключения Электроника», режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk © film

Роль ябеды Зои Кукушкиной принесла Валерии Солуян не только известность, но и настоящие проблемы. Она так убедительно сыграла свою героиню, что настоящие одноклассники начали её сторониться, всерьёз считая ябедой. После «Приключений Электроника» Валерия больше нигде не снималась. Она окончила школу и поступила в Московский медицинский институт имени Сеченова, выбрав профессию врача-дерматолога. По информации в 2023 году, работала в московской клинике.

Братья Торсуевы — Сыроежкин и Электроник остались вместе

Братья Торсуевы и другие актёры «Электроника»: как сложились их жизни. Фото © «Приключения Электроника», режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов / Kinopoisk © ТАСС / Вадим Тараканов

По слухам, близнецы Юрий и Владимир Торсуевы были 368-ми по счёту на кастинге, но именно их выбрал режиссёр Константин Бромберг, хотя изначально искал актёров помладше. Забавный факт: братья должны были играть наоборот. Юрий — Электроника, а Владимир — Серёжу. Но в итоге всё вышло иначе, и мы запомнили их именно в тех ролях, которые видим на экране. После армии Юрий поступил в Институт Азии и Африки, а Владимир сначала выбрал философский факультет МГУ, но в итоге получил диплом юриста.

Они продолжали сниматься, но повторить успех «Электроника» так и не смогли. В 2000-х появлялись в разных сериалах, а в 2023 году даже засветились в раскритикованном «Брате 3». Торсуевы пробовали себя в бизнесе: пели, ремонтировали машины, продавали вино, владели ночными клубами. Юрий был женат дважды, от второго брака у него сын и дочь. Владимир побил рекорд: женился пять раз, отцом стал только в 42 года, но и этот брак распался. Сейчас братьям по 59 лет.

Фильм «Приключения Электроника» подарил нам незабываемые моменты и любимых героев, но судьбы актёров сложились по-разному. Кто-то нашёл себя в совершенно других профессиях, кто-то уехал за границу, а кого-то уже нет с нами. Уход Василия Скромного 13 марта 2026 года стал напоминанием о том, как быстро летит время и как важно ценить тех, кто дарил нам радость в детстве. Пусть актёры «Электроника» живут разными жизнями в разных уголках планеты, но они навсегда останутся для нас теми самыми детьми из того волшебного фильма. А о том, почему «Колобок» совсем не детская сказка, — читайте на Life.ru!