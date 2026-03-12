В кинозале «Жуков» Музея Победы состоялась премьера документального фильма «Корейский спецназ», посвящённого подразделениям Народной армии КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области. Картина приурочена к годовщине событий, когда российские войска при поддержке корейских союзников завершали разгром противника в приграничье.

В Музее Победы рассказали о подвиге корейского спецназа. Видео © Life.ru

Журналист и депутат Госдумы Марина Ким, выступившая автором ленты, напомнила, что именно 12 марта президент России Владимир Путин на командном пункте в Курской области констатировал финал освободительной миссии. Решающий вклад внесла операция «Поток». Бойцы зашли в тыл врага и в короткий срок очистили Суджу. Ким подчеркнула — достижения стали реальностью, в том числе, благодаря бойцам КНДР, разделившим с российскими воинами тяготы фронта.

«Корейские бойцы мужественно выполняли свой долг, не страшась ни трудностей, ни ранений. Были потери. Мы скорбим и отдаём дань уважения тем воинам, которые сложили голову в борьбе против неонацизма. Мы ценим и помним тех, кто нам помог в эту трудную минуту», — добавила она.







Фильм представляет эксклюзивные кадры подготовки и боевой работы корейского спецназа. Раскрывает особенности физической и огневой выучки, а также идеологическую основу их героизма. Зрителями стали журналисты, ветераны, участники освобождения Курской области, Герои России и представители власти. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что лента важна не только как демонстрация военного искусства, но и как свидетельство нравственной силы союзников.

Видеообращение к гостям направила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сенатор Алексей Кондратьев, председатель Международного общественного трибунала Максим Григорьев и другие почётные гости высоко оценили значимость картины. Они подчеркнули важность сохранения памяти о боевом братстве и жертвах, понесённых в борьбе с украинским неонацизмом.

Ранее сообщалось, что в Пхеньяне на площади имени Ким Ир Сена прошёл военный парад, посвящённый завершению IX съезда Трудовой партии Кореи. Главными участниками шествия стали военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях против ВСУ в Курской области.