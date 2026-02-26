Северокорейские герои битвы за Курскую область прошли парадным строем по Пхеньяну

В Пхеньяне на площади имени Ким Ир Сена вечером 25 февраля прошёл военный парад, приуроченный к завершению IX съезда Трудовой партии Кореи. Ключевыми участниками шествия стали военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях против ВСУ в Курской области.

Фото © ЦТАК

Фото © ЦТАК

Как передаёт ЦТАК, торжественным маршем прошли 50 парадных расчётов, представляющих все рода войск. Открыли шествие знаменосцы с боевыми стягами Корейской народной армии. В небе состоялась показательная высадка десанта с государственными флагами и партийными знамёнами.

Ким Чен Ын на параде. Фото © ЦТАК

Фото © ЦТАК

Помимо участников боёв за Курскую область, на параде были представлены бойцы инженерно-саперного полка, проводившие разминирование в российском регионе, а также расчёты Главного пограничного управления. Перед трибунами с Ким Чен Ыном прошли связисты, горные стрелки, морские и воздушные десантники, штурмовые подразделения и Рабоче-крестьянское красное ополчение. Завершилось мероприятие праздничным фейерверком.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично курировал создание скульптурного комплекса, посвящённого северокорейским бойцам в Курской области. Он посетил творческое объединение «Мансудэ» и дал указания по оформлению скульптурной композиции. Монументы установят в Мемориальном музее боевых подвигов, который посвятят участию армии КНДР в освобождении и разминировании Курской области.