В Пхеньяне состоялось торжественное открытие новой улицы Сэбёль, возведённой в честь северокорейских военнослужащих, участвовавших в операции по освобождению Курской области от подразделений ВСУ. Об этом сообщает ЦТАК.

Распоряжение о строительстве жилого комплекса в районе Хвасон для семей погибших бойцов отдал лично лидер КНДР Ким Чен Ын, который также контролировал все этапы работ. Название улицы переводится как «Новая звезда», что символизирует немеркнущий подвиг героев.











На торжественной церемонии открытия Ким Чен Ын перерезал красную ленту, после чего передал ордера на квартиры родственникам павших военных. В своём выступлении он назвал Сэбёль символом героической эпохи и предметом гордости для всей Кореи.

«Завершение строительства улицы с названием Сэбёль, которое нашло своё место в сердцах граждан как символ блестящей жизни бойцов, представляет собой волнующий момент, вписывающий в историю Пхеньяна самую героическую эпоху, олицетворяющую силу Кореи, величие, достоинство и честь», — подчеркнул северокорейский лидер.

В рамках архитектурного ансамбля новой улицы возведены монументальные сооружения, призванные увековечить память о военнослужащих. В праздничном мероприятии приняли участие высокопоставленные партийные и военные кадры, строители, горожане и будущие жильцы. Кульминацией торжеств стал концерт, а в небо взмыли воздушные шары цветов национального флага КНДР.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично курировал создание скульптурного комплекса, посвящённого северокорейским бойцам в Курской области. Он посетил творческое объединение «Мансудэ» и давал указания по оформлению композиции. Скульптуры установят в Мемориальном музее боевых подвигов, посвящённом участию армии КНДР в освобождении и разминировании Курской области.