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Регион
Опубликовано 16 февраля, 06:33

Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне улицу в честь бойцов, воевавших под Курском

Обложка © ЦТАК

Обложка © ЦТАК

В Пхеньяне состоялось торжественное открытие новой улицы Сэбёль, возведённой в честь северокорейских военнослужащих, участвовавших в операции по освобождению Курской области от подразделений ВСУ. Об этом сообщает ЦТАК.

Распоряжение о строительстве жилого комплекса в районе Хвасон для семей погибших бойцов отдал лично лидер КНДР Ким Чен Ын, который также контролировал все этапы работ. Название улицы переводится как «Новая звезда», что символизирует немеркнущий подвиг героев.

  • Открытие улицы Сэбёль в Пхеньяне. Фото © ЦТАК
    Открытие улицы Сэбёль в Пхеньяне. Фото © ЦТАК
  • Открытие улицы Сэбёль в Пхеньяне. Фото © ЦТАК
    Открытие улицы Сэбёль в Пхеньяне. Фото © ЦТАК
  • Открытие улицы Сэбёль в Пхеньяне. Фото © ЦТАК
    Открытие улицы Сэбёль в Пхеньяне. Фото © ЦТАК
  • Открытие улицы Сэбёль в Пхеньяне. Фото © ЦТАК
    Открытие улицы Сэбёль в Пхеньяне. Фото © ЦТАК
  • Открытие улицы Сэбёль в Пхеньяне. Фото © ЦТАК
    Открытие улицы Сэбёль в Пхеньяне. Фото © ЦТАК

Открытие улицы Сэбёль в Пхеньяне. Фото © ЦТАК

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На торжественной церемонии открытия Ким Чен Ын перерезал красную ленту, после чего передал ордера на квартиры родственникам павших военных. В своём выступлении он назвал Сэбёль символом героической эпохи и предметом гордости для всей Кореи.

«Завершение строительства улицы с названием Сэбёль, которое нашло своё место в сердцах граждан как символ блестящей жизни бойцов, представляет собой волнующий момент, вписывающий в историю Пхеньяна самую героическую эпоху, олицетворяющую силу Кореи, величие, достоинство и честь», — подчеркнул северокорейский лидер.

В рамках архитектурного ансамбля новой улицы возведены монументальные сооружения, призванные увековечить память о военнослужащих. В праздничном мероприятии приняли участие высокопоставленные партийные и военные кадры, строители, горожане и будущие жильцы. Кульминацией торжеств стал концерт, а в небо взмыли воздушные шары цветов национального флага КНДР.

Ким Чен Ын обещал вечное место в истории военным КНДР за героизм в боях с ВСУ под Курском
Ким Чен Ын обещал вечное место в истории военным КНДР за героизм в боях с ВСУ под Курском

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично курировал создание скульптурного комплекса, посвящённого северокорейским бойцам в Курской области. Он посетил творческое объединение «Мансудэ» и давал указания по оформлению композиции. Скульптуры установят в Мемориальном музее боевых подвигов, посвящённом участию армии КНДР в освобождении и разминировании Курской области.

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Алиса Хуссаин
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