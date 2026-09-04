Почему Москва называется Москвой: тайна имени главного города России
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Почему Москва называется Москвой? Разбираем три главные версии происхождения названия столицы, а заодно — почему Москву называют Белокаменной, Третьим Римом и первопрестольной.
Почему Москва называется именно так: самые неожиданные версии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Catarina Belova
Москва — город с тысячелетней историей. 5-6 сентября 2026 года столица отметит своё 879-летие. Но историки до сих пор спорят: откуда взялось это имя — Москва? Славяне, финно-угры или балты — кто дал столице её название? И почему Москву иногда называют Белокаменной, Третьим Римом и первопрестольной? Давайте разбираться.
Как появилось название «Москва» — три главные версии
Единого мнения о происхождении слова «Москва» нет до сих пор. Споры длятся давно. Но есть три основные теории, каждая из которых имеет своих сторонников и веские аргументы.
Славянская версия — «топкое место»
Самая популярная версия — славянская. Корень «моск» в древнерусском языке означал «вязкий, топкий, болотистый». Суффикс «-ва» традиционно связывается с водой. Итого: Москва — «болотная вода» или «топкое место».
Финно-угорская версия — «медведица» или «коровья река»
Здесь вариантов сразу два. В ряде финно-угорских языков, например в марийском, слово «моска» или «маска» означает «медведь». А «ва» — «вода». Тогда Москва — это «река-Медведица» или «мать медведей».
Есть и другая трактовка. В языке коми «моск» или «моска» переводится как «корова, тёлка». Плюс «ва» — «вода». Итого: «Коровья река». Языковед А. Преображенский предполагал мерянское происхождение слова: «Москá ва» — «корова-вода». Однако эта версия не нашла поддержки в научном сообществе.
Какая из двух версий верна — непонятно. Но и та и другая имеют право на существование. Некоторые учёные даже выводят название от финского «муста» — «чёрный».
Версии происхождения слова «Москва»: финно-угорская и коми. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Балтийская версия — «слякоть»
Третья теория — балтийская. Сторонники этой версии выводят название от латышского корня «маск-мазг» — нечто слякотное, грязное и топкое. Версию активно поддерживали серьёзные учёные — например, филолог Владимир Топоров и археолог Валентин Седов.
По сути, это та же «топь», что и в славянской версии, но с другим языковым корнем. Разница лишь в том, кто именно дал это имя — славяне или балты.
Какая версия правильная? Скорее всего, мы никогда не узнаем наверняка. Но каждая из них по-своему описывает то, какой была Москва в момент своего рождения — болотистой, сырой и неуютной.
Почему Москву называют Белокаменной
Кто не слышал про Москву Белокаменную? А появилось это прозвище в 1367 году. Тогда Дмитрий Донской велел перестроить Кремль — вместо деревянных стен поставить каменные. Материалом выбрали белый известняк из подмосковных карьеров. И Кремль стал белым.
Правда, уже в конце XV века, с 1485 по 1495 годы, при Иване III, Кремль масштабно перестроили — итальянские зодчие возвели стены и башни из красного кирпича. Но примерно с 1680-х годов на протяжении двухсот лет камень белили, нынешний вид Кремль получил к 800-летнему юбилею Москвы в 1947 году. Прозвище сохранилось не потому, что стены долго оставались белыми, а потому, что образ «белого камня» прочно вошёл в культуру и память о городе. Белый камень символизировал прочность и статус Москвы как центра русских земель.
Почему Москву называют Третьим Римом
В 1523–1524 годах монах Псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофей написал послания великому князю Василию III. В них он сформулировал идею, которая на века определила самосознание России: Москва — Третий Рим.
Идея простая: Первый Рим пал. Второй Рим — Константинополь — тоже пал, захваченный турками-османами. Москва осталась единственным независимым православным царством — наследницей Византии. А четвёртому Риму, по словам Филофея, «не бывать».
Это была не просто метафора, а целая идеология. Она обосновывала величие Московского государства и его особую миссию в мире. Концепция «Москва — Третий Рим» стала политической доктриной, которая помогала легитимизировать власть московских князей и их претензии на наследие Византии.
Почему Москву называют первопрестольной
Это название появилось позже — в начале XVIII века. Когда Пётр I перенёс столицу в Санкт-Петербург, Москва формально перестала быть главным городом страны. Но, чтобы не обидеть древнюю столицу, за ней сохранили почётный титул «первопрестольная».
То есть «город первого престола». В Москве впервые появился престол русского царя, здесь короновались императоры. И даже после переноса столицы Москва оставалась местом коронации. Титул подчёркивал историческое старшинство Москвы по сравнению с молодым Петербургом.
Как Москва из-за Петербурга стала называться первопрестольной. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Правда ли, что Москва стоит на семи холмах
Легенда о семи холмах появилась в конце XV — начале XVI века. Её создали по аналогии с Римом, который тоже стоит на семи холмах. Это была красивая метафора, которая подкрепляла идею «Москва — Третий Рим».
В XVI веке город действительно располагался на бугристой местности, испещрённой ручьями и оврагами. Но холмов в Москве гораздо больше семи. А «семь» — сакральное число, которое сулило городу вечную жизнь и славу.
Легендой о семи холмах был очарован даже Михаил Ломоносов. Он искренне верил в «римское» происхождение Москвы и искал те самые семь возвышенностей.
Часто задаваемые вопросы
Почему Москва называется Москвой?
Есть три версии. Славянская — «топкое место». Финно-угорская — «медведица» или «коровья река». Балтийская — «слякоть». Какая верная — никто не знает.
Почему Москву назвали Белокаменной. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Кто назвал Москву Третьим Римом?
Монах Филофей. В 1523 году он написал великому князю: Первый Рим пал, Второй пал, Москва стоит, а четвёртому не бывать.
Почему Москву называют Белокаменной?
В XIV веке Кремль построили из белого камня. Сейчас он красный, а название осталось.
Москва правда стоит на семи холмах?
Нет. Холмов больше. Семь — красивая цифра. Её взяли по аналогии с Римом в XVI веке.
Какое прозвище у Москвы самое древнее?
«Белокаменная» — с XIV века. А само название «Москва» — с 1147 года.
Заключение
У Москвы много имён — Москва, Белокаменная, Третий Рим, первопрестольная. И у каждого своя история. Главное имя, скорее всего, родилось из болот и рек — «топкое место», «медвежья» или «коровья река». А все остальные прозвища — это слои истории, которые город наращивал веками. Каждое из них — отражение эпохи, когда город менялся, рос и осознавал себя столицей.