Почему Москва называется Москвой: тайна имени главного города России Оглавление Как появилось название «Москва» — три главные версии Славянская версия — «топкое место» Финно-угорская версия — «медведица» или «коровья река» Балтийская версия — «слякоть» Почему Москву называют Белокаменной Почему Москву называют Третьим Римом Почему Москву называют первопрестольной Правда ли, что Москва стоит на семи холмах Часто задаваемые вопросы Почему Москва называется Москвой? Кто назвал Москву Третьим Римом? Почему Москву называют Белокаменной? Москва правда стоит на семи холмах? Какое прозвище у Москвы самое древнее? Заключение Почему Москва называется Москвой? Разбираем три главные версии происхождения названия столицы, а заодно — почему Москву называют Белокаменной, Третьим Римом и первопрестольной. Почему Москва называется именно так: самые неожиданные версии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Catarina Belova

Москва — город с тысячелетней историей. 5-6 сентября 2026 года столица отметит своё 879-летие. Но историки до сих пор спорят: откуда взялось это имя — Москва? Славяне, финно-угры или балты — кто дал столице её название? И почему Москву иногда называют Белокаменной, Третьим Римом и первопрестольной? Давайте разбираться.

Как появилось название «Москва» — три главные версии

Единого мнения о происхождении слова «Москва» нет до сих пор. Споры длятся давно. Но есть три основные теории, каждая из которых имеет своих сторонников и веские аргументы.

Славянская версия — «топкое место»

Самая популярная версия — славянская. Корень «моск» в древнерусском языке означал «вязкий, топкий, болотистый». Суффикс «-ва» традиционно связывается с водой. Итого: Москва — «болотная вода» или «топкое место».

Финно-угорская версия — «медведица» или «коровья река»

Здесь вариантов сразу два. В ряде финно-угорских языков, например в марийском, слово «моска» или «маска» означает «медведь». А «ва» — «вода». Тогда Москва — это «река-Медведица» или «мать медведей».

Есть и другая трактовка. В языке коми «моск» или «моска» переводится как «корова, тёлка». Плюс «ва» — «вода». Итого: «Коровья река». Языковед А. Преображенский предполагал мерянское происхождение слова: «Москá ва» — «корова-вода». Однако эта версия не нашла поддержки в научном сообществе.

Какая из двух версий верна — непонятно. Но и та и другая имеют право на существование. Некоторые учёные даже выводят название от финского «муста» — «чёрный».

Версии происхождения слова «Москва»: финно-угорская и коми. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Балтийская версия — «слякоть»

Третья теория — балтийская. Сторонники этой версии выводят название от латышского корня «маск-мазг» — нечто слякотное, грязное и топкое. Версию активно поддерживали серьёзные учёные — например, филолог Владимир Топоров и археолог Валентин Седов.

По сути, это та же «топь», что и в славянской версии, но с другим языковым корнем. Разница лишь в том, кто именно дал это имя — славяне или балты.

Какая версия правильная? Скорее всего, мы никогда не узнаем наверняка. Но каждая из них по-своему описывает то, какой была Москва в момент своего рождения — болотистой, сырой и неуютной.

Почему Москву называют Белокаменной

Кто не слышал про Москву Белокаменную? А появилось это прозвище в 1367 году. Тогда Дмитрий Донской велел перестроить Кремль — вместо деревянных стен поставить каменные. Материалом выбрали белый известняк из подмосковных карьеров. И Кремль стал белым.

Правда, уже в конце XV века, с 1485 по 1495 годы, при Иване III, Кремль масштабно перестроили — итальянские зодчие возвели стены и башни из красного кирпича. Но примерно с 1680-х годов на протяжении двухсот лет камень белили, нынешний вид Кремль получил к 800-летнему юбилею Москвы в 1947 году. Прозвище сохранилось не потому, что стены долго оставались белыми, а потому, что образ «белого камня» прочно вошёл в культуру и память о городе. Белый камень символизировал прочность и статус Москвы как центра русских земель.

Почему Москву называют Третьим Римом

В 1523–1524 годах монах Псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофей написал послания великому князю Василию III. В них он сформулировал идею, которая на века определила самосознание России: Москва — Третий Рим.

Идея простая: Первый Рим пал. Второй Рим — Константинополь — тоже пал, захваченный турками-османами. Москва осталась единственным независимым православным царством — наследницей Византии. А четвёртому Риму, по словам Филофея, «не бывать».

Это была не просто метафора, а целая идеология. Она обосновывала величие Московского государства и его особую миссию в мире. Концепция «Москва — Третий Рим» стала политической доктриной, которая помогала легитимизировать власть московских князей и их претензии на наследие Византии.

Почему Москву называют первопрестольной

Это название появилось позже — в начале XVIII века. Когда Пётр I перенёс столицу в Санкт-Петербург, Москва формально перестала быть главным городом страны. Но, чтобы не обидеть древнюю столицу, за ней сохранили почётный титул «первопрестольная».

То есть «город первого престола». В Москве впервые появился престол русского царя, здесь короновались императоры. И даже после переноса столицы Москва оставалась местом коронации. Титул подчёркивал историческое старшинство Москвы по сравнению с молодым Петербургом.

Как Москва из-за Петербурга стала называться первопрестольной. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Правда ли, что Москва стоит на семи холмах

Легенда о семи холмах появилась в конце XV — начале XVI века. Её создали по аналогии с Римом, который тоже стоит на семи холмах. Это была красивая метафора, которая подкрепляла идею «Москва — Третий Рим».

В XVI веке город действительно располагался на бугристой местности, испещрённой ручьями и оврагами. Но холмов в Москве гораздо больше семи. А «семь» — сакральное число, которое сулило городу вечную жизнь и славу.

Легендой о семи холмах был очарован даже Михаил Ломоносов. Он искренне верил в «римское» происхождение Москвы и искал те самые семь возвышенностей.

Часто задаваемые вопросы

Почему Москва называется Москвой?

Есть три версии. Славянская — «топкое место». Финно-угорская — «медведица» или «коровья река». Балтийская — «слякоть». Какая верная — никто не знает.

Почему Москву назвали Белокаменной. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кто назвал Москву Третьим Римом?

Монах Филофей. В 1523 году он написал великому князю: Первый Рим пал, Второй пал, Москва стоит, а четвёртому не бывать.

Почему Москву называют Белокаменной?

В XIV веке Кремль построили из белого камня. Сейчас он красный, а название осталось.

Москва правда стоит на семи холмах?

Нет. Холмов больше. Семь — красивая цифра. Её взяли по аналогии с Римом в XVI веке.

Какое прозвище у Москвы самое древнее?

«Белокаменная» — с XIV века. А само название «Москва» — с 1147 года.

Заключение

У Москвы много имён — Москва, Белокаменная, Третий Рим, первопрестольная. И у каждого своя история. Главное имя, скорее всего, родилось из болот и рек — «топкое место», «медвежья» или «коровья река». А все остальные прозвища — это слои истории, которые город наращивал веками. Каждое из них — отражение эпохи, когда город менялся, рос и осознавал себя столицей.

Авторы Андрей Соколов