День города Москвы 2026: программа 5–6 сентября, концерты, площадки и салют

Сегодня и завтра, 5 и 6 сентября 2026 года, Москва отмечает 879-й день рождения. Даты празднования официально закреплены распоряжением Правительства Москвы № 464-РП от 10 июля 2026 года.

Ко Дню города в столице готовят концерты, театральные программы, фестивали, спортивные соревнования, мероприятия для детей, экскурсии и музейные акции. Уже опубликовано подробное расписание шести крупных окружных площадок, появилась программа «Зарядья», ВДНХ, Лужников и ряда музеев. При этом город продолжает дополнять афишу.

Life.ru собрал актуальную программу Дня города Москвы 2026, расписание выступлений артистов, бесплатные мероприятия, варианты для семей с детьми, информацию о перекрытиях и работе метро, а также выяснил, будет ли салют.

Что уже известно о Дне города Москвы 2026

На 2 сентября ситуация выглядит так:

Даты: 5 и 6 сентября — официально.

5 и 6 сентября — официально. Возраст Москвы: 879 лет.

879 лет. Большие окружные концерты: опубликованы расписания шести площадок.

опубликованы расписания шести площадок. Вход на основные окружные площадки: бесплатный.

бесплатный. Время работы окружных площадок: 5 сентября — 12:00–21:00, 6 сентября — 15:00–20:00.

5 сентября — 12:00–21:00, 6 сентября — 15:00–20:00. Центр Москвы: подтверждена большая программа в «Зарядье», мероприятия на Цветном бульваре и спортивные события.

подтверждена большая программа в «Зарядье», мероприятия на Цветном бульваре и спортивные события. Лужники: 5 сентября с 15:00 до 19:30 бесплатно выступят Сергей Лазарев, Полина Гагарина, SHAMAN и другие артисты.

5 сентября с 15:00 до 19:30 бесплатно выступят Сергей Лазарев, Полина Гагарина, SHAMAN и другие артисты. ВДНХ: опубликованы отдельные фестивали, экскурсии и мероприятия.

опубликованы отдельные фестивали, экскурсии и мероприятия. Перекрытия: первые ограничения уже объявлены Дептрансом.

первые ограничения уже объявлены Дептрансом. Метро: специальное продление работы пока не объявлялось.

специальное продление работы пока не объявлялось. Салют: не будет.

Программа будет дополняться по мере публикации новых данных городскими службами и организаторами.

Главное на День города Москвы 5 и 6 сентября

Чтобы не изучать всю программу по площадкам, собрали самые заметные события каждого дня.

5 сентября

12:00–21:00 — работают шесть крупных окружных площадок с концертами, театральной программой и мастер-классами.

— работают шесть крупных окружных площадок с концертами, театральной программой и мастер-классами. 10:00–21:00 — фестиваль «Киберзарница» на ВДНХ.

— фестиваль «Киберзарница» на ВДНХ. 11:00–21:00 — День Московского спорта в Лужниках.

— День Московского спорта в Лужниках. 15:00–19:30 — бесплатный концерт в Лужниках: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, SHAMAN, Мари Краймбрери и другие артисты.

— бесплатный концерт в Лужниках: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, SHAMAN, Мари Краймбрери и другие артисты. 20:00 — концерт Юрия Башмета «Москва. Объяснение в любви» в «Зарядье», вход по бесплатной регистрации.

— концерт Юрия Башмета «Москва. Объяснение в любви» в «Зарядье», вход по бесплатной регистрации. 19:00–22:00 — «Ночь Московского спорта» на площадках в центре Москвы.

6 сентября

15:00–20:00 — продолжается программа шести окружных площадок.

— продолжается программа шести окружных площадок. Коломенское — Валерий Сюткин, Пелагея и Дмитрий Маликов.

— Валерий Сюткин, Пелагея и Дмитрий Маликов. Измайловский парк — Юлия Паршута, Александр Олешко и Валерия.

— Юлия Паршута, Александр Олешко и Валерия. Ново-Переделкино — Ева Власова, Мари Краймбрери и группа «Пицца».

— Ева Власова, Мари Краймбрери и группа «Пицца». Зеленоград — Mary Gu и Вадим Самойлов.

— Mary Gu и Вадим Самойлов. Филимонковский район — Денис Клявер, ST, Ольга Кормухина, Алексей Белов и Зара.

— Денис Клявер, ST, Ольга Кормухина, Алексей Белов и Зара. 20:00 — концерт Therr Maitz в «Зарядье», вход по бесплатной регистрации.

— концерт Therr Maitz в «Зарядье», вход по бесплатной регистрации. 12:00–17:00 — парад и выставка исторических трамваев на улице Сергия Радонежского.

Важно: программа продолжает дополняться. Перед поездкой стоит проверить регистрацию на отдельные мероприятия и актуальные изменения транспорта.

Когда День города Москвы в 2026 году

День города Москвы пройдёт 5–6 сентября 2026 года. В этом году столице исполняется 879 лет.

Правительство Москвы специально определило даты празднования распоряжением от 10 июля. Основные мероприятия растянутся на два выходных дня.

Кто выступит на День города Москвы 2026

Основные площадки Дня города Москвы 5–6 сентября 2026 года: где пройдут концерты, фестивали, спортивные и семейные мероприятия.

Одна из самых крупных концертных программ развернётся сразу на шести площадках: в Царицыне, Коломенском, Измайловском парке, Ново-Переделкине, Зеленограде и Филимонковском районе.

Полное расписание концертов на День города Москвы 5–6 сентября с артистами, площадками и точным временем выступлений Life.ru собрал отдельно.

Среди наиболее известных участников — Пелагея, Дмитрий Маликов, Валерий Сюткин, Валерия, Мари Краймбрери, Mary Gu, ST, Зара, Ирина Дубцова, Лёша Свик, Akmal’, Диана Гурцкая, Юлия Паршута, «Хор Турецкого», Вадим Самойлов, Игорь Бутман, Сергей Жилин, Денис Клявер, Ольга Кормухина и Алексей Белов. Вход на шесть официальных окружных площадок свободный.

Концерты 5 сентября: главные артисты

Главные концерты Дня города Москвы 5 сентября 2026 года: артисты и площадки

Концерты 6 сентября: главные артисты

Главные концерты Дня города Москвы 6 сентября 2026 года: артисты и площадки

День города в Царицыне: программа 5–6 сентября

Адрес: Дольская улица, дом 1.

5 сентября

13:00 — оркестр народных инструментов Академического хора русской песни имени Н. В. Кутузова;

14:15 — оркестр «Вдохновение»;

15:15 — Государственный Кремлёвский оркестр;

16:15 — студенты колледжа имени Г. П. Вишневской;

17:15 — Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана;

18:30 — Bel Suono;

19:30 — оркестр «Фонограф Симфо-Джаз» Сергея Жилина.

Мастер-классы будут идти с 12:00 до 18:00.

6 сентября

15:00 — Театр имени Моссовета, «Аквариуник»;

16:15 — Театр на Малой Ордынке, «Во имя отца…»;

17:00 — Феликс Царикати;

17:30 — Fruktы;

18:00 — Марина Пономарёва;

18:40 — симфонический оркестр Москвы «Русская филармония».

Программа опубликована Московской дирекцией массовых мероприятий.

День города в Коломенском: программа и артисты

Адрес: проспект Андропова, дом 39.

Эту площадку можно считать одной из лучших для семей с детьми: дневная часть программы отдана детским музыкальным и театральным коллективам, а вечером начинаются концерты популярных артистов.

Парки Москвы станут одними из основных площадок празднования Дня города 5–6 сентября 2026 года. Фото © Life.ru

5 сентября

12:00 — «Непоседы»;

13:00 — Детский музыкальный театр юного актёра;

13:50 — Детский театр эстрады;

14:30 — Театр на Басманной;

17:00 — Gazan;

17:30 — «Интеграл»;

18:00 — «Пятеро»;

18:39 — Миша Майер;

19:00 — Akmal’;

19:40 — Диана Гурцкая;

20:20 — Лёша Свик.

6 сентября

13:00 — театр «Человек» со «Сказкой о царе Салтане»;

14:00 — ансамбль духовной музыки «Благовест»;

16:15 — театр кукол «Жар-птица» со спектаклем «Ухти-Тухти»;

17:00 — Рагда Ханиева;

17:20 — «Вольные»;

17:30 — Александра Воробьёва;

18:00 — Валерий Сюткин;

18:40 — Пелагея;

19:20 — Дмитрий Маликов.

В оба дня будут работать бесплатные творческие мастер-классы.

День города в Измайловском парке

Адрес: аллея Большого Круга, дом 7.

5 сентября

Днём здесь сделают акцент на хоровой музыке и театре. В 14:30 выступит театр танца «Гжель», затем — хор Минина, мужские хоры «Русский формат» и «Оптина Пустынь».

В 19:00 начнёт выступление квартет «ТеАмо», в 19:30 — «Тенора XXI века», а главным вечерним концертом станет «Хор Турецкого» в 20:00.

Кремль в Измайлове. На востоке Москвы одной из главных праздничных площадок станет Измайловский парк. Фото © Life.ru

6 сентября

После театральной программы на сцену выйдут:

17:00 — Нина Шнайдер;

17:20 — Ирина Снегирёва;

17:35 — Юлия Паршута;

18:00 — Ксения Дежнёва;

18:20 — Александр Олешко;

18:40 — Олег Тайсаев;

19:20 — Валерия.

Вход свободный.

День города в Зеленограде

Праздничная сцена разместится на Центральной площади, дом 1.

5 сентября

После программы городских коллективов:

17:00 — Юлия Паршута;

17:25 — Рагда Ханиева;

17:45 — «Вольные»;

18:15 — Нина Шнайдер;

18:30 — Александра Воробьёва;

19:00 — Влада Мирави;

19:40 — ST;

20:20 — Зара.

6 сентября

17:00 — Chris Yank и DJZHUKOV;

17:30 — Аглая Шиловская;

18:00 — Леонид Овруцкий;

18:40 — Mary Gu;

19:20 — Вадим Самойлов.

День города в Ново-Переделкине

Адрес: Лукинская улица, дом 12.

5 сентября

17:30 — «Самоцветы»;

18:00 — Аглая Шиловская;

18:30 — Gazan;

19:00 — Mary Gu;

19:40 — «БиС»;

20:20 — Валерия.

6 сентября

17:00 — Варвара;

17:30 — Gravisy;

около 17:40 — «Интеграл»;

18:00 — Ева Власова;

18:40 — Мари Краймбрери;

19:20 — «Пицца».

В официальном расписании на 6 сентября есть пересечение времени двух выступлений в районе 17:30–18:00, поэтому перед поездкой этот участок программы стоит перепроверить.

День города в Филимонковском районе

Площадка расположится перед ДК «Московский» в 1-м микрорайоне.

5 сентября

16:20 — Людмила Николаева и «Русская душа»;

17:20 — Варвара;

17:40 — Chris Yank и DJZHUKOV;

18:00 — Александр Добронравов;

18:30 — Fruktы;

19:00 — Олег Тайсаев;

19:40 — Майвл;

20:20 — Ирина Дубцова.

6 сентября

15:00 — театр «Эрмитаж»;

17:00 — Денис Клявер;

17:30 — «Пятеро»;

18:00 — ST;

18:40 — Ольга Кормухина и Алексей Белов;

19:20 — Зара.

Также запланированы танцевальные флешмобы.

Что будет на День города в центре Москвы

Одна из главных уже подтверждённых центральных площадок — парк «Зарядье».

Концерт Юрия Башмета в «Зарядье» 5 сентября

5 сентября в 20:00 в Большом амфитеатре состоится концерт «Москва. Объяснение в любви» из проекта «Путь Чайковского». За дирижёрским пультом будет Юрий Башмет.

Заявлены Светлана Захарова, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Вадим Репин, Борис Березовский, Денис Родькин, Элеонора Севенард, Александр Князев, Константин Хабенский, Надежда Михалкова, Андрей Мерзликин, Игорь Гордин, Александра Урсуляк и другие артисты.

Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация.

Исторический центр Москвы станет одной из главных зон празднования Дня города 5–6 сентября. Фото © Life.ru

Therr Maitz в «Зарядье» 6 сентября

6 сентября в 20:00 в «Зарядье» выступит Therr Maitz. Вход также по бесплатной регистрации, количество мест ограничено. Билеты организаторы публикуют партиями.

Кроме того, 5 сентября в 23:00 в Малом амфитеатре бесплатно покажут фильм «Дети Дон Кихота», а 6 сентября в 23:00 под Стеклянной корой — «Подкидыш» на 35-миллиметровой плёнке.

День города на ВДНХ

5 сентября на площади Промышленности пройдёт большой городской фестиваль «Киберзарница».

Он будет работать с 10:00 до 21:00. Вход бесплатный, но требуется регистрация.

Организаторы обещают около 200 игровых компьютеров, симуляторы дронов и танков, VR, лазертаг, киберфутбол, дрон-баскетбол, лазерный тир, мобильные игры и 70-метровую полосу препятствий. На главной сцене состоятся финалы киберспортивных соревнований.

На ВДНХ также запланированы экскурсии, квесты и отдельная программа в Центре «Космонавтика и авиация». 5 сентября в 18:00 можно попасть на экскурсию по Выставке, а в выходные работают специальные тематические маршруты.

День Московского спорта в Лужниках

Ещё одно большое бесплатное мероприятие состоится 5 сентября в Лужниках с 11:00 до 21:00.

На фестивале «День Московского спорта» будет более 20 видов спорта и активностей: открытые тренировки, полоса препятствий, BMX, настольный теннис, футбол, шахматы, брейк-данс и встречи со спортсменами.

Сам вход свободный, хотя на часть активностей требуется отдельная регистрация.

Кто выступит в Лужниках на День города Москвы

5 сентября с 15:00 до 19:30 на главной сцене «Дня Московского спорта» в Лужниках состоится большой бесплатный концерт. На сцену выйдут Сергей Лазарев, Полина Гагарина, SHAMAN, Мари Краймбрери, Сергей Бобунец, Алекс Малиновский и Марфа.

Вход свободный, предварительная регистрация на концерт не требуется.

Ночь Московского спорта 5 сентября

После дневной программы праздник продолжится в центре Москвы. С 19:00 до 22:00 пройдёт «Ночь Московского спорта»: бесплатные площадки будут работать на Арбате, в «Музеоне», Климентовском и Леонтьевском переулках, на Кудринской площади. В программе — стритбаскет, падел, брейк-данс, тренировки и встречи со спортсменами. На некоторые активности нужна регистрация.

Фото © Life.ru

Бесплатные мероприятия на День города Москвы 2026

Если задача — провести День города практически без расходов, выбор уже довольно большой.

Все бесплатные мероприятия на День города Москвы — концерты, фестивали, детские программы, музеи и готовые маршруты — собраны в отдельном гиде Life.ru.

Бесплатно можно посетить:

все шесть больших окружных площадок;

концерты в Царицыне;

концерты и детские спектакли в Коломенском;

программу Измайловского парка;

концерты в Зеленограде;

программу Ново-Переделкина;

площадку Филимонковского района;

концерт Юрия Башмета в «Зарядье» — по регистрации;

концерт Therr Maitz в «Зарядье» — по регистрации;

ночные кинопоказы в «Зарядье»;

«Киберзарницу» на ВДНХ — по регистрации;

День Московского спорта в Лужниках;

часть музейных программ.

Важно: «бесплатно» не всегда означает «можно просто прийти». На самые востребованные события в «Зарядье», на ВДНХ и некоторых спортивных площадках нужна предварительная регистрация.

Куда сходить с детьми на День города Москвы

1. Коломенское

Один из самых универсальных вариантов. 5 сентября там выступят «Непоседы», Детский музыкальный театр юного актёра и Детский театр эстрады, а 6 сентября покажут «Сказку о царе Салтане» и спектакль «Ухти-Тухти». Работают мастер-классы.

На День города в Москве подготовили бесплатные фестивали, спектакли, мастер-классы и спортивные мероприятия для семей с детьми. Фото © Life.ru

3. День Московского спорта

В Лужниках можно совместить праздник с активностями. В программе есть в том числе детские спортивные зоны и полоса препятствий. Основной фестиваль проходит бесплатно.

4. «Киберзарница» на ВДНХ

Вариант прежде всего для школьников и подростков: компьютерные игры, VR, дроны, лазертаг, инженерные активности и физическая полоса препятствий.

5. Музей Г.О.Р.А.

5 и 6 сентября здесь пройдёт семейный фестиваль: концерты, народное караоке, квест, лазертаг, верёвочный городок и исторические фотозоны. Для семей с детьми заявлен бесплатный вход.

Какие музеи будут бесплатными на День города Москвы

Здесь есть важный нюанс: на 2 сентября нет оснований писать, что 5–6 сентября все московские музеи будут бесплатными.

Регулярная городская акция «Московская музейная неделя» в 2026 году проходит в третью неделю каждого месяца, поэтому автоматически переносить её правила на День города нельзя.

Что подтверждено сейчас:

Галерея искусств Зураба Церетели

5 и 6 сентября залы Российской академии художеств на Пречистенке, 19 будут работать с 12:00 до 20:00. Вход в музей до 19:00 бесплатный.

При этом соседний комплекс РАХ на Пречистенке, 21 работает по билетам — эти две площадки важно не путать.

Музей Г.О.Р.А.

5 и 6 сентября заявлен бесплатный вход для семей с детьми. В программе — квесты, концерты, исторические площадки, лазертаг и другие активности.

Музей Победы

5–6 сентября проходит фестиваль «С Днём рождения, Москва!». В программе есть бесплатные мероприятия и экскурсии, в частности 5 сентября — бесплатные экскурсии «Битва за Москву. Первая Победа!». На часть событий необходима регистрация.

Список бесплатных музейных программ может увеличиться ближе к выходным.

Будет ли салют на День города Москвы в 2026 году

Нет, праздничный салют на День города Москвы в 2026 году не запланирован.

Какие улицы перекроют в Москве 5 сентября

Дептранс уже опубликовал часть ограничений.

5–6 сентября в Москве введут временные ограничения движения из-за праздничных, спортивных и городских мероприятий. Фото © Life.ru

Цветной бульвар

Из-за Детского велофестиваля 5 сентября с 00:01 до 20:00 движение закроют на Цветном бульваре от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях.

Также:

с 00:01 до 20:00 ограничат две крайние полосы Петровского бульвара у Трубной площади в сторону Петровки;

на отдельных участках Цветного бульвара ограничения начнутся ещё 4 сентября;

на участках перекрытий будет запрещена парковка.

Набережные и Лужники

5 сентября из-за «Дня ходьбы» и Московского лыжероллерного спринта движение закроют:

с 00:01 до 17:00 — на части улицы Лужники;

с 04:00 до 17:00 — на Смоленской и Ростовской набережных;

с 06:00 до 17:00 — на Саввинской набережной;

с 08:00 до 17:00 — на Новодевичьей и Лужнецкой набережных.

На Ростовской набережной ограничения одной полосы начнут действовать уже с 3 сентября. На перекрытых участках 5 сентября запретят парковку.

Какие улицы перекроют 6 сентября

6 сентября ограничения затронут район улицы Сергия Радонежского из-за парада трамваев.

С 10:00 до 17:00 движение автомобилей закроют на улице Сергия Радонежского от Андроньевской площади до Рогожского Вала.

С 11:30 до 12:30 возможны кратковременные, не более десяти минут, перекрытия:

Верхнего Сусального переулка;

3-го Сыромятнического переулка;

Костомаровского переулка;

Верхней Сыромятнической улицы;

Костомаровского моста;

Андроньевской площади.

Кроме того, с 8:00 до 18:00 будут временно изменены маршруты ряда трамваев в районе Курского вокзала и улицы Сергия Радонежского.

Это уже объявленные, но не обязательно окончательные ограничения на праздничные выходные. Перед поездкой 5–6 сентября стоит проверить свежую схему Дептранса.

Как будет работать метро в День города Москвы

На 2 сентября отдельного объявления о продлении работы московского метро в ночь после Дня города нет.

Стандартный режим работы метро — ежедневно с 05:30 до 01:00. Такой же базовый график действует для МЦК.

Если город решит продлить работу метро или временно изменить режим входа и выхода на отдельных центральных станциях, информация должна появиться ближе к празднику.

Для поездок на массовые мероприятия общественный транспорт предпочтительнее автомобиля: 5–6 сентября уже запланирован ряд перекрытий и изменений наземных маршрутов.

Что посмотреть в центре Москвы 5 сентября

Если хочется провести большую часть дня именно в центральной части столицы, можно выбрать несколько уже подтверждённых событий.

Можно отправиться на Пречистенку, где бесплатно работает Галерея искусств Зураба Церетели, а вечером — в «Зарядье» на концерт Юрия Башмета.

Для спортивной программы альтернативой станет фестиваль в Лужниках с 11:00 до 21:00.

Куда лучше пойти на День города

За большими звёздами: Коломенское, Ново-Переделкино, Зеленоград.

За джазом и симфонической музыкой: Царицыно.

За хоровой музыкой: Измайловский парк.

С маленькими детьми: Коломенское.

С подростками: ВДНХ и «Киберзарница».

За большой культурной программой в центре: «Зарядье».

За спортом: Лужники.

За бесплатным музеем в центре: Галерея искусств Зураба Церетели на Пречистенке, 19.

Частые вопросы о Дне города Москвы 2026

Сколько лет Москве в 2026 году?

Москве исполняется 879 лет. Отсчёт возраста города традиционно ведётся от первого летописного упоминания Москвы в 1147 году.

Какого числа День города Москвы в 2026 году?

Праздник состоится 5 и 6 сентября 2026 года.

Кто выступит на День города Москвы?

В программе заявлены Пелагея, Дмитрий Маликов, Валерия, Валерий Сюткин, Mary Gu, Мари Краймбрери, ST, Зара, Ирина Дубцова, Лёша Свик, Akmal’, «Хор Турецкого», Вадим Самойлов, Игорь Бутман, Юлия Паршута и десятки других исполнителей.

Бесплатные ли концерты?

Основные концерты на шести окружных площадках бесплатные. В «Зарядье» бесплатные концерты требуют предварительной регистрации.

Будет ли салют 5 сентября?

Нет, праздничный салют на День города Москвы в 2026 году не запланирован.

До скольких работает метро?

Обычный график Московского метрополитена — с 05:30 до 01:00. Специальное продление режима работы на День города пока не объявлено.

Какие улицы перекроют?

Уже объявлены перекрытия на Цветном бульваре, нескольких набережных в районе Хамовников и Лужников, улице Сергия Радонежского и прилегающих улицах. Список может пополниться.

Все ли музеи будут бесплатными?