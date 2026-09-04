Перекрытия в Москве на День города 5-6 сентября 2026: улицы, метро, автобусы и трамваи

На День города Москвы 5–6 сентября в столице будут действовать масштабные ограничения движения. При этом план изменился: Детский велофестиваль перенесли с 5 на 13 сентября, поэтому временные перекрытия на Цветном бульваре 5 сентября отменили. Главные ограничения теперь связаны с мероприятиями в районе Лужников и центральных набережных, забегом «Музейная миля», Парадом трамваев и Общемосковским крестным ходом 6 сентября. Life.ru собрал актуальную схему перекрытий, изменения наземного транспорта и информацию о работе метро.

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Какие улицы перекроют в Москве 5 сентября

Цветной бульвар: перекрытия 5 сентября отменены

Московский детский велофестиваль, который должен был пройти на Цветном бульваре 5 сентября, перенесли на 13 сентября из-за прогноза сильных дождей, ветра и похолодания. В связи с переносом Дептранс отменил временные перекрытия на Цветном бульваре, запланированные на 5 сентября именно для проведения велофестиваля. Площадка и время самого фестиваля 13 сентября остаются прежними: Цветной бульвар, с 10:00 до 18:00.

5 сентября движение по Цветному бульвару ограничат из-за Московского детского велофестиваля. Фото © Life.ru

Смоленская, Ростовская, Саввинская, Новодевичья и Лужнецкая набережные

Крупный блок перекрытий связан с мероприятиями «День ходьбы» и «Московский лыжероллерный спринт». Ограничения начнутся еще ночью и будут сниматься после 17:00.

Перекрытия улиц в Москве 5–6 сентября 2026 года из-за «Дня ходьбы» и Московского лыжероллерного спринта: время ограничений и закрытые участки набережных и улицы Лужники. Инфографика © Life.ru

Дополнительно с 00:01 3 сентября до окончания мероприятий ограничена одна крайняя правая полоса Ростовской набережной от Смоленской набережной до 1-го Вражского переулка в сторону Новодевичьей набережной. На участках временных перекрытий с 00:01 5 сентября будет запрещена парковка.

Лукинская улица

5 сентября с 09:00 до 15:00 будет закрыт участок Лукинской улицы. Ограничение связано с РетроФестивалем. Дептранс рекомендует автомобилистам выбирать объезд заранее.

Другие локальные ограничения 5 сентября

В районе Кремля вечером продолжают действовать ограничения, связанные с военно-музыкальным фестивалем «Спасская башня»: до 5 сентября в определенные часы ограничивается движение на Ильинке, набережных и Большом Москворецком мосту.

Для отдельных мероприятий возможны краткосрочные и локальные перекрытия, поэтому водителям лучше сверять маршрут по официальной карте Дептранса непосредственно перед выездом.

5 сентября дополнительные ограничения в центре введут из-за забега «Музейная миля». С 14:30 до 17:30 движение перекроют на участках Болотной, Берсеневской, Софийской и Раушской набережных. С 15:00 до 01:30 ограничения также затронут улицу Балчуг, Лубочный переулок, Малый Москворецкий мост, Кадашевскую набережную, Большой и Малый Толмачёвские переулки, часть Болотной набережной, Фалеевский переулок, Болотную площадь и боковой проезд улицы Серафимовича. На этих участках парковка запрещена с 00:01 5 сентября до завершения мероприятия.

В центре Москвы 5 сентября ограничения затронут несколько набережных и прилегающие улицы. Фото © Life.ru

Какие улицы перекроют в Москве 6 сентября

Улица Сергия Радонежского и район Курского вокзала

6 сентября ограничения введут из-за осеннего Парада трамваев. Колонна из 18 исторических вагонов стартует в 11:30 от Курского вокзала и пройдет до улицы Сергия Радонежского, где с 12:00 до 17:00 будет работать выставка ретротрамваев и автомобилей.

С 10:00 до 17:00 полностью закроют улицу Сергия Радонежского от Андроньевской площади до улицы Рогожский Вал.

С 11:30 до 12:30 возможны кратковременные перекрытия продолжительностью не более 10 минут в Верхнем Сусальном, 3-м Сыромятническом и Костомаровском переулках, на Верхней Сыромятнической улице, Костомаровском мосту и Андроньевской площади.

Перекрытия в Москве 6 сентября из-за крестного хода

6 сентября в центре Москвы пройдёт Общемосковский крестный ход. Из-за шествия с 06:00 и до окончания мероприятия закроют движение по большой части маршрута от центра к Новодевичьему монастырю.

• улица Волхонка — от улицы Ленивки до Соймоновского проезда;

• Соймоновский проезд — до Пречистенской набережной;

• Москворецкая улица — от Москворецкой набережной до Большого Москворецкого моста;

• Москворецкая набережная — от Китайгородского проезда до Кремлёвской набережной;

• Большой Москворецкий мост — в направлении Москворецкой улицы;

• Кремлёвская набережная — до Пречистенской набережной;

• Пречистенская набережная — до Фрунзенской набережной;

• Фрунзенская набережная — до улицы Хамовнический Вал;

• Хамовнический Вал — от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта и далее до Новодевичьей набережной;

• Лужнецкий проезд — до Новодевичьего проезда;

• Новодевичий проезд — до Новодевичьей набережной.

Дополнительные ограничения

• С 12:00 до 15:00 закроют участок Комсомольского проспекта от дома 10а, строения 7 на Лужнецкой набережной до 3-й Фрунзенской улицы.

• С 12:00 до окончания мероприятия перекроют улицу Доватора от Хамовнического Вала до 3-й Фрунзенской улицы, улицу 10-летия Октября от Лужнецкого проезда до улицы Доватора, 3-ю Фрунзенскую улицу до улицы Ефремова, улицу Ефремова до Трубецкой улицы и Трубецкую улицу до Комсомольского проспекта.

• На перечисленных участках парковка запрещена с 00:01 6 сентября до окончания мероприятия.

Как изменятся автобусы 5 сентября

С 23:50 4 сентября и до окончания мероприятий 5 сентября автобус 263 в сторону Лужников не будет заезжать к станции МЦК «Лужники».

5 сентября с 08:50 до конца РетроФестиваля автобусы с217, с258, 343 и 550 не будут ходить по части Лукинской улицы.

5 сентября с 07:40 до конца мероприятия автобус с348 не будет ходить по улице Братьев Старостиных.

4 и 5 сентября изменятся отдельные маршруты в центре из-за мероприятия «Музейная миля» и Детского велофестиваля. Точные схемы Дептранс публикует в оперативном канале и на транспортном портале.

Маршруты ряда московских автобусов 5 сентября изменятся из-за перекрытий и городских мероприятий. Фото © Life.ru

Как изменятся трамваи 6 сентября

Парад трамваев повлияет на обычные маршруты у Курского вокзала и на улице Сергия Радонежского.

С 08:00 до 12:00 трамвай 2 будет ходить от 3-й Владимирской улицы только до метро «Авиамоторная».

С 08:00 до 12:00 трамвай 4 будет ходить от метро «Бульвар Рокоссовского» до Лефортовского моста вместо Курского вокзала.

С 08:00 до 12:00 трамвай 32 поедет от метро «Партизанская» через Андроньевскую площадь и Абельмановскую Заставу до метро «Пролетарская».

С 12:00 до 18:00 трамвай 2 вместо метро «Площадь Ильича» и улицы Сергия Радонежского будет следовать через Красноказарменную и Волочаевскую улицы.

На шоссе Энтузиастов Дептранс советует пользоваться трамваями 12, 38, 46 и автобусом м6, а для поездок через центр - метро и МЦД.

Как работает метро на День города Москвы 5-6 сентября

На 2 сентября специального продления работы Московского метрополитена на ночь после Дня города официально не объявлено. Поэтому при планировании поездки нужно ориентироваться на обычный режим: станции метро работают примерно с 05:30 до 01:00. Такой же базовый временной диапазон используется для работы Московского центрального кольца.

Если город введет специальный режим, продлит работу метро или ограничит вход на отдельные станции около крупных площадок, эту информацию Дептранс обычно публикует ближе к мероприятию. Перед возвращением с вечерних концертов 5 и 6 сентября стоит проверить оперативные сообщения. Расписание вечерних концертов и время выступлений артистов смотрите в отдельной афише.

Специальное продление работы московского метро на День города пока не объявлено: ориентир — обычный режим примерно до 01:00. Фото © Life.ru

Какие станции метро удобнее для главных площадок

Ближайшие станции метро и удобный транспорт до главных площадок Дня города Москвы 5–6 сентября 2026 года.

Стоит ли ехать в центр на машине 5-6 сентября

Общественный транспорт в праздничные выходные будет надёжнее автомобиля, особенно для поездок к Лужникам, центральным набережным, улице Сергия Радонежского и по маршруту крестного хода. 5 сентября наиболее сложная ситуация ожидается в районах набережных и маршрута «Музейной мили», а 6 сентября — в центре и Хамовниках из-за крестного хода. Цветной бульвар 5 сентября из-за Детского велофестиваля перекрывать не будут: эти ограничения отменены после переноса события на 13 сентября.

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FAQ: транспорт на День города Москвы 2026

Будет ли перекрыта Тверская улица на День города?

По состоянию на 2 сентября отдельного полного перекрытия Тверской именно из-за программы Дня города на 5-6 сентября в опубликованном списке нет. Оперативные ограничения могут появиться позже.

Будет ли закрыт Цветной бульвар 5 сентября?

Нет. Детский велофестиваль перенесли на 13 сентября, а временные перекрытия на Цветном бульваре 5 сентября из-за этого мероприятия отменены.

Какие набережные перекроют 5 сентября?

Смоленскую, Ростовскую, Саввинскую, Новодевичью и Лужнецкую. Время начала ограничений различается: от 04:00 до 08:00, открытие ожидается после 17:00.

Какие главные перекрытия будут 6 сентября?

Помимо улицы Сергия Радонежского из-за Парада трамваев, с 06:00 перекроют большой маршрут в центре и Хамовниках из-за Общемосковского крестного хода — от Москворецкой и Кремлёвской набережных до Фрунзенской набережной, Хамовнического Вала и Новодевичьего монастыря.

До скольких работает метро на День города?

На 2 сентября специальное продление не объявлено. Ориентир - обычный режим примерно до 01:00.

Как изменятся трамваи 6 сентября?

Маршруты 2, 4 и 32 будут временно укорочены или перенаправлены из-за Парада трамваев у Курского вокзала и на улице Сергия Радонежского.

Где смотреть самые свежие перекрытия?

На интерактивной карте Единого транспортного портала Москвы и в официальных оперативных сообщениях Дептранса.

Где смотреть самые свежие ограничения?