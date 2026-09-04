Общемосковский крестный ход 6 сентября 2026: маршрут, время начала и перекрытия улиц

6 сентября 2026 года в Москве состоится Общемосковский крестный ход. Сбор участников начнётся с 10:00. Вход организован под Большим Москворецким мостом со стороны Москворецкой улицы. Маршрут пройдёт от района Храма Христа Спасителя по набережным Москвы-реки и Хамовническому Валу к Новодевичьему монастырю. Протяжённость пути — около 6,5 км. Участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется. Из-за шествия в центре Москвы будут действовать перекрытия и ограничения движения.

Крестный ход в Москве 6 сентября — главное

Крестный ход 6 сентября 2026 года в Москве: время сбора, место входа, метро и основные правила для участников. Инфографика © Life.ru

Тем, кто собирается участвовать в Общемосковском крестном ходе или планирует поездки по центру Москвы 6 сентября, важно учитывать время сбора, место входа и транспортные ограничения. Сбор участников начинается с 10:00, вход организован под Большим Москворецким мостом. Маршрут составляет около 6,5 км и завершается у Новодевичьего монастыря. Регистрация не требуется, участие бесплатное.

Во сколько начинается крестный ход 6 сентября

Сбор участников Общемосковского крестного хода начинается с 10:00. Проход в колонну организуют через зону контроля безопасности под Большим Москворецким мостом со стороны Москворецкой улицы. Поэтому тем, кто хочет присоединиться к шествию, лучше ориентироваться именно на эту точку, а не на вход в Храм Христа Спасителя.

Маршрут крестного хода в Москве 6 сентября 2026

Маршрут крестного хода 6 сентября: от Большого Москворецкого моста через центр Москвы к Новодевичьему монастырю. Инфографика © Life.ru

Шествие пройдёт от района Храма Христа Спасителя вдоль набережных Москвы-реки к Новодевичьему монастырю. Основные точки маршрута: Большой Москворецкий мост, Храм Христа Спасителя, Пречистенская набережная, Фрунзенская набережная, Хамовнический Вал и Новодевичий монастырь. Общая протяжённость пути — около 6,5 км.

Где вход на крестный ход и как добраться на метро

Вход для участников организован под Большим Москворецким мостом. Удобнее всего добираться общественным транспортом. Ближайшие станции метро — «Китай-город», «Площадь Революции» и «Новокузнецкая». Из-за ограничений движения приезжать в центр на автомобиле в день шествия будет значительно сложнее.

Храм Христа Спасителя станет одной из главных точек маршрута Общемосковского крестного хода 6 сентября. Фото © Олег Елков/ТАСС

Какие улицы перекроют из-за крестного хода 6 сентября

В центре Москвы 6 сентября будут действовать временные ограничения движения. Они затронут улицы и набережные по маршруту шествия и соседние участки. Ограничения начнут вводить с 06:00. Автомобилистам стоит заранее проверить актуальную схему Московского транспорта и выбрать альтернативный маршрут.

Нужна ли регистрация на крестный ход

Предварительная регистрация для участия не нужна. Присоединиться к шествию можно бесплатно после прохождения зоны контроля безопасности.

Что можно брать с собой на крестный ход

Участники крестного хода с иконами, хоругвями и российскими флагами. На шествие 6 сентября разрешено брать каноническую церковную атрибутику. Фото © Михаил Терещенко/ТАСС

Организаторы допускают канонические иконы, хоругви и флаг России. Если участник берёт с собой икону или церковную атрибутику, лучше выбирать компактный вариант без тяжёлых металлических деталей, чтобы не задерживать прохождение контроля.

Что нельзя проносить на крестный ход

Через зону безопасности нельзя проносить колющие и режущие предметы, напитки, ноутбуки, аэрозольные баллончики и другие предметы, которые могут быть запрещены правилами массового мероприятия. На маршруте предусмотрены точки с питьевой водой, волонтёры и медицинская помощь.

Крестные ходы в Москве имеют многовековую традицию: шествие 6 сентября приурочено к празднованию Собора Московских святых. Фото © Александр Щербак/ТАСС

Почему крестный ход проходит 6 сентября

Крестный ход приурочен к празднованию Собора Московских святых. Московская традиция шествий к Новодевичьему монастырю имеет многовековую историю и связана со Смоленской иконой Божией Матери. Большой Общемосковский крестный ход был возрождён в 2025 году и продолжен в 2026-м.

Сколько идти до Новодевичьего монастыря

Протяжённость маршрута составляет около 6,5 км. Участникам стоит выбирать удобную обувь и учитывать погоду. После завершения шествия ближайшими станциями метро к району Новодевичьего монастыря будут «Спортивная» и «Лужники».

Что ещё будет в Москве 6 сентября

Крестный ход совпадает с насыщенными городскими выходными. 5–6 сентября Москва отмечает День города, поэтому транспортная ситуация в центре будет зависеть сразу от нескольких массовых мероприятий. Перед поездкой стоит проверить актуальные перекрытия и работу общественного транспорта.

FAQ: крестный ход в Москве 6 сентября

Когда будет крестный ход в Москве в 2026 году? В воскресенье, 6 сентября 2026 года.

Во сколько начинается крестный ход? Сбор участников начинается с 10:00.

Где вход? Под Большим Москворецким мостом со стороны Москворецкой улицы.

Куда идёт крестный ход? К Новодевичьему монастырю по маршруту длиной около 6,5 км.

Нужна ли регистрация? Нет, предварительная регистрация не требуется.

Какие станции метро ближе всего ко входу? «Китай-город», «Площадь Революции» и «Новокузнецкая».