Куда бесплатно сходить в Москве на День города 5–6 сентября 2026: концерты, дети и музеи

День города Москвы проходит 5 и 6 сентября 2026 года, и значительная часть праздничной программы будет бесплатной. Можно выбрать концерт со звёздами, День Московского спорта в Лужниках, «Киберзарницу» на ВДНХ, Парад трамваев, семейные программы в Коломенском или бесплатные музейные события. Важное изменение: Детский велофестиваль на Цветном бульваре перенесли с 5 на 13 сентября из-за неблагоприятного прогноза погоды, поэтому в программу этих выходных он больше не входит. Life.ru собрал актуальные бесплатные события и отдельно отмечает, где нужна предварительная регистрация.

Полная программа Дня города Москвы 2026 со всеми площадками, концертами, салютом и транспортной информацией собрана в основном гиде Life.ru.

Детский велофестиваль 5 сентября отменён или перенесён?

Мероприятие не отменено, а перенесено на 13 сентября. Площадка и время остаются прежними: Цветной бульвар, с 10:00 до 18:00. Организаторы объяснили перенос прогнозом сильных дождей, ветра и похолодания. Если вы планировали идти туда 5 сентября, нужно выбрать другое событие из праздничной программы.

Лучшие бесплатные мероприятия на День города Москвы

Лучшие бесплатные мероприятия на День города Москвы 5–6 сентября 2026 года: концерты, фестивали, спорт и музеи. Инфографика © Life.ru

Бесплатные концерты на День города

Самый простой вариант - официальные окружные площадки. На них не требуется покупать билет, а звездные выступления начинаются ближе к вечеру.

Коломенское: 5 сентября - Akmal', Диана Гурцкая и Леша Свик; 6 сентября - Валерий Сюткин, Пелагея и Дмитрий Маликов.

Ново-Переделкино: 5 сентября - Mary Gu и Валерия; 6 сентября - Ева Власова, Мари Краймбрери и группа «Пицца».

Зеленоград: 5 сентября - Юлия Паршута, ST и Зара; 6 сентября - Mary Gu и Вадим Самойлов.

Измайловский парк: 5 сентября - «Хор Турецкого»; 6 сентября - Юлия Паршута, Александр Олешко и Валерия.

Филимонковский район: 5 сентября - Ирина Дубцова; 6 сентября - Денис Клявер, ST, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Зара.

Царицыно: 5 сентября - Игорь Бутман, Bel Suono и Сергей Жилин; 6 сентября - Fruktы и симфонический оркестр Москвы «Русская филармония».

Точное время выступления каждого артиста и полное расписание по площадкам смотрите в концертной афише Life.ru.

Бесплатные мероприятия в центре Москвы

Концерт Юрия Башмета в «Зарядье» 5 сентября

5 сентября в 20:00 в Большом амфитеатре парка «Зарядье» пройдет концерт «Москва. Объяснение в любви». За дирижерским пультом - Юрий Башмет. Заявлены Светлана Захарова, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Вадим Репин, Борис Березовский, Денис Родькин, Элеонора Севенард, Константин Хабенский, Надежда Михалкова, Андрей Мерзликин и другие артисты. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

Therr Maitz в «Зарядье» 6 сентября

6 сентября в 20:00 на площадке «Культурный город» запланирован концерт Therr Maitz. Бесплатные билеты выдаются по регистрации и появляются партиями. Если мест нет, стоит проверять страницу площадки повторно.

Парад трамваев 6 сентября

Осенний Парад трамваев пройдет в честь Дня города. В 11:30 от Курского вокзала стартует колонна из 18 исторических вагонов разных поколений. С 12:00 до 17:00 на улице Сергия Радонежского будет работать выставка ретротрамваев и автомобилей.

интерактивные зоны в стилистике 1970-1980-х годов;

советские игровые автоматы и квиз;

ретрофотозона;

детская анимация, игры и мастер-классы;

бесплатные угощения и напитки;

выступления артистов проекта «Музыка в метро» и Академического хора Московского метрополитена.

6 сентября в Москве пройдут Парад трамваев и выставка исторического городского транспорта на улице Сергия Радонежского. Фото © ТАСС / Алена Бжахова

Куда сходить с детьми на День города Москвы

1. Коломенское: детские спектакли, мастер-классы и вечерний концерт

Коломенское — один из самых удобных вариантов для семьи на 5 сентября, потому что не требует переездов между площадками. С 12:00 здесь идут детские концерты и театральные программы, работают тематические мастер-классы, а ближе к вечеру начинаются выступления популярных артистов. В программе 5 сентября — «Непоседы», Детский музыкальный театр юного актёра, Детский театр эстрады, а вечером Akmal’, Диана Гурцкая и Лёша Свик. Вход на площадку свободный.

2. «Киберзарница» на ВДНХ

5 сентября с 10:00 до 21:00 на площади Промышленности пройдет городской фестиваль «Киберзарница». Он особенно подойдет школьникам и подросткам. Вход бесплатный, но необходима регистрация.

киберзона с 200 игровыми компьютерами;

симуляторы дронов и танков;

дрон-баскетбол и кибербаскетбол;

виртуальная реальность;

лазертаг и лазерный тир;

70-метровая полоса препятствий;

инженерная разведка;

финалы киберспортивных турниров и шоу-матч.

3. День Московского спорта в Лужниках

5 сентября с 11:00 до 21:00 в Лужниках пройдет большой бесплатный фестиваль спорта и музыки. Организаторы заявляют более 20 видов спорта и активностей, тренировки, соревнования и фан-встречи с чемпионами. Вход бесплатный, на отдельные активности может потребоваться регистрация.

5 сентября в Лужниках пройдёт бесплатный День Московского спорта с соревнованиями, тренировками и активностями для детей и взрослых. Фото © РИА Новости / Кирилл Зыков

4. «Русский богатырь» 6 сентября

6 сентября в Лужниках пройдет бесплатный фестиваль «Русский богатырь». В программе - силовые испытания, мастер-классы, семейные активности, выступления атлетов и спецназа, тематические площадки и концертная программа.

5. Музей Г.О.Р.А. - семейный фестиваль

5 и 6 сентября Музей Г.О.Р.А. проводит программу ко Дню города: народное караоке, концерты, квест «Победный сезон», лазертаг, веревочный городок и исторические фотозоны. В рамках «Победного сезона» семьи с детьми могут воспользоваться бесплатным входом в музей по выходным. На сайте музея при этом отдельно указана стандартная стоимость обычного входного билета, поэтому перед визитом важно проверить условия именно семейной акции.

Кто выступит на День города Москве, — в отдельном материале Life.ru.

Какие музеи будут бесплатными на День города Москвы

Не все московские музеи становятся бесплатными автоматически. Акция «Московская музейная неделя» в сентябре проходит по отдельному графику и не совпадает с 5-6 сентября. Поэтому условия нужно смотреть у каждого музея отдельно.

Галерея искусств Зураба Церетели - бесплатно 5 и 6 сентября

Галерея искусств Зураба Церетели по адресу Пречистенка, 19 будет открыта 5 и 6 сентября с 12:00 до 20:00. Бесплатный вход - до 19:00. Посетителям доступны постоянные экспозиции и несколько выставочных проектов.

Важно не перепутать адреса: выставочные залы Российской академии художеств на Пречистенке, 21 в эти дни работают по билетам.

Музей Победы: бесплатные события по регистрации

5-6 сентября Музей Победы проводит фестиваль «С Днем рождения, Москва!». Вход в сам музей по обычному билету, но в программе есть бесплатные события. 5 сентября с 10:20 до 18:20 каждый час проходят бесплатные экскурсии «Битва за Москву. Первая Победа!» по предварительной регистрации. Также заявлены бесплатная интеллектуальная игра «Москва за нами» и кинопоказ «Здравствуй, Москва!» - тоже по регистрации.

Детский центр Музея Москвы

5 и 6 сентября с полудня до вечера Детский центр Музея Москвы проводит День открытых дверей и фестиваль «Москва на асфальте». В программе - бесплатные онлайн- и офлайн-активности по актерскому мастерству, выразительному чтению, коллажной анимации, рисованию и музыке.

При этом сами экспозиции Музея Москвы 5-6 сентября не становятся бесплатными по «Московской музейной неделе»: ближайший сентябрьский день бесплатного посещения музея по этой акции - 15 сентября.

На День города в Москве подготовили бесплатные семейные программы, мастер-классы и активности для детей. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Что с Государственным музеем А.С. Пушкина

Государственный музей А.С. Пушкина и его филиалы подготовили специальную программу 5-6 сентября, однако официальный сайт прямо указывает: вход - по билетам в музей. Поэтому включать его в подборки «бесплатные музеи на День города» неправильно. Отдельные праздничные концерты и экскурсии проходят внутри билетной программы.

Как провести День города бесплатно: три готовых маршрута

Маршрут с детьми 5 сентября

1. С 12:00 — приехать в Коломенское на детскую театральную программу и мастер-классы.

2. Во второй половине дня остаться на территории музея-заповедника: программа продолжается без необходимости ехать через город.

3. С 17:00 — перейти к вечернему концертному блоку: Gazan, «Интеграл», «Пятеро», Akmal’, Диана Гурцкая и Лёша Свик.

Маршрут для подростков 5 сентября

Бесплатный маршрут для подростков на День города Москвы: ВДНХ, Лужники и концертная программа. Инфографика © Life.ru

С 10:00 - «Киберзарница» на ВДНХ. Во второй половине дня - День Московского спорта в Лужниках. Вечером - бесплатная концертная площадка в одном из районов или «Зарядье», если есть регистрация.

Перед поездкой проверьте перекрытия, изменения автобусов и трамваев и ближайшие станции метро к праздничным площадкам.

Культурный маршрут по центру 5 сентября

Бесплатный культурный маршрут на День города Москвы: выставки на Пречистенке, «Зарядье» и концерт Юрия Башмета. Инфографика © Life.ru

После 12:00 - бесплатные выставки Галереи искусств Зураба Церетели на Пречистенке, 19. Затем прогулка по центру и парку «Зарядье». В 20:00 - концерт «Москва. Объяснение в любви» Юрия Башмета при наличии бесплатной регистрации.

Ночь Московского спорта

5 сентября с 19:00 до 22:00 в центре Москвы пройдёт «Ночь Московского спорта». Бесплатные активности развернутся на Арбате, в «Музеоне», Климентовском переулке, на Кудринской площади и в Леонтьевском переулке. В программе — стритбаскет, падел, танцевальные активности, фан-встречи и другие спортивные форматы. Это хороший вариант для подростков и взрослых после дневной программы Дня города.

FAQ: бесплатные мероприятия на День города

Где можно бесплатно послушать звёзд?

На шести окружных площадках, в Лужниках на Дне Московского спорта и на отдельных событиях в «Зарядье» — для «Зарядья» требуется бесплатная регистрация.

Нужна ли регистрация на бесплатные концерты?

На основные окружные площадки нет. На концерты в «Зарядье» нужна бесплатная предварительная регистрация.

Куда бесплатно сходить с ребёнком 5–6 сентября?

В Коломенское, на «Киберзарницу» на ВДНХ, День Московского спорта в Лужниках, Парад трамваев, в Детский центр Музея Москвы или на семейную программу Музея Г.О.Р.А. Детский велофестиваль на Цветном бульваре перенесён на 13 сентября.

Детский велофестиваль будет 5 сентября?

Нет. Его перенесли на 13 сентября из-за неблагоприятного прогноза погоды. Площадка и время остаются прежними — Цветной бульвар, 10:00–18:00.

Все ли музеи бесплатные на День города?

Нет. Единого бесплатного режима для всех музеев 5-6 сентября нет. Условия зависят от конкретной площадки.

Какой музей точно можно посетить бесплатно?

Галерею искусств Зураба Церетели на Пречистенке, 19: 5 и 6 сентября вход бесплатный до 19:00.

Музей Москвы бесплатный 5-6 сентября?