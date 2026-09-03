Хейт за внешность, слухи о пластике и жизнь без Табакова: как Марина Зудина встречает 61-летие

Марину Зудину десятилетиями представляли прежде всего как жену Олега Табакова. Даже её успехи на сцене и в кино нередко объясняли одним громким именем рядом. После смерти режиссёра актрисе пришлось остаться без человека, который одновременно был её мужем, учителем и центром огромного театрального мира. Казалось, вместе с ним может закончиться и её собственная история. Но в 61 год Зудина продолжает сниматься, выходит на сцену! В день рождения актрисы Life.ru рассказывает, какой путь она прошла и почему споры вокруг неё не затихают до сих пор.

Девочка, которая решила учиться только у Олега Табакова

Марина Зудина в молодости: как будущая актриса решила поступать на курс Олега Табакова. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин и Сергей Чистяков

Марина Зудина родилась 3 сентября 1965 года в Москве. Её отец был журналистом, мать — учительницей музыки. В детстве будущая актриса увлеклась оперой, затем балетом и даже пыталась поступить в хореографическое училище, но не прошла по возрасту. По-настоящему судьбоносное решение пришло позже: в десятом классе Марина прочитала в журнале «Советский экран» интервью Олега Табакова, узнала о его студии и решила, что хочет учиться именно у него.

Поступить получилось благодаря дополнительному набору в ГИТИС. Зудиной было всего 16 лет, но случайной ученицей на курсе она не осталась. Уже на третьем курсе девушка начала сниматься и получила главную роль в мелодраме «Валентин и Валентина». Затем появились фильмы «Личное дело судьи Ивановой», «После дождичка в четверг» и «По главной улице с оркестром». Получается, известность пришла к Зудиной ещё до свадьбы с Табаковым. Однако впоследствии этот факт словно растворился за историей их отношений: чем заметнее становилась актриса, тем охотнее окружающие искали за её успехом покровительство влиятельного мужа.

От «Валентина и Валентины» до главных ролей в «Табакерке»

Марина Зудина: спектакли и фильмы с участием актрисы. Фото © кадр из фильма «Валентин и Валентина»,режиссер Георгий Натансон,сценаристы Михаил Рощин, Георгий Натансон

В 1986 году Зудина окончила ГИТИС и стала одной из актрис, на которых фактически строилась будущая труппа «Табакерки». Театр официально открылся в 1987-м, а Марина вошла в круг учеников так называемой второй студии Табакова. Поначалу ей доставались не самые заметные образы, но постепенно положение изменилось. Важными для актрисы стали спектакли «Обыкновенная история», «Механическое пианино» и «Последние». Позже были «Идиот», «Дядя Ваня», «Сублимация любви», «На всякого мудреца довольно простоты» и другие спектакли. Параллельно она продолжала сниматься, среди ключевых картин конца 1980-х и начала 1990-х сама Зудина называла «Жизнь по лимиту», «Исповедь содержанки» и международный триллер «Немой свидетель».

К тому времени у публики уже появилась удобная формула: Зудина — любимая ученица Табакова, а потом его жена. За этой формулой часто не замечали, что к середине 1990-х она была состоявшейся актрисой и звездой сразу нескольких известных картин. В 1995 году Зудина получила звание заслуженной артистки России.

Десять лет тайного романа и брак с разницей в 30 лет

Семья Олега Табакова и Марины Зудиной: сын Павел, дочь Мария и десятилетия совместной жизни. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Роман Марины Зудиной и Олега Табакова начался в 1985 году. Ей было 19 лет, ему 49, и на тот момент режиссёр оставался женат на актрисе Людмиле Крыловой, с которой воспитывал двоих детей. Отношения преподавателя и студентки скрывались около десяти лет.

Позднее Зудина признавалась, что в начале романа ничего не требовала от Табакова и не представляла себя его женой. Более того, спустя годы неопределённости она мечтала влюбиться в другого человека и начать обычную жизнь. Но история пошла иначе, в 1995 году Табаков и Зудина поженились, вскоре у них родился сын Павел. В 2006-м, когда Олегу Павловичу было 70 лет, на свет появилась дочь Мария.

Их союз постоянно обсуждали: одни видели в нём большую любовь, другие годами называли Зудину разлучницей и объясняли её карьеру положением мужа. Сама актриса старалась не превращать семейную жизнь в публичное оправдание. Они прожили в официальном браке почти 23 года, а вместе — более трёх десятилетий. О том, каким Табаков был до статуса живого памятника, Life.ru недавно рассказывал в материале «Олег Табаков без бронзы: как мальчик из Саратова стал человеком-театром».

Жизнь Марины Зудиной после смерти Табакова

Марина Зудина после смерти Олега Табакова: новые роли, перемены в театре и забота о детях. Фото © РИА Новости / Алексей Майшев

Олега Табакова не стало 12 марта 2018 года. Для Зудиной это была не только смерть мужа. Исчез человек, рядом с которым прошла вся её осознанная жизнь. Марина пришла на его курс подростком, вместе с ним создавала театр, растила детей и привыкла сверять с ним и личные, и профессиональные решения. Более того, на момент смерти актёра, их совместной дочери Маше было лишь 11 лет. Поэтому Зудиной пришлось одновременно проживать собственное горе и становиться главной опорой семьи. Первые годы без мужа она сравнивала с попыткой заново научиться ходить. Работа и дети не отменяли боль, но не позволяли полностью в ней раствориться.

Изменилось и её положение в театре. После смены руководства часть спектаклей с участием Зудиной ушла из репертуара, а привычная театральная система начала жить по новым правилам. При этом официальный сайт Московского театра Олега Табакова и сегодня указывает, что актриса состоит в труппе с 1986 года. Она также продолжает играть в МХТ имени Чехова, в том числе в спектакле «350 Сентрал-парк Вест, Нью-Йорк, 10025».

В кино после 2018 года у Зудиной начался новый этап. Роль Людмилы Долгачёвой в «Содержанках» показала её совсем не такой, какой привыкли видеть зрители: жёсткой, ироничной, современной и готовой играть с собственным публичным образом. Затем появились сериалы «Волк», «Суперпозиция», «Лада Голд», «Виноград» и «Москва слезам не верит. Всё только начинается».

Хейт и слухи о неудачной пластике

Как выглядит Марина Зудина в 61 год: поклонники обсуждают внешность и возможную пластику. Фото © РИА Новости / Кирилл Зыков

Парадоксально, но теперь Зудину обсуждают уже не как «жену Табакова», а прежде всего из-за внешности. В августе 2026 года поводом стала новая фотосессия: актриса снялась в чёрной кожаной куртке, солнцезащитных очках и с сигаретой как частью образа. Одни поклонники увидели эффектную и смелую женщину, другие начали писать, что она перестала быть похожей на себя, стала «бабушкой» или якобы пострадала от неудачной пластики.

Один из пользователей язвительно заметил, что Зудина «когда-то была симпатичной девушкой». Актриса не стала спорить или оправдываться. Она ответила: «Не переживайте. У меня всё отлично. Вам побольше радости и здоровья».

Подозрения в пластических операциях появляются не впервые, однако подтверждать их как факт нельзя. Сама Зудина рассказывала, что боится боли и услугами пластических хирургов не пользуется. При этом актриса советовала найти своего косметолога и регулярно поддерживать результат без крайностей. Говоря об инъекциях гиалуроновой кислоты, ботоксе и лазерных процедурах, она отмечала прежде всего их болезненность.

Ранее эксперт по имиджу объясняла Life.ru, какие детали причёски, макияжа и одежды делают образы Марины Зудиной современнее. Но, похоже, самой актрисе важнее не попытка выглядеть на определённую цифру, а право не соответствовать чужим представлениям о том, как должна одеваться и сниматься женщина после 60.

Как Марина Зудина встречает 61-летие?

Как Марина Зудина встречает 61-летие: семья, новые роли и спокойная реакция на хейтеров. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

В её нынешней жизни по-прежнему много Табакова: театр носит его имя, сын продолжает актёрскую династию, дочь хранит его черты, а сама Марина регулярно делится семейными воспоминаниями. Но это уже не жизнь в тени мужа. После утраты она пережила перемены в профессии, вернулась к заметным экранным ролям и научилась говорить с публикой от собственного имени.

Одних женщин после 60 хвалят за «вечную молодость», других травят за любую перемену во внешности. Накануне Life.ru рассказывал, почему поклонники Сальмы Хайек тоже отказываются верить в её паспортный возраст, хотя самой актрисе исполнилось 60 лет. А как вы относитесь к резким экспериментам со стилем после 60? Считаете ли вы, что знаменитость должна объяснять публике изменения во внешности? И какая роль Марины Зудиной запомнилась вам больше всего?