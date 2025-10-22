Профессор моды рассказала, как актриса Марина Зудина «омолаживает» свои образы

60-летняя Марина Зудина редко появляется на публике, поэтому каждый её выход становится инфоповодом, а образы — предметом обсуждения. Эксперт по дизайну костюма и имиджу Надежда Коробцева в беседе с порталом «Страсти» описала стиль актрисы как интеллигентный, естественный и современный.

«Марина безупречно выглядит для своего возраста, что вызывает большое уважение: в 60 лет выглядеть на 30 дано не каждой женщине! И, конечно же, это большой труд и высокая самоорганизация», — сказала специалист.

Молодость внешности, по её словам, поддерживает светлый колорит — образ блондинки. При этом время от времени встречаются промахи: чрезмерная фиксация волос лаком и не всегда удачный выбор обуви.

Причёска с современным акцентом ей к лицу, ведь из природной шатенки Зудина выбрала блонд, который освежает и «омолаживает». Макияж всегда аккуратный и сдержанный: выверенные брови, естественные контуры, без лишних контрастов.

