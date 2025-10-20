Актриса Анна Азарова раскрыла секрет идеальной фигуры

Соблюдение баланса между строгими буднями и гастрономическими послаблениями в выходные помогает поддерживать форму, рассказала актриса и модель Анна Азарова. Звезда популярного в 2000-х сериала «Дорогая Маша Березина» отметила, что система «пять дней дисциплины — два дня отдыха» позволяет ей оставаться в идеальной форме без изнурительного подсчёта калорий.

Артистка подчеркнула, что в последние годы организму требуется больше усилий для сохранения веса, что заставило её строже контролировать питание в будние дни. Она призналась, что предпочитает ограничения в еде физическим нагрузкам, которые даются ей с большим трудом и не приносят удовольствия.

«Крайне редко и хожу в зал, и ни в коем случае не с утра, иначе для меня этот день будет закончен. Но зато очень люблю пешие прогулки: могу часами накручивать километры с подружкой за болтовнёй обо всём», — призналась Азарова в интервью Леди Mail.

Основу её рациона составляют нежирный белок и салаты при полном исключении макарон, хлеба, сахара и жареных блюд. При этом в выходные звезда может позволить себе пиццу, пасту и десерты, что делает диету психологически комфортной и устойчивой в долгосрочной перспективе.