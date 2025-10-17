Модель Катя Голден поделилась пятью секретами для стройной фигуры

Соблюдение пяти пключевых принципов позволяет поддерживать идеальную физическую форму без жёстких ограничений. Такое мнение высказала модель Катя Голден, раскрывшая свои секреты стройности.

«Первое и самое главное — следить за своим здоровьем. Я раз в полгода обязательно прохожу чек-ап, потому что хорошее самочувствие не всегда означает, что с организмом всё в порядке. Считаю, лучше лишний раз в этом убедиться, пройдясь по врачам», — рассказывает блогер в разговоре с Леди Mail.

Модель отметила, что регулярные физические нагрузки заряжают её энергией на весь день, подчеркнув важность выбора вида спорта по душе. Что касается питания, Голден рекомендует избегать жирных и сладких продуктов, отдавая предпочтение нежирному мясу, рыбе и овощам, а также контролировать размер порций.

Она призналась, что не придерживается идеального меню, а выбирает любимые блюда, которые дарят энергию, при этом употребляя всё, но понемногу. Особое правило модели — полный отказ от перекусов, поскольку они провоцируют скачки инсулина и колебания уровня глюкозы в крови.

Голден также подчеркнула ценность качественного отдыха, полноценного сна и цифрового детокса. Последним секретом она назвала отсутствие жёстких правил — модель не подсчитывает калории и периодически позволяет себе небольшие гастрономические радости в виде десертов.

Ранее советами о том, как поддерживать тело в тонусе, поделилась актриса Елена Захарова. Артистка призналась, что не так много времени уделяет спорту — пару посещений бассейна в месяц, а порой балует себя довольно поздними приёмами пищи, но при этом не даёт ситуации выйти из-под контроля благодаря сдержанности.