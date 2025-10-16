Женщины по всему миру начали массово ломать рёбра ради фигуры мечты

Мода на пышные формы, популяризованные сёстрами Кардашьян, постепенно сменяется новым трендом — стремлением к экстремально узкой талии. В погоне за этим идеалом женщины всё чаще прибегают не только к корсетам, но и к радикальным хирургическим методам, включая операцию по изменению положения рёбер. Об этом подробно написало издание The New York Times.

«Операция по удалению рёбер противоречит главному принципу медицины – не навреди. Она опасна и вредна», — заявляет российский хирург Казбек Кудзаев, которого издание называет новатором из Владивостока.

Именно он ещё в 2017 году разработал альтернативную методику, при которой вместо полного удаления нижних пар рёбер производится их контролируемый перелом с последующей фиксацией в новом положении с помощью корсета. По словам Кудзаева, это позволяет уменьшить объём талии до 9 сантиметров.

Данная методика расколола профессиональное сообщество пластических хирургов на два лагеря. С одной стороны, такие специалисты, как колумбийский доктор Альфредо Хойос, утверждают, что современные усовершенствованные техники делают процедуру безопасной и эффективной. С другой — американский хирург Роберт Сингер выражает серьёзные опасения, считая, что преднамеренный перелом рёбер может нести даже большие риски, чем их удаление, и категорически не рекомендует его своим близким.

При этом западные специалисты отмечают, что их усовершенствованная версия процедуры с использованием ультразвуковой иглы позволяет добиться уменьшения талии на 8-12 сантиметров всего за 10 минут операции.

Тревожная тенденция набирает обороты также в эскорт-индустрии: клиенты всё чаще ищут девушек с изнуряющей худобой. Представительницы этой сферы признаются, что ради заработка они доводят себя до крайнего истощения. Согласно их свидетельствам, сейчас востребованы девушки весом всего 35-40 килограммов, без каких-либо форм. На них приходится основной спрос, и именно за их услуги платят больше.