Месяц под знаком Девы: Тамара Глоба раскрыла, какие сферы жизни взорвёт сентябрь 2026 года.

Сентябрь принадлежит Деве, и это многое объясняет в характере месяца. Мы закрываем шумную дачную страницу лета и открываем время тишины, вопросов «что дальше» и честных ответов на них. Астролог Тамара Глоба называет сентябрь паузой между летними бурями и осенними планами, моментом, когда стоит остановиться и разложить события по полочкам. Дева умеет собирать урожай не только в поле, но и в жизни, поэтому месяц настраивает нас на такую внутреннюю уборку и подготовку к новому этапу.

Дева собирает урожай

Гороскоп на сентябрь 2026 от Тамары Глобы: главное о месяце Девы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Тамара Глоба объясняет, что Дева близка к земле не только по стихии, но и по сути характера: она чистая, мудрая и практичная одновременно. Даже если в собственной жизни у Девы не всегда выходит навести порядок, она охотно помогает с этим другим и берётся за дела, где нужно рассортировать, систематизировать и довести до ума накопившийся хаос.

Меркурий и земная логика месяца

Управляет Девой Меркурий, но в отличие от лёгкого и подвижного Меркурия Близнецов здесь он приобретает земные, куда более практичные черты. Планета толкает нас собирать знания, наводить порядок в делах и рассуждать рационально, а не полагаться на одни эмоции. Тамара Глоба подчёркивает, что Дева вступает в новые контакты только тогда, когда видит в них конкретную пользу: для неё важны реальные дела, а не красивые обещания без последствий.

Именно поэтому сентябрь особенно хорошо подходит людям, чья работа связана с медициной, наукой, бухгалтерией и сферой обслуживания. Это время, когда замечаются мелкие ошибки и промахи, а желание их исправить становится сильнее обычного. Дева редко действует наугад, и весь месяц словно приглашает нас взять пример с этого практичного знака: сверить цифры, перепроверить документы, навести порядок в бумагах и наконец разобраться с делами, которые давно откладывались в долгий ящик.

Узкий круг и избирательная любовь

Сентябрь 2026 года: астрологический прогноз Тамары Глобы для всех сфер жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Halay Alex

К дружбе и любви Дева подходит так же вдумчиво, как к работе: взвешивает все за и против, прежде чем впустить нового человека в свою жизнь. Тамара Глоба отмечает, что такой знак собирает вокруг себя узкий, но крепкий круг, и если отношения с Девой сложились без обид, они остаются надёжными на долгие годы. Сентябрь усиливает эту избирательность у всех нас, поэтому месяц подходит для честного разговора о том, кто действительно важен.

Любовный гороскоп на сентябрь 2026 года уже подсказывает, кому звёзды подарят идиллию в паре, а кому стоит запастись терпением — эта подсказка пригодится каждому знаку зодиака, ведь Венера в начале месяца заставит многих честно взглянуть на собственные чувства и признать неудобную правду о партнёре. Пятого сентября она перейдёт в Весы, и тогда режим флирта, подарков и приятных сюрпризов включится почти для всех, кто готов быть открытым новому человеку рядом.

Время итогов, союзов и расставаний

Сентябрь 2026 года даёт хорошую возможность подвести черту под первой половиной года и честно оценить, что из задуманного действительно получилось, а что осталось лишь на бумаге. Тамара Глоба говорит, что часть новых планов неизбежно сорвётся, зато многое продолжится в течение всего следующего полугодия. Месяц удачен для вступления в новые союзы, деловые и личные, а также для серьёзного обдумывания вопросов брака и совместного будущего.

Одновременно сентябрь становится временем завершения прежних отношений, которые давно исчерпали себя и держатся скорее по привычке, чем по настоящему чувству. Новое редко приходит в жизнь, где ещё не освободилось место для него, поэтому расставание со старым в этот период воспринимается легче, чем обычно. Тамара Глоба советует не цепляться за уходящее из страха перемен, а спокойно закрывать один жизненный этап, чтобы полноценно и без сожалений открыть следующий.

Правда месяца, деньги и здоровье

Финансы, суды и стихии: астропрогноз на сентябрь 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Peakstock

Сентябрь Тамара Глоба называет важным периодом для медицины и финансов: новые вопросы и открытия придут именно в эти недели, а не отложатся на потом. Финансовый гороскоп на сентябрь 2026 года подробно показывает, кому звёзды откроют денежный поток, а кому его перекроют надолго, и эта информация пригодится уже сейчас. Правда, которая раскроется преимущественно в первой половине месяца, полностью реализуется ближе ко второй половине сентября.

Стихии, суды и деловые проверки

Начало и конец сентября Тамара Глоба называет неспокойными для стихий: возможны проблемы с наводнениями, землетрясениями и вопросами, связанными с водой и сельскохозяйственными культурами, особенно в первую неделю месяца. Похожая тревожность вернётся в начале и конце второй декады сентября, когда одновременно обострятся вопросы семейных отношений и деловых союзов, вплоть до серьёзных договорённостей между организациями и целыми государствами.

В этот же период пройдут серьёзные проверки, которые выведут на поверхность неожиданные события, связанные с финансами и общественными структурами. Тамара Глоба отдельно упоминает громкие судебные истории, которые обсудит вся страна. Четыре ретроградные планеты сентября способны устроить хаос похлеще привычного ретроградного Меркурия, и разбираться с этим стоит заранее — так материал Life.ru объясняет, какие сферы жизни окажутся под ударом в ближайшие недели.

Равноденствие и дни повышенного внимания

Равноденствие 21 сентября 2026 года: как встречать праздник по гороскопу. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Двадцать первого сентября наступит астрономическая осень: день сравняется с ночью, а солнце перейдёт в знак Весов уже 23 сентября. Тамара Глоба советует встречать этот праздник с самыми близкими людьми и с теми, с кем вы готовы построить крепкий союз. Особого внимания требуют даты: вечера 3, 4 и 6 сентября, седьмое, двенадцатое, тринадцатое, 15, 18, 19, 20, 22, 26, 28 и 30 сентября — в эти дни лучше проявить осторожность в делах и дороге.

Сентябрь 2026 года получился настоящим знаком Девы: практичным, честным и требовательным к порядку в делах. Месяц не обещает лёгкой прогулки, зато щедро вознаграждает тех, кто готов разбираться в накопившихся вопросах, а не откладывать их на потом. Пока вы наводите порядок в делах и мыслях, природа вокруг занимается тем же самым по-своему: Life.ru разобрал, как наши предки читали народные приметы о погоде по временам года, и этот взгляд на осень может оказаться неожиданно полезным именно сейчас.