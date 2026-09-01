Эти 4 планеты в сентябре устроят хаос похлеще ретроградного Меркурия — приготовьтесь заранее!

Казалось, после 28 августа можно наконец выдохнуть. Коридор затмений закрылся, самые тревожные прогнозы остались позади, а вместе с осенью должен был начаться новый и более спокойный этап. Но не расслабляйтесь! Выяснилось, что август был разминкой перед настоящим астрологическим испытанием... Почему старые проблемы могут вернуться в самый неподходящий момент, какие сферы жизни окажутся под ударом и какие даты астрологи советуют заранее обвести красным? Life.ru рассказывает, чем четыре ретроградные планеты способны оказаться опаснее коридора затмений и как пройти сентябрь, не позволив звёздам перевернуть ваши планы.

Почему сентябрь 2026 года может оказаться тяжелее коридора затмений?

Ретроградные Сатурн, Нептун, Плутон и Уран в сентябре 2026 года: главные угрозы месяца. Фото © Shutterstock / FOTODOM / buradaki

Коридор затмений в августе 2026 года продолжался чуть больше двух недель, а влияние медленных ретроградных планет растянется на несколько месяцев. Они затрагивают не только бытовые мелочи, переписки или опоздания, которые принято приписывать ретроградному Меркурию, но и более серьёзные темы, например, ответственность, жизненные цели, власть, внутренние страхи и способность отличать мечту от иллюзии.

Самым нервным станет начало месяца, поскольку 1 сентября Марс образовал аспект с ретроградным Сатурном. В астрологии такое сочетание сравнивают с одновременным нажатием на газ и тормоз, то есть желание действовать будет сталкиваться с запретами, задержками и чужим сопротивлением. Уже 10 сентября Уран развернётся в ретроградное движение, поэтому планы, связанные с поездками, технологиями, обучением и общением, могут внезапно измениться. А 15 сентября ретроградные Нептун и Плутон образуют точный аспект, способный вытащить наружу скрытые мотивы, старые тайны и неприятную правду. Давайте разберёмся, что именно принесут нам ретроградные планеты в сентябре 2026 и что с этим делать.

Ретроградный Сатурн в сентябре 2026

Ретроградный Сатурн в знаке зодиака Овен: влияние на работу и деньги в сентябре 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Paopano

Сатурн будет ретроградным с 26 июля по 10 декабря 2026 года в знаке зодиака Овен. В астрологии эта планета отвечает за дисциплину, ограничения, работу, обязательства и долгосрочные цели. Пока Сатурн движется назад, он словно проводит ревизию: проверяет, насколько прочным оказался фундамент, на котором человек собирался строить будущее.

Главная проблема ретроградного Сатурна заключается в противоречии энергий. Знак зодиака Овен требует скорости и немедленного результата, тогда как Сатурн заставляет остановиться, исправить ошибки и пройти весь путь по правилам. В сентябре могут затормозиться рабочие проекты, вернуться забытые обязанности, появиться претензии со стороны руководства или выясниться, что обещанный результат невозможно получить без дополнительных усилий. Особенно заметно этот период способен проиграться у представителей знаков зодиака Овен, Рак, Весы и Козерог. Им астрологи советуют не пытаться пробивать каждую закрытую дверь силой. Если дело не двигается, возможно, сначала необходимо изменить сам план.

Ретроградный Сатурн также потребует порядка в деньгах. Поэтому перед крупной покупкой или рискованным вложением лучше ещё раз проверить расчёты. Life.ru ранее составил финансовый гороскоп на сентябрь 2026 года, который подскажет, кому звёзды обещают рост доходов, а кому стоит перейти в режим экономии.

Ретроградный Нептун в сентябре 2026

Ретроградный Нептун в знаке зодиака Овен: кому звёзды снимут розовые очки в сентябре? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Нептун останется ретроградным с 7 июля по 12 декабря 2026 года и тоже пройдёт по знаку зодиака Овен. В астрологии он связан с мечтами, интуицией, творчеством, тайнами, самообманом и желанием спрятаться от неприятной реальности. Поэтому если в сентябре вы поймёте, что общение с кем-то стало пустым, а ваша идея не такая уж и хорошая, помните, кто всё это устроил. Конечно, ретроградный Нептун не разрушит ваши мечты и планы, но покажет, что маршрут, который вы выбрали, неверный.

Наиболее чувствительными к этому влиянию могут оказаться представители знаков зодиака Овен, Рак, Весы и Козерог. Поскольку на них одновременно будет воздействовать и ретроградный Сатурн, сентябрь 2026 способен устроить двойную проверку. В этот период особенно опасно принимать решения только на основании предчувствий, слухов или красивых слов. Договорённости лучше фиксировать письменно, информацию перепроверять, а людям давать оценку по поступкам, а не по обещаниям.

Ретроградный Плутон в сентябре 2026

Ретроградный Плутон в знаке зодиака Водолей: борьба за власть и возвращение конфликтов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NASA images

Плутон движется ретроградно с 6 мая по 15 октября 2026 года в знаке зодиака Водолей. В астрологии его связывают с властью, контролем, кризисами, коллективными процессами и глубокими переменами, после которых уже невозможно вернуться к прежней жизни. В сентябре 2026 года могут обостриться конфликты в коллективе, борьба за лидерство и желание контролировать чужие решения. Старые обиды могут внезапно всплыть в дружеской компании, рабочей команде или интернет-сообществе. Станет очевидно, кто действительно готов действовать ради общего результата, а кто использовал коллектив исключительно в собственных интересах.

Особенно внимательно следить за происходящим стоит представителям знаков зодиака Водолей, Телец, Лев и Скорпион. Им ретроградный Плутон может вернуть ситуацию, в которой когда-то пришлось уступить, промолчать или отказаться от собственных интересов. Однако брать реванш любой ценой не стоит, поскольку попытка победить с помощью давления или манипуляций способна запустить новый круг конфликта.

Ретроградный Уран в сентябре 2026

Ретроградный Уран в знаке зодиака Близнецы с 10 сентября 2026 года: чего стоит опасаться? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Уран развернётся в ретроградное движение 10 сентября 2026 года в знаке зодиака Близнецы и останется таким до 8 февраля 2027 года. Именно его появление превратит три ретроградные планеты в настоящий удар по зодиакальным Близнецам, Девам, Рыбам и Стрельцам. Дело в том, что планета Уран отвечает за внезапные перемены, технологии, свободу, бунт и разрушение привычных правил. Знак зодиака Близнецы связан с информацией, поездками, обучением, документами и общением. Поэтому в сентябре могут неожиданно поменяться планы, а одна неосторожная фраза может запустить цепочку совершенно непредсказуемых событий.

Также может появиться и резкое желание полностью изменить внешность, словно новый образ автоматически решит накопившиеся проблемы. Экспериментировать никто не запрещает, но сначала лучше дать идее хотя бы несколько дней. А выбрать подходящую дату для стрижки, окрашивания или маникюра поможет лунный календарь красоты на сентябрь 2026 года.

Вы уже почувствовали, что старые проблемы снова напоминают о себе? Какая из четырёх ретроградных планет пугает вас сильнее всего? А если хочется добавить в жизнь немного безобидной эзотерики, можно начать с символических ритуалов. Например, Life.ru собрал шесть вариантов денежного маникюра на сентябрь 2026 года — для роста доходов, карьерного рывка и сохранения накоплений.